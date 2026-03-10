ZERO HALLIBURTONより、優雅で軽やかな新作レディースゴルフウェア登場
米国発トータルラゲージブランド「ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）」は、“DRIVE&DRIVE 旅とゴルフを愛する大人たちへ” をコンセプトとするゴルフコレクションより、2026 Spring & Summer Collectionの新作レディースウェアを発売します。
今季はシーズンカラーに“ライトグリーン”を取り入れました。
2026年3月上旬より、直営店、オンラインストア、全国の百貨店・専門店にて順次展開しています。
特設サイト：https://zerohalliburton.jp/pages/2026-ss-golf-collection
■2026 Spring & Summer Collection
今期のテーマは、“Elegant Breeze” (優雅なそよ風)。
シーズンカラーに、涼やかな“ライトグリーン” をセレクトし、夏の暑さを和らげる優雅で軽やかなゴルフスタイルを提案します。
引き続きゴルファーズファーストの精神を継承し、洗練されたデザインに高機能を備えたプロダクトをラインアップ。ウェアから、ポーチ類、キャディバッグまで揃い、統一感のあるトータルコーディネートが可能です。
また、ブランドの原点〈アルミニウムケース〉を思わせる、メタリックなロゴやダブルリブデザインなどのディテールを施し、ゼロハリバートンならではの世界観を演出しています。
特別なゴルフシーンから日常のひとときまで、上質な大人のゴルフスタイルをご堪能ください。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kJP5QNZV-5E ]
■シーズンビジュアル（一例）
キャップ(85068-05)\9,900/ライトジャケット(85211-05)\40,700/トップス(85219-06)\26,400/ライトショートパンツ(85214-05)\30,800
ワンピース(85221-03)\33,000/バイザー(85067-03)\9,900/バッグ(85006-14) \19,800
キャップ(85068-06)\9,900/キャップ(85068-06)\9,900/トップス(85217-06)\26,400/スカート(85216-09) \30,800
バケットハット(85069-01)\11,000/ニット(85222-01)\30,800/キュロット(85224-01) \30,800/カートトート(85003-05) \20,900
■ 商品紹介(一例)
ライトベスト\35,200/ライトショートパンツ\30,800
ゼロハリバートンが提案する、スポーティで華やかなセットアップ
薄手で軽やかであり、心地よいドライ感のある高機能素材を採用。ス撥水性を備え、軽い雨にも柔軟に対応します。
適度な肌見せで、女性らしく華やかさな印象に導いてくれるフレンチスリーブデザイン。ウエストのコードでフィット感とシルエットを調整でき、レイヤード時もバランスよく着用できます。
同素材を用いた、ブランド初となるショートパンツも展開します。
モノグラムシャツ \26,400
ふとした瞬間に上質さが覗く、ZH モノグラムシャツ
ジャカードで上品に柄を表現した人気のモノグラムシャツ。
細やかなロゴパターンと、無地柄の衿と前立てがドレッシーで奥行きのある表情を演出します。
背面には大胆なベンチレーションを配し、通気性を高めています。
サッカーキュロット \30,800
軽量化を実現したキュロットスカート
ダイヤ柄のサッカー素材を採用。
肌離れが良く爽快な穿き心地で、スリットがさりげないアクセントを添えます。
動きを妨げないストレッチ性に加え、撥水性、UVカット性を備えます。
■取扱い直営店舗
・ゼロハリバートン 公式オンラインストア https://zerohalliburton.jp/
・ゼロハリバートン 新宿サザンテラス店(TEL. 03-6276-2202)
・ゼロハリバートン 新丸の内ビルディング店(TEL. 03-6256-0175)
・ゼロハリバートン GINZA SIX 店（TEL.03-6264-5176）
・ゼロハリバートンゴルフ 東京ミッドタウン店（TEL.03-6434-7474）
・ゼロハリバートン ヒルトンプラザ店（TEL.06-6940-7420）
・ゼロハリバートン なんばパークス店（TEL.06-4395-5550 ）
※在庫確認等のお問合せは、購入ご希望のショップまでお願いいたします。
※店舗情報 https://zerohalliburton.jp/pages/store-list
■About ZERO HALLIBURTON
「ゼロハリバートン」は1938年創業の、徹底した機能へのこだわりと、時をこえても変わらないスタイルが魅力の米国発トータルラゲージブランドです。NASAの依頼によりアポロ11号用「月面採取標本格納器」を製造し、1969年に月面より月の石を持ち帰ったエピソードで一躍その名が世界に知られるようになりました。ブランドの象徴であるアルミニウムケースが備えるその確かな機能性と優雅なフォルムは、世界中の熱狂的な支持者から愛されています。
