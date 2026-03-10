ビートルズ来日60周年──“昭和の革命”が、令和の大阪でよみがえる

株式会社アイ・シー・エージェンシー

(株)アイ・シー・エージェンシー（渋谷区代々木）は、(株)アートワン、(株)キャリアコンサルティング、(株)斎藤企画、アミタ エムシーエフ(株)、合同会社銀伝堂、緑川化成工業(株)と、阪神梅田本店催事「レトロ博」内で、ビートルズの公式ビジュアルを伝統工芸や自然・再生素材のクラフトで再現したイベント、「ビートルズ来日６０周年、昭和のあの日、日本を変えた＝温故知新＝」を開催致します。

1966 年、ビートルズ来日は日本の若者文化を大きく揺さぶり、音楽・ファッション・価値観に“解放”の風をもたらしました。 あれから60年。還暦という節目は、もう一度“原点”を見つめ直すタイミング。

2020 年代の今、世界は大量生産の時代から、自然・再生・手仕事を尊ぶサステナブルな価値観へと大きく舵を切り始めています。その転換点に、かつて革新の象徴だったビートルズを重ね合わせ、「過去の革新」と「未来の革新」をつなぐPOP UP STORE を開催。

＜開催概要＞

■イベント：「ビートルズ来日６０周年、昭和のあの日、日本を変えた＝温故知新＝」

■会期：2026年4月1日(水)→2026年4月6日(月) 各日午後８時まで、最終日は午後5時まで

■会場：阪神梅田本店 8階催場

■開催場所：〒530-8224 大阪市北区梅田1丁目13番13号

日本の伝統工芸、自然素材、再生素材を用い、ビートルズの名曲やアイコニックなビジュアルを“現代のクラフト”として再解釈。ビートルズ世代には懐かしさと新鮮さを、Z世代には“新しいビートルズ体験”を届ける、世代を超えたカルチャーイベント。

「伝統工芸 手仕事ギャラリー（職人の道具と、時間の痕跡に触れる）」や、「1966年、あの日、来日数日間の写真コーナー」、「Z世代向けフォトスポット」など、撮影コンテンツを企画中です。

☆ 展示販売の作品群について

自然素材、再生素材、手造り「和」をテーマとし、ビートルズ公式ライセンスの作品100点以上が集結。

６０年目にして原点回帰。伝統工芸品、自然・再生素材の商品例です。

※新規「再生アクリル」商品（企画中）

1966年に因んだ 公式ビジュアルを再生素材のクラフトで企画（「武道館」「リボルバー」「イエローサブマリン」他 スタンド、バッジ、キーホルダー監修中）

＊限られた地球資源を有効活用すべく役目を終えた素材を回収し、純国産資源として再生し本アイテム創作

＜Video Spot「Fukushima's red cow goes to Abbey Road in Britain!」＞(https://www.instagram.com/reel/C5pd73BvUgX/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

【アイ・シー・エージェンシー 企業概要】

会社名 ：株式会社アイ・シー・エージェンシー

代表者 ：秋山 裕之

本社事務所 ：〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-57-6 グランフォーレ303/305

資本金 ：9742万5千円

主な事業内容：マーチャンダイジング事業、配信事業、著作隣接権運用事業、著作権管理事業

設立年月日 ：２０００年２月

ＩＣＡ ＵＲＬ：https://www.icagency.net/

＜報道関係/本件 お問合せ／商品発売元＞

アイ・シー・エージェンシー 秋山 裕之 dream@icagency.net

TEL：03-5333-0225 FAX：03-5333-0226