アパホテル＆リゾート〈東京ベイ幕張〉　鉄板焼「THE 七海」春のおすすめ新メニュー登場

アパホテルネットワークとして全国最大の 1,059ホテル 142,848室(建築・設計中、海外、アパ直参画ホテルを含む)を展開するアパホテル株式会社（本社：東京都港区赤坂3丁目2-3 代表取締役社長：元谷 芙美子）は、2025年12月19日に地下1階から49階に移転オープンしたアパホテル＆リゾート〈東京ベイ幕張〉 鉄板焼「THE 七海」にて、2026年3月より春の訪れを彩る新メニューの提供を開始する。

アパホテル＆リゾート〈東京ベイ幕張〉公式HP：https://www.apahotel.com/resort/makuhari/

鉄板焼「THE 七海」公式HP：https://www.apahotel.com/resort/makuhari/restaurant/detail.html?resort_restaurant_id=35009

鉄板焼「THE 七海」が贈る、春の新たな門出を祝う2つの特別コース

「空と海に囲まれたレストラン」をコンセプトに生まれ変わった店内には、東京湾に浮かぶ煌めく夜景を一望できるラグジュアリーなラウンジエリアを新設。大切な方との時間を周囲を気にせずゆったりとお過ごしいただけるよう、洗練されたデザインのプライベートダイニング（個室）を5室完備。シェフの鮮やかな手捌きを楽しむ非日常の舞台が、春の「新たな門出」を祝う特別な席にふさわしい空間を提供する。

■ 【新たな仲間の歓迎会に】飲み放題付き「琥-hikari-」コース 19,800円（税込）

春の歓迎会に最適なフリードリンク付きの特製コース。東京湾の美しい夜景をスパイスに、厳選された上質な鉄板焼を囲めば、新しい仲間との会話も自然と弾む。非日常の空間が、春の華やかな歓迎会をより一層盛り上げる。

■【特別な記念日のお祝いに】アニバーサリーコース 19,800円（税込）

皆様の記念日に寄り添う特別コース。お祝いのスタートを飾る乾杯用グラスシャンパンと、コースの最後にはパティシエ特製のアニバーサリーデザートをご用意。空と海に囲まれたプライベートな空間で、皆様の記憶に深く刻まれる至福のひとときをお約束。

■店舗イメージ

シェフズカウンタープライベートダイニング(Unkai Marine)

■ 鉄板焼 「THE 七海」 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18265/table/817_1_7c1c759116856324373eb6ed018b658e.jpg?v=202603100251 ]

【アパグループ】

アパホテルネットワークとして全国最大の1,059ホテル142,848室(建築・設計中、海外、アパ直参画ホテルを含む)を展開している。2010年4月にスタートした「SUMMIT 5(頂上戦略)」を継承し、2022年4月より新たな5ヶ年計画「AIM5 ～APA Innovative Movement」を始動。アフターコロナにおけるニーズの変化やDX化の波を捉えながら、国内で圧倒的なNo.1ホテルチェーンとなるべく、2027年3月末までにアパホテルネットワークとして15万室展開を目指す。

