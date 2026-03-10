AI導入のリアルな悩みに寄り添い解決する伴走型AI業務コンサルティングサービスと、当社独自の「Egeria(R) AIエージェント基盤」を提供開始

株式会社PKUTECH

株式会社PKUTECH（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：劉 甚秋）は、企業様のAI活用における教育から運用定着までを全領域でサポートする「伴走型AI業務コンサルティングサービス」の提供を開始いたします。加えて、本サービスによる課題解決を迅速かつ高品質に実装するため、当社が保有するAI関連技術を「Egeria AIエージェント基盤」として提供いたします。

■ 背景：「AIエージェント元年」に表面化した業務適用上の問題

2025年から世界的にAIエージェントの業務適用が急拡大しています。その影響は産業界から行政まであらゆる領域に波及しています。日本国内でも金融や製造業、官公庁での活用が本格化しており、社会全体が「AIエージェント元年」と呼ぶべき大きな変革期を迎えました。 一方で、企業がAIを本格的に業務に導入するにあたり、以下の問題が表面化しました。

●問題１.「どう進めればいいかわからない」

AI活用はしたいが、そもそもAIに関する知見・経験がなく、AI適用に向けた業務課題の整理・具体化が進まない。

●問題２.「期待した精度が出ず定着しない」

汎用AIツールによるPoC（概念実証）では期待した精度が得られず、本番適用に至らない、あるいは一過性で終わってしまう。

■ PKUTECHが解決する2つのテーマ

当社はこうしたお客様の悩みを根本から解決するため、以下2点のテーマに取り組みました。

AI導入の全プロセスにおけるお客様への伴走と、AI業務改革の成功サポート 実業務で成果を出す高精度な実装と定着の保証

■ AI導入を成功に導く「伴走型AI業務コンサルティングサービス」

一般的なAIコンサルティングが「AIソリューションの導入」や「部分的な技術支援」で終わりがちなのに対し、当社の「伴走型AI業務コンサルティング」は、お客様のフェーズに合わせた途切れない一貫支援を提供します。「人」と「プロセス」の両面に寄り添い、お客様が自らAIで業務改善を継続できる「自走できる組織」の構築を目的としています。

●問題１.に対するアプローチ：フェーズに合わせた途切れない伴走支援

初心者向けのAI教育から現場の課題整理(問題の発掘・起案)、PoC、運用までフェーズに合わせて伴走支援します。単なるソリューション提供で終わらせず、運用とフィードバックのサイクルを何度も回すことで、お客様自身が自らAI活用の種を見つけ、業務改善を継続できる「自走できる組織」へと成長するよう支援します。

<教育から運用定着までを全領域でカバーする伴走支援サイクル>

●問題２.に対するアプローチ：当社の完全オーダーメイドによる高精度なAIモデルの開発・実装

期待した効果に達しないという問題に対し、AI博士(※2)を中心とする専門チームが業務プロセスを整理し、必要に応じてお客様独自の業務にフィットするAIモデルをオーダーメイドで開発・実装します。実業務に耐えうる高精度と定着を実現し、PoCの仮説を確実な成果へと引き上げ定着させます。

■ 伴走支援の効果を最大化し、即効性をもたらす当社独自の「Egeria AI エージェント基盤」

当社は今回、伴走型AI業務コンサルティングの中でお客様の課題に最適な解決策を適用できるよう、培ってきた独自AI技術を「Egeria AIエージェント基盤」として提供することにいたします。これにより伴走型AI業務コンサルティングサービスによる幅広い分野でお客様のお手伝いができる体制が整いました。









当社の「伴走型AI業務コンサルティングサービス」の特徴は、お客様目線に立ったプレ調査から

AI活用定着までの「途切れない一貫支援」と、AI博士を中心とする専門チームや特許技術に

裏打ちされた「高度な技術力」にあります。

「Egeria AIエージェント基盤」の有する即時適用性とカスタマイズ性を駆使することにより、

汎用AIでは解決できないお客様独自の課題を根本から解決へと導きます。

本サービスの提供によりAI導入を一過性で終わらせることなく、お客様が自力で改善できる「自走できる組織」への進化を力強く支援いたします。





※1：Egeria（エゲリア）は、当社のサービス商標です。「Egeria」とは、ローマ神話における水の女神の名で、知恵と予言を授けてくれる助言者であり、お客様に知恵や効率化の助言を提供したいという願いが込められています。

※2：AIに関する博士号をもつ弊社エンジニアの総称です。





- 日本語に特化したAI共通技術基盤三菱総合研究所様との連携による最高峰の日本語読解技術をベースとした共通技術群（Egeria-RAGなど）。複雑な図表やレイアウトも高精度に認識し、信頼性の高い回答生成をサポート。- 企業における共通業務向け基盤あらゆる企業の日常業務を効率化するソリューション（生成AIを用いたFAQソリューション Egeria-Search、文字起こしや音声解析を行うEgeria-Voice など）。- 業種に特化したサービス・モデル特定の業種・業務課題に即座に対応できる業種特化モデル群。