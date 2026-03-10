【お好み焼本舗】兵庫初出店！東加古川店が3月24日(火)にグランドオープン！“無煙鉄板”導入

株式会社物語コーポレーション

株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が運営する『お好み焼本舗』(以下、おこほん)は、2026年3月24日(火)に21店舗目となる『お好み焼本舗 東加古川店』(兵庫県加古川市)をグランドオープンいたします。

当店は全ての客席に、服につく匂いを約90％カットする最新型鉄板設備を導入。同設備の先行導入店をご利用いただいたお客様のアンケート結果では、お客様満足度97.8％ (※)と大好評をいただいております。

※お客様満足度とは臭いが気にならないと回答したお客様の割合

※お客様満足度アンケートの期間：2025年3月22日～2025年4月23日

■店舗情報

・店名：『お好み焼本舗 東加古川店』

・住所：兵庫県加古川市平岡町新在家32-1

・電話：079-490-8572

・営業時間：11:00～23:00(最終入店22:00)

開店記念キャンペーン開催

■キャベツプレゼント

期間中に店内でお食事をされた「アプリ会員様」限定で、 キャベツ1玉をプレゼント！

・開催期間：2026年3月24日(火)～2026年3月29日(日)

※キャベツは１組につき１玉プレゼントさせていただきます

※先着順のため、無くなり次第終了となります

■アプリ新規入会特典「スタンプ3倍キャンペーン」

アプリ新規入会特典として「スタンプ3倍キャンペーン」を開催いたします。スタンプが10個貯まると、次回使える1,000円引きのアプリクーポンが届きます。ぜひこの機会をお見逃しなく！

・開催期間：2026年3月24日(火)～2026年6月30日(火)

※期間中に初回利用の場合のみスタンプ３倍対象です

『お好み焼本舗』について

お好み焼きと串カツを始め、鉄板焼き(ステーキ・海鮮等)やバラエティ豊かな一品料理が食べ放題でお楽しみいただけます。

看板商品の「超贅沢玉」は豊富な具材で仕上げたお好み焼きで、注文をいただいてからスタッフが特注の極厚鉄板で焼き上げてご提供しています。

串カツは、温度と揚げ時間にこだわり、サクサクの食感が人気です。選べるコースは3種類、リーズナブルで人気の「お手軽コース」(2,090円/税込2,299円)、「超贅沢玉」に串カツ、もんじゃ、鉄板焼きやデザートの種類が増える「おこほんコース」(2,690円/税込2,959円)、「厚切熟成 リブロースステーキ極」を含むステーキ・鉄板すき焼き・鉄板焼きしゃぶ、海鮮など80品以上の豊富なメニューの「プレミアムステーキコース」(3,690円/税込4,059円)をご用意しております。また、ドリンクバー近くにある綿菓子機やかき氷機は自由にご利用いただくことができ、特にお子さまからの人気を得ています。学生からファミリー、少人数から大人数の宴会まで幅広いシーンでご利用いただけます。

※一部設置していない店舗もございます

■おこほんWEBページ：https://www.okonomiyaki-honpo.jp/

■おこほん公式X：https://twitter.com/okohon_official

■おこほん公式Instagram：https://www.instagram.com/okonomiyaki_honpo_official/

■おこほん公式Facebook：https://www.facebook.com/okonomiyakihonpo/

「お好み焼本舗公式アプリ」について

アプリ限定の特典や、貯めた来店スタンプでクーポンがゲットできるお得なアプリです。季節ごとに変わる期間限定メニューのご紹介や、現在地の近くにある店舗の検索や予約をしていただけます。

ダウンロード：

＜App Store＞ https://apple.co/3eyT8F2

＜Google Play＞https://play.google.com/store/apps/detailsid=jp.okonomiyaki_honpo.members

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年9月

所在地：愛知県豊橋市西岩田5丁目7-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年6月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年6月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内787店舗(うち直営528店舗、FC259店舗)、海外95店舗(2026年1月31日現在)



企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/