アビームコンサルティング株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山田 貴博、以下 アビームコンサルティング）はこのたび、SAPの戦略に沿ったプロジェクトの推進およびその優れた成果が評価され、SAPジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鈴木 洋史、以下 SAPジャパン）より、『SAP Appreciation for Partner Excellence 2026』を授与されました。

『SAP Appreciation for Partner Excellence 2026』は、SAPビジネスへの貢献度や顧客満足度向上への取り組みなどを踏まえ、各SAPソリューション分野における実績や導入プロジェクトを通じて創出された価値を総合的に評価し、優れた成果を挙げたパートナー企業を選出するプログラムです。

アビームコンサルティングは、本プログラムにおいて以下の2つの部門で選出されました。

■「SAP Project Excellence」：株式会社INPEX様プロジェクト

＜選出理由＞

Clean Core を徹底し、SAP Cloud ERP の価値を最大化。業務プロセスの標準化・最適化により、既存アドオンを約 60％ 削減したほか、データの一元化や業務効率・保守性の向上を実現

■「SAP Supply Chain Management」

＜選出理由＞

SAP Supply Chain Managementの売上高およびビジネス拡大に貢献

『SAP Appreciation for Partner Excellence 2026』の詳細はSAPジャパン株式会社HP(https://news.sap.com/japan/2026/03/0310_sap-appreciation-for-partner-excellence-2026)をご参照ください。

※ SAP、SAPロゴ、記載されているすべてのSAP製品およびサービス名はドイツにあるSAP SEやその他世界各国における登録商標または商標です。

※ アビーム、ABeam及びそのロゴは、アビームコンサルティング株式会社の日本その他の国における登録商標です。

※ 本文に記載されている会社名及び製品名は各社の商号、商標または登録商標です。

アビームコンサルティングは、アジアを中心とした海外ネットワークを通じ、それぞれの国や地域に即したグローバル・サービスを提供している総合マネジメントコンサルティングファームです。戦略、BPR、IT、組織・人事、アウトソーシングなどの専門知識と、豊富な経験を持つ約 9,000 名のプロフェッショナルを有し、金融、製造、流通、エネルギー、情報通信、パブリックなどの分野を担う企業、組織に対し幅広いコンサルティングサービスを提供しています。アビームコンサルティングは、企業や組織とともに新たな未来を共創し、確かな変革に導く創造的パートナーとして、企業や社会の変革に貢献します。

ホームページ：https://www.abeam.com/jp/ja/