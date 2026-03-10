【入場者プレゼント決定！】新海誠監督作品『秒速5センチメートル』3月20日（金）より、特別映像付きで春のリバイバル上映！入場者にリバイバル上映限定ポストカードをプレゼント！

株式会社つみき(C)Makoto Shinkai / CoMix Wave Films

国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」のリバイバル上映プロジェクトにて、3月20日（金）より2週間限定で、桜前線を追いかけて全国をめぐるリバイバル上映が決定した新海誠監督の劇場アニメーション『秒速5センチメートル(https://filmarks.com/movies/22736)』。

このたび、『秒速5センチメートル』の入場者プレゼントとして、先着・限定数で「リバイバル上映限定ポストカード」の配布が決定いたしました！

入場者プレゼントは、桜の花びらが舞う中で幼少期の明里と貴樹が踏切を挟んで向かいあう場面が描かれたポストカード。本シーンは、新海誠監督が制作した本作の主題歌「One more time,One more chance」のPVにのみ含まれ、映画本編には登場しない貴重なシーンであり、”桜前線”上映にふさわしい彩り美しいアイテムとなっています。詳細は「入場者プレゼント情報」をご覧ください！

また、上映劇場は68館に拡大し、109シネマズプレミアム新宿では35mmフィルムによる上映が決定いたしました。

本企画は、昨年公開の実写版映画の大ヒット記念を祝したリバイバル上映であり、前回2024年のリバイバル上映と同じく『秒速5センチメートル』の重要なモチーフである桜にちなんで「桜前線上映」と題し、”再び”桜前線を追いかけるように南から北へ向かって全国上映する試みとなります。

3月20日（金）より西日本～南関東、3月27日（金）より北関東～北海道の劇場へと、全国をめぐっての公開です。

また、今回の上映では本編とあわせて新海誠監督がスタッフと制作当時を振り返ったり、ロケ地で思い出を語る様子が収録された特別映像も同時上映となります。

【『秒速5センチメートル』入場者プレゼント情報】

「リバイバル上映限定ポストカード」

※画像はイメージです。

※お一人様1回のご鑑賞につき1点の配布。

※先着・数量限定のため、配布期間内でもなくなり次第終了となります。

※劇場により数に限りがあります、あらかじめご了承ください。

※特典は非売品になります。転売はご遠慮ください。

【『秒速5センチメートル』ムビチケ前売券（カード）詳細情報】

・通販

下記2つのサイトにて販売中となります。

『秒速5センチメートル』

「映画前売券のことならメイジャー」

https://www.major-j.com/cinema_information.php?id=M15908703374

「MOVIE WALKER STORE」

https://store.moviewalker.jp/item/detail/3980?ref=official

・劇場販売

価格：1,400円(税込)

以下劇場にて、販売中（一部劇場は除く）

※ムビチケ前売券（オンライン）も販売予定

価格：1,400円（税込）

（https://ticket.moviewalker.jp/film/036501?from=official）

＜販売劇場 一覧＞

［北海道］札幌シネマフロンティア

［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ

［東京都］新宿ピカデリー、池袋HUMAXシネマズ、109シネマズ木場、キネカ大森、109シネマズ二子玉川、109シネマズ グランベリーパーク

［神奈川］チネチッタ

［千葉］ 京成ローザ10

［埼玉］ MOVIXさいたま

［栃木］小山シネマロブレ

［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、ミッドランドシネマ名古屋空港、センチュリーシネマ、シネマワールド ららぽーと安城

［京都］MOVIX京都、アップリンク京都

［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田

［兵庫］kino cinema神戸国際

［広島］サロンシネマ、福山コロナシネマワールド

［長崎］シネマボックス太陽

※販売は3/19（木）までとなります

※チケット販売は、各劇場にて行います（一部取り扱いが無い劇場もございます）

※劇場窓口でお買い求めください。

※券種は一種類となります。

※画像はイメージです。

【『秒速5センチメートル』予告編】

【『秒速5センチメートル』公開情報】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KZnSV_AVP3s ]

上映作品：『秒速5センチメートル』本編（63分）+ 特別映像（13分）

公開日：１.2026年3月20日（金）より2週間限定上映

２.2026年3月27日（金）より2週間限定上映

公開劇場：全国68館

料金：1,600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします。

※劇場により、上映日・上映期間が異なります。

配給：CoMix Wave Films、Filmarks

【『秒速5センチメートル』公開劇場】

１.3月20日（金）より上映

［埼玉］ MOVIXさいたま

［千葉］ 京成ローザ10、キネマ旬報シアター（3/21～）、イオンシネマ市川妙典

［東京都］新宿ピカデリー、池袋HUMAXシネマズ、アニメイトシアター（3/20,3/21）、MOVIX亀有、109シネマズ二子玉川、109シネマズ木場、キネカ大森、イオンシネマ板橋、109シネマズ グランベリーパーク、イオンシネマ シアタス調布、イオンシネマむさし村山、アップリンク吉祥寺

［神奈川］イオンシネマ港北ニュータウン、チネチッタ

［岐阜］イオンシネマ各務原

［静岡］静岡シネ・ギャラリー（3/27～）

［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、センチュリーシネマ、イオンシネマ名古屋茶屋、シネマワールド ららぽーと安城、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドシネマ名古屋空港

［京都］MOVIX京都、アップリンク京都、イオンシネマ京都桂川

［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ シアタス心斎橋

［兵庫］kino cinema神戸国際、塚口サンサン劇場、イオンシネマ加古川

［岡山］イオンシネマ岡山

［広島］サロンシネマ、福山コロナシネマワールド

［香川］イオンシネマ綾川

［福岡］KBCシネマ、ユナイテッド・シネマなかま16

［長崎］シネマボックス太陽

［熊本］熊本ピカデリー

［宮崎］宮崎キネマ館

［鹿児島］ガーデンズシネマ

２.3月27日（金）より上映

［北海道］札幌シネマフロンティア、イオンシネマ旭川駅前

［青森］イオンシネマ新青森

［宮城］MOVIX仙台

［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ、御成座（4/10～）

［山形］鶴岡まちなかキネマ（4/4～）

［福島］ フォーラム福島

［茨城］MOVIXつくば

［栃木］MOVIX宇都宮、小山シネマロブレ

［群馬］イオンシネマ高崎

［東京都］シアターギルド代官山（4/3～）、下北沢トリウッド（4/3～）

［富山］ほとり座

［石川］イオンシネマ金沢フォーラス

［長野］イオンシネマ松本、長野相生座・ロキシー

［広島］シネマ尾道（3/28～）

［佐賀］シアター・シエマ（4/24～）

［沖縄］ファミンチュシアター（4/1～）

※上映劇場が変更となる場合があります

※チケット販売は、各劇場にて行います

※1600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます

『秒速5センチメートル』作品情報

(C)Makoto Shinkai / CoMix Wave Films

2007年／日本／63分

https://filmarks.com/movies/22736

原作・脚本・監督：新海誠

キャラクターデザイン・作画監督：西村貴世

美術：丹治匠、馬島亮子、新海誠

音楽：天門

主題歌：「One more time, One more chance」山崎まさよし

【登場人物】

遠野貴樹（タカキ）：声・水橋研二

篠原明里（アカリ）：声・近藤好美／尾上綾華

澄田花苗（カナエ）：声・花村怜美

ほか

＜あらすじ＞

小学生の貴樹と明里は、特別な想いを抱きあう仲。しかし卒業と同時に、明里の引越しにより離ればなれになってしまう。中学生になり文通を重ねる2人だが、今度は貴樹も鹿児島への転校が決まる。引っ越す前に明里に会おうと、大雪の中貴樹は明里の元へ向かうが…。時は過ぎ、種子島で高校３年生になった貴樹は、同じクラスの花苗に好意を寄せられながらも、ずっと遠くを見つめていた。花苗にとって貴樹は、一番身近で、遠い憧れだった。やがて東京で社会人になった貴樹は、仕事に追われ日々輝きを失っていく街並みを前に、忘れかけたあの頃の記憶に想いを巡らせる。

【Filmarksリバイバルとは】

Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」が企画するリバイバル上映プロジェクトです。「名作を未来へつなぐ」という理念のもと、多くの人々に愛された過去の名作や、これまで埋もれていた多様な作品に新たな光を当て、映画館で鑑賞する機会を創出します。

【Filmarksリバイバル】

X： https://twitter.com/Filmarks_ticket（@Filmarks_ticket）

Instagram： https://www.instagram.com/filmarks_revival/

オフィシャルサイト：https://revival.filmarks.com/