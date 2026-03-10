【3月31日(火)18:00～ 先着50名！無料セミナー】「共創」を加速し、事業を生み出す場へ：場と組織の両輪をアップデートしていく戦略とは？

キュレーションズ株式会社

「社内起業家（イントラプレナー）をスターにする」ことをパーパスに掲げる共創コミュニティ「Intrastar（イントラスター）」は、「「共創」を加速し、事業を生み出す場へ：場と組織の両輪をアップデートしていく戦略とは？」を2026年3月31日（火）に開催いたします。

◆このような方にオススメ◆

・共創施設を運営しているが、事業創出につながる活用方法に悩んでいる方

・オープンイノベーション施策の成果を求められている新規事業担当者

・自社アセットを活かしたスタートアップ連携を強化したい方

・社内から共創施設の活用をもっと促進したい企画・推進担当者

・「場」を作っただけで終わらせず、事業創出につなげたい方

多様な企業や組織が事業創出を目指して「共創施設」を設置・活用していますが、その場は最大限に機能し、期待される事業を生み出せているでしょうか？

本セミナーでは、「場」のあり方とそれを運営する「組織（運営者）」のアップデートという2つの側面に焦点を当て、現在の共創施設の現状と理想の場とのギャップ、そしてその解消に必要な実践的なアプローチについて議論します。議論の主な焦点

・「場」のアップデート戦略

競争施設の多様性を整理し、自社のアセットとの連携やスタートアップ・大企業担当者など対象者に応じた適切な場の設計とは。

既存アセットの解放を成功させるための課題と解決策。

・「組織（運営者）」のアップデート戦略

事業創出に資する競争施設とするために、運営者に求められる「仕組み」と「マインドセット」の両輪の強化。

社内認知を高め、自社社員の施設活用を促進するための効果的な周知・広め方。

・参加メリット

大企業の新規事業担当者、共創施設の運営に携わる方を主な対象とし、施設運営の質を高め、真に事業を生み出し「競争」できる場へと進化させるための具体的なヒントとネットワークを得られます。

【スピーカー】

岩城 和幸

清水建設株式会社 NOVAREプロモーションユニット コンダクター

2025年よりNOVAREに配属。社員のイノベーション・マインドを醸成する取組やNOVAREの施設利用のための整備を担当し、清水建設が掲げるスマートイノベーションカンパニ―の実現に向けて、事業構造・技術・人材のイノベーションに挑戦している。

坂井 裕哉

東急株式会社 フューチャー・デザイン・ラボ 参事

新卒で不動産デベロッパーに入社、その後、UX/UIコンサルティングとアプリ開発を専門とする外資系企業及び新規事業創出支援企業へ入社し、 デジタル領域での事業開発を経験後、リアルとデジタル両面から事業立ち上げを見たいと思い、東急へ入社。2024年より現職。

現在は東急グループ全体におけるオープンイノベーション活動と地域ファンの創出を目指す事業の創出を推進。

東急外ではスタートアップ企業の営業戦略策定やプロダクト開発のサポートを実施しながら子育てに奮闘中。

今年の目標は80冊読破と10kg痩せることと、社内新規事業提案制度にいくつか案出しすること。

ロジックよりも気合と根性派、大事な局面では目をバキバキにしながら熱量でカバーしていきたい今日この頃。

武井 啓

川崎重工業株式会社 企画本部経営企画部戦略課 主事

東京都品川区出身。大学時代を北海道で過ごし、大学生協の商品開発、就活イベント運営・冊子制作、内定者による就活支援などに携わる。 2010年に川崎重工業株式会社に入社。 本社および鉄道車両部門において、約11年にわたり人事業務全般に従事し、経営者育成プログラムの立ち上げをきっかけに新規事業開発に興味を持つ。 その後、鉄道車両部門での経営企画業務を経て、現職では共創拠点であるCO-CREATION PARK - KAWARUBAの運営や社外連携、グループにおける新規事業推進を担当。

【開催概要】

日時 : 2026年03月31日（火）18:00-20:30

会場 : Shibuya Open Innovation Lab（SOIL）

東京都渋谷区渋谷3丁目6-14 渋谷金王第二ビル

※渋谷駅C1出口から金王八幡宮方面に徒歩4分

参加費 : 無料

参加者数：先着50名

【当日の参加につきまして】

・主催者からの当選連絡をもって参加可能ですので、申し込み後の当選メールをお待ちください。

・当選者の方は当日受付で当選メールをお見せください。スクリーンショット等はNGとさせていただき、聴講をお断りさせていただきます。

【注意事項】

・お申し込み完了メールは送付されませんのでご注意ください。

・当選メールは、お申し込みから2－３営業日後の送付となります。

・現地参加のみとなります。

・定員に達してしまった場合は、大変申し訳ありませんが申込後でもお断りさせていただきますのでご了承ください。

【申込方法】

下記URLよりお申し込みください。

▼お申し込みはこちら▼

https://www.curations.jp/article/Eb1DctSB (https://www.curations.jp/article/Eb1DctSB)

■「IntraStar」とは

大企業向けの新規事業支援を行っているキュレーションズ株式会社の取締役CSMOの荒井宏之が2021年1月にClubhouseで開設した「大企業の新規事業を語ろう」をテーマにしたルームに端を発する、新規事業人材の相互交流コミュニティです。

「社内起業家（イントラプレナー）をスターにする」ことをパーパスに掲げ、大企業や成熟事業を持つ伝統企業の新規事業人材が、苦労話や乗り越えた方法などの生の事例をgive firstの精神で共有しあい、互いにイノベーション（新規事業）の成功をサポートしあうことを目的としています。

月に数回開催しているセミナーや交流会、新規事業に活きる情報提供をするメルマガなどを提供しています。このたび、良質なコミュニティ運営のため厳選された登録メンバーが、この度1000名を突破しました。

これからも、社内起業家が新規事業創出を実現することに貢献すべく、様々なコンテンツやコミュニティの場を提供し続けていきます。