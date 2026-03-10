ピアニスト・角野隼斗×小説家・朝井リョウが語る、「人を動かすもの」とは。話題作『イン・ザ・メガチャーチ』の背景にも迫る2週連続対談

株式会社J-WAVE

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で毎週日曜11:30～11:50（『ACROSS THE SKY』日9:00～12:00内）放送中の番組『TOKYO TATEMONO MUSIC OF THE SPHERES』（ナビゲーター：角野隼斗）。3月15日（日）、3月22日（日）の2週にわたり、小説家・朝井リョウがゲスト出演します。

『TOKYO TATEMONO MUSIC OF THE SPHERES』では、2023年に活動の拠点をニューヨークに移し、世界を舞台に精力的に活動する角野隼斗が、彼が海外生活の中で出会った人や音楽の話題を中心に、時にはゲストを迎えながら、今彼が思うことや「角野隼斗の今」を自身の言葉でお届けしている番組です。角野が“Cateen(かてぃん)”名義で活動するYouTubeはチャンネル登録者が150万人を突破し、クラシック界に限らず、各方面から熱い注目を集めています。

今回迎えるのは、デビュー作『桐島、部活やめるってよ』以来、時代の空気をすくい取り続ける朝井リョウ。トークは、角野が思わず“声に出したくなる”タイトルに触れるところから始まり、朝井がタイトルを作品を進めるための指標＝“北極星みたいなもの”と語る場面も。さらに、デビュー前夜の“ある一本の電話”をめぐる記憶も明かされます。

さらに話題は、ファンダム経済を舞台に”物語”の功罪を描いた朝井氏の最新作『イン・ザ・メガチャーチ』についても。現代の熱量が集まる場所としてのファンダム、そして資本主義とは異なる物差しで捉えられる「癒し」や「救済」。朝井が作品を通して投げかける「人を動かすものは何なのか」というテーマについて語ります。

そして二人の“接点”として、シンガーソングライター・キタニタツヤのラジオで語られたエピソードが登場し、朝井が「（角野隼斗と）重なる」と感じたという話題も。

文芸、音楽、それぞれのジャンルのトップランナーである二人の貴重な対談の模様を、どうぞお聴き逃しなく！

番組はradikoアプリでもお聴きいただけます。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。

▼radikoで聴く

3月15日（日）：https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260315113000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260315113000)

3月22日（日）：https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260322113000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260322113000)

※オンエア開始から1週間聴取可能。

