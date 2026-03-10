新食感で新感覚！？「お麩のお菓子の新ギフトブランド」ふれて、想って、味わって。こころがほころぶ 「ふふふの麩」が3月17日オープン

株式会社DAY TO LIFE

シュークリーム専門店“ビアードパパ”などのスイーツブランドを展開する株式会社 DAY TO LIFE（代表取締役社長：杉内健吉 本社：大阪府大阪市）は、全国各地で昔から親しまれてきた「麩菓子」をとおして、忙しい毎日のなかに “ふふふ” と笑みがこぼれる小さな幸せの時間を届けたい。そんな想いを込め て、ありそうでなかった新食感で新感覚なお麩のお菓子の新ブランド「ふふふの麩」をオープンいたします。

「ふふふの麩」の 1 号店（ポップアップショップ）は、東京ギフトパレット内（ウィークリーパレット）にて 2026 年 3 月 17 日(⽕)から 3 月 24 日（⽕）の期間限定出店、さらに 2026 年 3 月 30 日（月）から 4月 11 日（土）はエキュート大宮にてポップアップショップの出店が決定しております。

日本各地の日常的な小さな幸せとその土地らしさを「麩菓子」に乗せて 、こころが ほころぶ “ふふふ” な時をお届けいたします。

●ブランドの “ふふふ” （ふふふの麩について）

全国には、地域によって形も食感も味わいもさまざまな

「麩菓子」があるのをご存じですか？

「ふふふの麩」は、そんな日本各地のお麩菓子を集めてお届けするブランドです。昔ながらの素朴な⽢さやふわりとした口どけに、子どものころのおやつ時間を思い出して “ふふふ” と笑みがこぼれるようなひとときをイメージして誕生しました。

旅先で出会った味を誰かに教えたくなるように、遠くの土地の麩菓子を日常のなかで気軽に楽しんでいただけます。

● 商品の “ふふふ” （ふふふの麩の商品コンセプトについて）

シンプルだからこそ

こだわりの原料でていねいに。 その土地の風土と職人がつくる その土地だけの特別な味。

遠くから届く便りのように 懐かしくてやさしい。

知っているつもりだったのに新しい。 そんな不思議なひと口。

ふれて、想って、味わって。 こころがほころぶ

ふふふな時を。

●日本各地から届く、便りの “ふふふ” （ふふふの麩の商品について）

ふふふの小箱（日本各地から全 5 種類をお届け）

・山形の焼き麩 おふかりんと かりっと、ふふふ（全 2 種類）

焼き麩を１つ 1 つ丁寧に焼き上げた新感覚のかりんと う。かりっとした表面とお麩特有のふんわり食感が楽しめるひと口に仕上げました。

「⿊糖」、「みたらし」の 2 種類をお手軽な単品箱でご用意。

商品内容：山形の焼き麩 おふかりんと かりっと、ふふふ（みたらし/⿊糖 ＊全 2 種類）

販売価格：各 658 円（税込） 内 容 量：各 35g

販売期間：通年(期間限定出店などの状況に準ずる)予定

＊その他、3 種類の「ふふふの小箱」を発売予定

・滋賀の丁字麩 ひと口麩菓子 さくっと、ふふふ

・沖縄のくるま麩 おふすてぃっく ぽりっと、ふふふ（全 2 種類）

ふふふの中箱（日本各地から全 3 種類をお届け）

・山形の庄内麩 おふせんべい ぱりっと、ふふふ

山形県庄内地方名産の板麩をじっくり時間をかけて焼き上げ

たお麩のおせんべい。ぱりっと軽やかな食感が特徴です。

ふわりと香ばしい「ごま塩」とやさしい⽢みの「シュガ ー」の 2 種類をちょっとしたギフトにちょうどいい個包装 6 個入りのアソートにしました。

アソート（日本各地から厳選したいろんな土地のふふふをお届け）

・ふふふの麩 12個アソート にっぽんのふふふ

いろんな土地の “ふふふ” を一度に楽しめる、手土産やギフトにちょうどいいひと箱。

山形の庄内麩 おふせんべい、滋賀の丁字麩 おふらすく、沖縄のくるま麩 おふどーなつ・おふちょこをアソート。

商品内容：ふふふの麩 12 個アソート にっぽんのふふふ（12個アソート）

販売価格：2,700円（税込）

内 容 量：おふせんべい（ごま塩/シュガー）各4個（8個入）おふらすく（ボイズンベリー/レモン/政所茶）各 1 個

おふどーなつ（⿊糖アーモンド）3 個・おふちょこ（⿊糖チョコレート）2 個 ＊個包装にて 12 個入り

販売期間：通年(期間限定出店などの状況に準ずる)予定

※写真はイメージです。

※販売期間や品目の変更、取扱いのない場合がございます。

※販売期間は期間限定ショップの出店状況等に準ずる。

※売り切れの際はご容赦ください。

●持ち運びに便利な “ふふふ”（ふふふの麩の商品パッケージについて）

「ふふふの麩」のパッケージはどれも「薄く、コンパクトで軽やか」なパッケージデザインです。 日常の “ふふふ” 、日本各地の “ふふふ” を散りばめたデザインパッケージの「ふふふな麩菓子」、 さまざまな時間をもっと和やかに、もっと軽やかにする。

そんな、“ふふふ”な選択もぜひお楽しみください。

●売り場の “ふふふ”（ふふふの麩の出店情報について）

店舗名称：ふふふの麩（期間限定初出店 ポップアップショップ） 出店場所：東京ギフトパレット内 (ウィークリーパレット)

東京都千代田区丸の内１丁目９－１

※東京駅八重洲北口改札を出てすぐ

出店期間：2026 年 3 月 17 日（⽕）～3 月 24 日（⽕）

営業時間：平日 9:30-20:30/土日祝 9:00-20:30

※最終日3月24日（火）は18:00閉場となります

※2026 年 3 月 30 日（月）から 4 月 11 日（土）はエキュート大宮にてポップアップショップの出店も決定

●株式会社 DAY TO LIFE について

主力ブランドであるシュークリーム専門店「ビアードパパ」をはじめとしたスイーツブランドを展開。"スイーツから「よりよく生きる」を世界へ。"をビジョンに掲げ、私たちに関わるすべての人へ、新しい価値と感動をお届けすることに挑戦し続けるプロフェッショナル集団です。

会社名称：株式会社 DAY TO LIFE（旧会社名称：株式会社⻨の穂） 代 表 者：代表取締役 杉内健吉

従業員数：正社員 202 名 アルバイト 2,601 名 グループ正社員 464 名 (2025 年 2 月時点)

所 在 地：〒530-0047 大阪市北区西天満 3-13-20 AS ビル 2F

Ｕ Ｒ Ｌ：https://daytolife.co.jp