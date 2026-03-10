ZERO HALLIBURTONより、優雅で軽やかな新作レディースゴルフウェア登場

エース株式会社

米国発トータルラゲージブランド「ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）」は、“DRIVE&DRIVE 旅とゴルフを愛する大人たちへ” をコンセプトとするゴルフコレクションより、2026 Spring & Summer Collectionの新作レディースウェアを発売します。

今季はシーズンカラーに“ライトグリーン”を取り入れました。

2026年3月上旬より、直営店、オンラインストア、全国の百貨店・専門店にて順次展開しています。

特設サイト：https://zerohalliburton.jp/pages/2026-ss-golf-collection

■2026 Spring & Summer Collection

今期のテーマは、“Elegant Breeze” (優雅なそよ風)。

シーズンカラーに、涼やかな“ライトグリーン” をセレクトし、夏の暑さを和らげる優雅で軽やかなゴルフスタイルを提案します。

引き続きゴルファーズファーストの精神を継承し、洗練されたデザインに高機能を備えたプロダクトをラインアップ。ウェアから、ポーチ類、キャディバッグまで揃い、統一感のあるトータルコーディネートが可能です。

また、ブランドの原点〈アルミニウムケース〉を思わせる、メタリックなロゴやダブルリブデザインなどのディテールを施し、ゼロハリバートンならではの世界観を演出しています。

特別なゴルフシーンから日常のひとときまで、上質な大人のゴルフスタイルをご堪能ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kJP5QNZV-5E ]

YOUTUBE：https://youtu.be/kJP5QNZV-5E?si=XJ8tKKaCU2W_Q6P1

■シーズンビジュアル（一例）

キャップ(85068-05)\9,900/ライトジャケット(85211-05)\40,700/トップス(85219-06)\26,400/ライトショートパンツ(85214-05)\30,800ワンピース(85221-03)\33,000/バイザー(85067-03)\9,900/バッグ(85006-14) \19,800

■ 商品紹介(一例)

キャップ(85068-06)\9,900/キャップ(85068-06)\9,900/トップス(85217-06)\26,400/スカート(85216-09) \30,800バケットハット(85069-01)\11,000/ニット(85222-01)\30,800/キュロット(85224-01) \30,800/カートトート(85003-05) \20,900ライトベスト\35,200/ライトショートパンツ\30,800ゼロハリバートンが提案する、スポーティで華やかなセットアップ

薄手で軽やかであり、心地よいドライ感のある高機能素材を採用。ス撥水性を備え、軽い雨にも柔軟に対応します。

適度な肌見せで、女性らしく華やかさな印象に導いてくれるフレンチスリーブデザイン。ウエストのコードでフィット感とシルエットを調整でき、レイヤード時もバランスよく着用できます。

同素材を用いた、ブランド初となるショートパンツも展開します。

モノグラムシャツ \26,400ふとした瞬間に上質さが覗く、ZH モノグラムシャツ

ジャカードで上品に柄を表現した人気のモノグラムシャツ。

細やかなロゴパターンと、無地柄の衿と前立てがドレッシーで奥行きのある表情を演出します。

背面には大胆なベンチレーションを配し、通気性を高めています。

サッカーキュロット \30,800軽量化を実現したキュロットスカート

ダイヤ柄のサッカー素材を採用。

肌離れが良く爽快な穿き心地で、スリットがさりげないアクセントを添えます。

動きを妨げないストレッチ性に加え、撥水性、UVカット性を備えます。

■取扱い直営店舗

・ゼロハリバートン 公式オンラインストア https://zerohalliburton.jp/

・ゼロハリバートン 新宿サザンテラス店(TEL. 03-6276-2202)

・ゼロハリバートン 新丸の内ビルディング店(TEL. 03-6256-0175)

・ゼロハリバートン GINZA SIX 店（TEL.03-6264-5176）

・ゼロハリバートンゴルフ 東京ミッドタウン店（TEL.03-6434-7474）

・ゼロハリバートン ヒルトンプラザ店（TEL.06-6940-7420）

・ゼロハリバートン なんばパークス店（TEL.06-4395-5550 ）

※在庫確認等のお問合せは、購入ご希望のショップまでお願いいたします。

※店舗情報 https://zerohalliburton.jp/pages/store-list

■About ZERO HALLIBURTON

「ゼロハリバートン」は1938年創業の、徹底した機能へのこだわりと、時をこえても変わらないスタイルが魅力の米国発トータルラゲージブランドです。NASAの依頼によりアポロ11号用「月面採取標本格納器」を製造し、1969年に月面より月の石を持ち帰ったエピソードで一躍その名が世界に知られるようになりました。ブランドの象徴であるアルミニウムケースが備えるその確かな機能性と優雅なフォルムは、世界中の熱狂的な支持者から愛されています。

HP：https://zerohalliburton.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/zerohalliburton_jp/