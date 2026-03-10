2nd STAR PRODUCTION、代表・佐藤貴文、コンポーザーのShogo Nomura、イラストレーターきあとの3名が所属作家として始動 ── 作家募集も同時開始

株式会社2nd STAR PRODUCTION2nd STAR PRODUCTION 所属作家

株式会社2nd STAR PRODUCTION（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤貴文）は、所属作家として代表の佐藤貴文、コンポーザーのShogo Nomura、イラストレーターのきあとの3名が始動し、作家体制を本格稼働したことをお知らせいたします。あわせて、ともに音楽の未来を創る作家の募集を開始いたします。

所属作家のご紹介

佐藤貴文佐藤貴文 ── プロデューサー / コンポーザー

バンダイナムコスタジオにて『アイドルマスター』シリーズ、『学園アイドルマスター』の音楽プロデューサーを務め、数多くのヒット楽曲を世に送り出してきた。2025年に2nd STAR PRODUCTIONを設立し、代表取締役として経営を担いながら、自らもプロデューサー・コンポーザーとして制作の第一線に立つ。

X: @fumiccho_sato(https://x.com/fumiccho_sato)

＜佐藤貴文 コメント＞

この度、クリエイティブチームに新たにShogo Nomuraさんときあとさんを迎え、より自由な発想で、より面白いものをクリエイトしていける体制を築いていきます。

そしてこのタイミングで、2nd STAR PRODUCTIONでは新しいクリエイティブメンバーの公募もスタートします。自由な発想で音をあそび、新しい驚きや感動を生み出す、そんなクリエイターの皆さんと、もしご縁があれば嬉しいです！

これから生まれる新しい音楽との出会いを、とても楽しみにしています。

Shogo NomuraShogo Nomura ── コンポーザー

バンダイナムコスタジオにて『学園アイドルマスター』『塊魂』『鉄拳8』『Blue Protocol』シリーズなど多数のゲームタイトルの楽曲制作を手掛けたコンポーザー。ゲーム音楽で培った緻密なサウンドメイクと、ジャンルを横断する柔軟な作風を強みとする。

X: @shogopiya116(https://x.com/shogopiya116)

＜Shogo Nomura コメント＞

このたび、作曲家として2nd STAR PRODUCTIONに所属することとなりました。いつも応援してくださる皆さまに感謝しつつ、これからも制作に励んでまいります。引き続きどうぞよろしくお願いいたします！

きあときあと ── イラストレーター / アーティスト

きらめくパステルカラーで幻想的な世界観を描くイラストレーター。数多くのアーティストのMV・アートワークやキャラクターコンテンツのビジュアルを手掛け、キービジュアル・キャラクターデザインなど幅広い領域で活動している。

ライブペイントや歌唱などイベント出演でも活動中。

X: @_kiato(https://x.com/_kiato)

＜きあと コメント＞

この度、2nd STAR PRODUCTIONに所属することになりました。これからもイラストレーターとして、表現を追求していきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします！

作家募集のご案内

2nd STAR PRODUCTIONでは、ともに「音で、世界をもっとおもしろく。」を実現する作家を募集しています。

募集職種

・ 作曲家

・ 編曲家

・ 作詞家

・ イラストレーター

・ ディレクター

応募方法 以下のフォームよりご応募ください。

▶ 応募フォーム：https://forms.gle/dV8XLZPWpJNdWwsp6

募集期間 2026年3月10日（火）～ 2026年3月31日（火）

選考フロー フォーム応募 → 面接（通過者のみ）

ご注意

・ 現在、作家事務所・音楽事務所に所属されていない方が対象となります。

・ 応募者全員へのご連絡はいたしかねます。書類選考を通過し、面接に進む方のみ、ご登録のメールアドレスにご連絡いたします。

・ ご提供いただいた個人情報は、採用選考の目的のみに使用し、選考終了後は適切に管理・廃棄いたします。

会社概要

社名：株式会社2nd STAR PRODUCTION

所在地：東京都渋谷区恵比寿西

設立：2025年3月10日

資本金：300万円

代表取締役：佐藤貴文

副社長：子川拓哉

事業内容：音楽プロデュース事業 / 音楽制作事業

URL：https://2nd-star.co.jp/

X：@2nd_star_pro(https://x.com/2nd_star_pro)