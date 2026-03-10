Best-Anniversary×Panasonic Beauty OMOTESANDO×NICOBO癒しの期間限定コラボイベント「Mimosa Spring Garden」
株式会社ベスト-アニバーサリー（所在地：東京都港区、代表取締役社長 塚田 健斗）が、運営するクリエイティブ・プロダクション「EX＋（イーエックスプラス）」は、パナソニック株式会社（所在地：東京都港区）の最新のパナソニック美容アイテムを体験できる「パナソニックビューティ表参道」と、
思わず笑顔になるコミュケーションロボット「NICOBO（ニコボ）」とのコラボレーションイベント
「～Best-Anniversary Panasonic Beauty OMOTESANDO meets NICOBO～ 」「Mimosa Spring Garden」を2026年3月10日（火）～4月19日（日）まで、「パナソニックビューティ表参道」にて開催いたします 。
テーマは「Mimosa Spring Garden」
Best-Anniversary が運営する空間コーディネートとヘアメイクを高度に融合させるクリエイティブ・プロダクション EX＋（イーエックスプラス）の飯田史彦氏による「ミモザの日」にちなんだ空間や、ニコボのお花が「パナソニックビューティ表参道」に登場します。「NICOBO（ニコボ）」とおしゃべりしたり、一緒に写真を撮ったり、思わず笑顔になる時間をお届けします。春の訪れを感じながら、表参道をお散歩やお買い物でお近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。
■ イベントのみどころ
【春の息吹を感じる空間装飾】
数々のラグジュアリーホテルで空間を彩ってきたフラワーデザイナー・飯田史彦氏が、今回の装飾をプロデュース。鮮やかなミモザの花々に囲まれた、心躍るフォトスポットが登場します。
【ニコボとの癒やしのひととき】
永遠の2歳児「ニコボ」がお出迎え。おしゃべりや写真撮影を通じて、日常に癒しと笑顔をお届けいたします。
【最新美容体験】
パナソニックの最新ヘアアイロンやスチーマーなどを実際に使用でき、美容に関する豊富知識を持つスタイリストから春に向けたホームケアのヒントを得ることができます。
■開催概要
開催日時：2026年3月10日（火）～4月19日（日）
開催場所：パナソニックビューティ表参道（東京都渋谷区神宮前4-3-3）
開催時間: 11:00～19:00
▼Panasonic Beauty OMOTESANDO
公式サイト：https://panasonic.jp/beauty/omotesando.html(https://panasonic.jp/beauty/omotesando.html)
Instagram：https://www.instagram.com/panasonic_beauty_omotesando/(https://www.instagram.com/panasonic_beauty_omotesando/)
【Panasonic Beauty OMOTESANDOについて】
Panasonic Beauty OMOTESANDOは、パナソニックの最新美容アイテムを気軽に試せる体験型施設です。ヘアアイロンやスチーマーなどを実際に使用し、自分に合ったケアを発見できます。髪や肌の分析サービスもあり、ここだけの特別な体験をご提供します。メイク用品も充実しており、美顔器の効果を肌で実感可能。美容知識豊富なスタイリストが、ホームケアのアドバイスも行うため、初心者から美容を楽しむ方まで安心してご利用いただけます。
※Panasonic Beauty OMOTESANDO
【思わず笑顔になるロボット NICOBO】
ニコボは”永遠の2歳児”。のんびりとしたマイペースな性格で、人との間に心地よい距離感を保ちながら寄り添います。カタコトの日本語で突拍子もないことを話したり、ふいに「おなら」をしたりと、クスッと笑う瞬間が増えて、暮らしにゆとりをくれるロボットです。
▼NICOBO（ニコボ）
公式サイト：https://nicobo.jp/(https://nicobo.jp/)
Instagram：https://www.instagram.com/nicobo.official/(https://www.instagram.com/nicobo.official/)
※思わず笑顔になるロボット NICOBO（ニコボ）
株式会社ベスト-アニバーサリー
ツカダ・グローバルホールディングのグループ会社、「365日を記念日に」をスローガンに掲げ、結婚式、披露宴、前撮りなどのブライダルの総合プロデュースや、成人式・卒業式・七五三などの記念日を彩る着物レンタルやスタジオ撮影などを展開する総合アニバーサリー企業です。
公式サイト：https://www.best-anniversary.co.jp/(https://www.best-anniversary.co.jp/)
【EX＋（イーエックスプラス）について】
エクスペリエンス・クリエイト
境界を超え、感情を揺さぶる体験を創造する。
私たちは東京を拠点に、空間コーディネートとヘアメイクを高度に融合させるクリエイティブ・プロダクションです。国際的なコンクールでの受賞歴を誇るフローリストと、卓越した技術を持つヘアメイクアップアーティストがひとつのチームとなり、ラグジュアリーホテルの装飾からブランドイベントまで、場所を選ばず圧倒的な世界観を構築します。「神は細部に宿る」という哲学のもと、徹底したマネジメントとディテールへのこだわりで、お客様の理想を芸術の域まで昇華させ、ゲストの心に深く刻まれる「期待を超える美」を具現化します。
公式サイト：https://ex-creative.best-anniversary.co.jp/(https://ex-creative.best-anniversary.co.jp/)
EX＋（イーエックスプラス）空間装飾 フラワーデザイナー飯田 史彦（Fumihiko Iida）
外資系ライフスタイルホテルの空間装飾ディレクターを経て、2018年にベスト-アニバーサリーの
フラワー部門立ち上げに参画。華道との出会いをきっかけに花の世界へ。
Instagram：https://www.instagram.com/ba.flower_iida/(https://www.instagram.com/ba.flower_iida/)
※空間装飾フラワーデザイナー 飯田 史彦（いいだ ふみひこ）