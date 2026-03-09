【ココモーラ】東京ガス（でんき）の利用者100人にアンケート調査を実施

株式会社ゼロアクセル

※調査結果をもとに作られた記事は以下のリンクから確認できます。

東京ガス(でんき)：https://cc-moola-web.vercel.app/electricity/item/tokyo-gas

総合ランキング：https://cc-moola.com/electricity/ranking

※アンケート調査の結果はこちらから確認できます。

https://cc-moola.com/electricity/survey/tokyo-gas-questionnaire

調査サマリー

大手ならではの安心感と手続きの楽さがユーザーに好評

- 利用者の74%が「大手（東京ガス）の安心感」をメリットとして挙げており、信頼性が契約の決め手と判明。実際に合計で64%の人が「満足」以上の評価を選択している。- 乗り換え手続きの利便性が高く、55%が「立ち会いや工事がなく楽だった」、32%が「ネットで数分で完了した」と回答。インフラの切り替えに伴う心理的・時間的ハードルが低いことが、スムーズな契約を後押ししているようだ。- 家計への影響については、39%が「支払額はあまり変わらない」とした一方で、34%が「ポイントやセット割で総合的にお得」と回答。直接的な電気代の値下げだけでなく、ガスとの合算支払いやポイント還元を含めたトータルでの使いやすさとお得感が支持されている。東京ガス(でんき)に関する独自アンケート調査[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/503_1_cce356db569775e6d06421206b74de24.jpg?v=202603100251 ]

■東京ガス（でんき）に乗り換える際の手続きはどうでしたか？

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/503_2_0b1bbc98ae40ca38437e6663db60c8b2.jpg?v=202603100251 ]

■東京ガス（でんき）に切り替えて、月々の支払額はどう変化しましたか？

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/503_3_cee3041bd699083672b1f8baf14943c3.jpg?v=202603100251 ]

■東京ガス（でんき）を利用してみて、気に入っているポイントは？

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/503_4_b23b02ce20eba1d86b5f881907a2c3ce.jpg?v=202603100251 ]

■東京ガス（でんき）を契約する前に知っておいた方がいい注意点は？

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/503_5_1e7e929b598e0022631b011744e78e52.jpg?v=202603100251 ]

■東京ガス（でんき）を実際に使ってみた総合満足度は？

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/503_6_2c15f58ae63b8265a2b80a5f36c1d2e5.jpg?v=202603100251 ]

ココモーラについて

ココモーラ(https://cc-moola.com/)は、「ココに来たら世の中のあらゆるモノの情報を網羅できる」という由来からきております。日常生活に関わる様々なモノの情報を紹介・比較しているサイトです。ココモーラを利用するすべてのユーザーが、最良な選択ができるようサポートすることを目指しております。

株式会社ゼロアクセルについて

所在地：東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル 10F

代表者：代表取締役 大福 裕貴

設立：2020年4月

事業内容：メディア運営事業

公式サイト：https://zero-accel.co.jp/

