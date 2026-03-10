厚さ18mmの超薄型、65W PD対応。5台同時充電できる電源タップを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、厚さ18mmの超薄型ボディにAC×2とUSB（Type-C×2・A×1）を搭載し、最大65W PD急速充電でノートPCにも対応するGaN採用電源タップ「700-TAP092BK」を発売しました。

掲載ページ

電源タップ USB PD 65W 急速充電 GaN 1.5m 延長コード 【超薄型18mm】 Type-C×2 A×1 AC×2個口 コンセント L型プラグ 型番：700-TAP092BK 販売価格：5,255円（税抜） https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/700-TAP092BK

【おすすめポイント】

・厚さ約18mmの超薄型設計でバッグやポーチにすっきり収納できるコンパクト電源タップ

・最大65WのUSB PD急速充電に対応し、ノートパソコンもスピーディーに充電可能

・AC＋USBで最大5台同時充電でき、デスク・出張・旅行など幅広いシーンで活躍

商品特徴

【厚さわずか18mm、バッグに収まる電源タップ】

本製品の最大の特長は、厚さ約18mmという超薄型設計です。ノートパソコン用アダプターと一緒にバッグへ収納してもかさばらず、出張やカフェワークなど外出先での使用にも最適。コンパクトながらしっかりと電源を確保できるため、これ1台でスマートな電源環境を持ち運べます。

【ノートPCも充電できる最大65W PD対応】

USB Type-CポートはUSB Power Deliveryに対応し、最大65Wの高出力充電が可能です。ノートパソコンやタブレットなどの高消費電力デバイスにも対応し、従来のUSB充電器では難しかった高速充電を実現。外出先でもPCの電源を素早く確保でき、仕事の効率を大きく高めます。

【1台で最大5台を同時充電】

ACコンセント2口に加え、USB Type-C×2、USB-A×1の合計5ポートを搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホンなど、複数のデバイスを同時に充電できます。デスク周りの充電器をまとめることができるため、電源周りをすっきり整理できるのも魅力です。

【隙間に配線しやすい薄型L字プラグ】

本製品は、壁面コンセントに差し込んでも出っ張りを抑えられる薄型のL字プラグを採用しています。プラグ部分の厚さはわずか約10mmで、家具の背面や壁とのすき間にもすっきり配線できます。壁際でも邪魔になりにくく、デスク周りやテレビ裏などの配線をスマートにまとめることができます。

【安全性にも配慮した安心設計】

AC差込口にはホコリの侵入を防ぐ安全シャッターを搭載し、トラッキング火災対策にも配慮しています。また、雷ガード機能により接続機器を雷サージから保護。さらにスマートICを搭載し、接続機器に応じて最適な電流を自動で供給します。安全性と利便性の両方を兼ね備えた電源タップです。

サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

