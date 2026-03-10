アンドエル株式会社、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）ネクストブライト1000」に認定

アンドエル株式会社

アンドエル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：古橋 智史、以下「アンドエル」）は、経済産業省および日本健康会議が選定する「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）ネクストブライト1000」に認定されましたことをお知らせいたします。

当社は、法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」を自社にも導入し、創業期から健康経営を実践してまいりました。100社以上の事業者にお届けしている健康経営の仕組みを、提供者自らが活用した上での認定取得となります。

今回の認定を契機に、引き続き従業員の健康増進と働きやすい環境づくりをさらに推進してまいります。

アンドエルの取り組み

当社は、「あらゆる挑戦に、安堵を。」をミッションに掲げるヘルスケアスタートアップです。企業の健康を支援するサービスを提供する立場として、まず自らが健康経営を実践することが重要であると考え、創業期より以下の取り組みを推進してまいりました。

自社サービス「アンドエルワーク」の全従業員への導入

100社以上の事業者にご利用いただいている「アンドエルワーク」を、当社でも全従業員に導入しています。

オンライン診療「アンドエルクリニック」の活用：体調に不安を感じた際、業務の合間にオンラインで医師の診察を受けられる体制を整えています。通院のために半日など休む必要がなくなり、不調の早期対応と業務への影響の最小化を両立しています。

「アンドエル相談室」によるメンタルヘルスケア：専門家へのカウンセリング窓口を全従業員が利用可能です。業務上の悩みからプライベートな相談まで、気軽にアクセスできる環境を設けています。

ストレスチェック・パルスサーベイによる状態の可視化：法定義務の対象外となる50名未満の事業場になりますが、ストレスチェックを実施しています。また、定期的なサーベイを通じて従業員のコンディションを把握し、変化の兆しに早期に対応できる体制を構築しています。

健康診断受診率100％の達成

全従業員の健康診断受診率100％を達成しています。受診結果も踏まえた上で、定期的に全社員が参加する健康について話し合う機会を設け、組織全体で健康意識の向上に取り組んでいます。

スポーツを通じた健康づくり

提携するパーソナルトレーニングジムのトレーナーを職場に招いた「職場でできるストレッチ・エクササイズ」指導や、「一駅歩く運動」「上下2階分までは階段使用運動」など、日常業務の中で無理なく体を動かす習慣づくりにも積極的に取り組んでいます。

▼「健康経営に向けた取り組み」ページ

https://corp.and-l.com/health-management

「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）ネクストブライト1000」とは

「健康経営優良法人」は、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度です。「ネクストブライト1000」は、中小規模法人部門の認定法人の中から、将来の上位認定「ブライト500」を担うポテンシャルを持つ上位1,000法人として選定されるものです。

（参考）

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」について

「アンドエルワーク」は、従業員の心身の健康を包括的にサポートする法人向けオンライン健康支援サービスです。通院時間の負担をなくすオンライン診療から、専門家によるカウンセリング、組織の課題を可視化するストレスチェックなど、以下のようなサービスをワンパッケージで提供し、企業の健康経営を推進します。

・通院時間を短縮し医療へのアクセスを気軽にする「アンドエルクリニック」

・メンタルヘルスやプライベートな悩みを相談することができる「アンドエル相談室」

・従業員の状態を可視化する「ストレスチェック」

・低価格で導入可能な「アンドエル産業医紹介サービス」「健康診断予約代行サービス」 「パルスサーベイ」「外部通報窓口」※追加オプションとなります。

▼サービスサイト

https://www.and-l.com/work

会社概要

社名 ：アンドエル株式会社

代表取締役 ：古橋 智史

設立日 ：2023年10月17日

所在地 ：〒107-0061 東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3階

会社ＨＰ ：https://corp.and-l.com/

主要サービス：

・法人向け健康支援サービス アンドエルワーク

https://www.and-l.com/work