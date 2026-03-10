一般社団法人欧州製薬団体連合会（EFPIA Japan）、日本製薬団体連合会、米国研究製薬工業協会（PhRMA）3団体の後援決定「Ubie Pharma Summit 2026」

Ubie株式会社

「テクノロジーで人々を適切な医療に案内する」をミッションに掲げるUbie株式会社（本社：東京都中央区、共同代表取締役：阿部吉倫・久保恒太）が実行委員長として参画している製薬企業向けカンファレンス「Ubie Pharma Summit 2026」において、一般社団法人欧州製薬団体連合会（EFPIA Japan）、日本製薬団体連合会、米国研究製薬工業協会（PhRMA）による後援が決定しましたことをお知らせいたします。またイベント内にて、3団体代表によるパネルディスカッションも予定しております。本イベントはUbie Pharma Summit 2026 実行委員会（Ubie株式会社、株式会社ホットスケープ、株式会社サイマル・インターナショナル、株式会社カンファレンスファクトリー）が主催し、5月13日（水）・14日（木）の2日にわたり 東京にて開催いたします。

お申し込みはこちら :https://ph-ubie.com/ups/ubie_pharma_summit_2026

■「Ubie Pharma Summit」について

「Ubie Pharma Summit」は、Ubie Pharma Summit実行委員会が主催する製薬企業向けカンファレンスです。業界のトップリーダーやイノベーターが集い、中長期的な課題解決や未来の医療のあり方について議論を深める場として、業界のさらなる発展の一助となることを目指しています。

本年は「統合（Integration）」をキーワードに、製薬業界の制度、医療現場、テクノロジーなど様々なレイヤーに存在する「分断（Silo）」に着目します。AIの革新的な力と最新の情報技術を駆使して、これらの分断を患者さん起点でシームレスに「縫い合わせる」新しい概念を提示。診断や治療プロセスで患者さんが遭遇する無数の「摩擦」を根本から解消し、真の「患者中心の世界」の実装を目指して、業界の枠を超えた共創の場を創出します。

■ 3団体代表によるパネルディスカッションについて

イベント内にて、以下の3名によるパネルディスカッションを予定しております。

一般社団法人欧州製薬団体連合会（EFPIA Japan）会長 岩屋 孝彦 氏

日本製薬団体連合会 会長 安川 健司 氏

米国研究製薬工業協会（PhRMA）在日執行委員会 副委員長 傳 幸諭 氏

■「Ubie Pharma Summit 2026」開催概要

名 称：Ubie Pharma Summit 2026

開催日：

Day1 : 2026年5月13日（水）開場9:30 / 本編10:00～18:30 予定 + 懇親会

Day2 : 2026年5月14日（木）開場9:30 / 本編10:00～16:30 予定 + 懇親会

会 場：虎ノ門ヒルズフォーラム 5階（東京）

※今回 大阪での開催は予定しておりません。

参加費：無料

対 象：製薬メーカー（医療用医薬品・一般用医薬品・試験薬・検査薬・医療機器の自社製造販売をされている企業様）にご所属の方

※上記に加え、Ubie株式会社と競合関係がない企業様にご所属の方のみを対象とさせていただいております。何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

U R L：

https://ph-ubie.com/ups/ubie_pharma_summit_2026

プレスキット：https://ph-ubie.com/ups/2026_presskit

主 催：Ubie Pharma Summit 2026 実行委員会

※当日は同時通訳をご用意しております

※抽選制ではありません

※1日、1プログラムからでもご参加いただけます

■お問い合わせ

Ubie Pharma Summit 2026 実行委員会

ubie-pharma-summit@dr-ubie.com

【Ubie株式会社について】

「テクノロジーで人々を適切な医療に案内する」をミッションに掲げ、医師とエンジニアが2017年5月に創業したヘルステックスタートアップです。AIをコア技術とし、症状から適切な医療へと案内する「ユビー」と、診療の質向上を支援する医療機関向けサービスパッケージ「ユビーメディカルナビ」等を開発・提供。誰もが自分にあった医療にアクセスできる社会づくりを進めています。

所在地 ：〒103-0023 東京都中央区日本橋本町三丁目8番4号 日本橋ライフサイエンスビルディング4 5F

設立 ：2017年5月

代表者 ：共同代表取締役 医師 阿部 吉倫・共同代表取締役 久保 恒太

URL ：https://ubie.life