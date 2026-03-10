株式会社エンドレス　不用アクセサリー類回収・寄付のご報告（2026年1月）

株式会社エンドレス

ビーズやアクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)）では、SDGs（持続可能な開発目標）への取り組みの一環として、不用なアクセサリー類の回収による寄付活動を実施しています。この度のアクセサリーの回収・寄付についてのご報告を致します。

回収BOX設置店舗において、以下の内容でご寄付をいただきましたのでご報告申し上げます。



■回収期間：2026年1月1日～31日（1か月間）



■回収店舗：128店舗

・PARTS CLUB 53店舗

・LUNA EARTH 65店舗

・ruinas 9店舗

・Mira LABO 全店



■回収量：約36.6kg



■寄付日：2026年3月2日（月）

皆様にご寄付いだきましたアクセサリーにつきましては、不用品を開発途上国に輸出し、海外で現地販売し売上の一部を寄付する「リボーンプロジェクト」（運営：株式会社GoodService）（https://www.kataduke-kaitori.com/reborn/）を通じて、認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会（JCV）（https://www.jcv-jp.org/）にワクチンを寄付、ミャンマー、ラオス、ブータン、バヌアツの子どもたちにワクチンを届けます。



今回の皆様のご支援をワクチンに換算いたしますと、870~1100本となります。



●不用アクセサリー回収ボックス

設置店舗ビーズ＆アクセサリーパーツ

受け入れ店舗を拡大。

プチプラアクセサリーショップ「LUNA EARTH」店舗にて、不用アクセサリー回収を承っております。

■LUNA EARTH SHOP LIST

https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2

●不用アクセサリー回収にご協力をいただける企業・団体様を募集しています

株式会社エンドレスでは、不用アクセサリー回収活動にご賛同・ご協力いただける企業・団体様を募集しています。ご検討いただける企業・団体様につきましては、企業サイトのお問合せフォームよりお問合せください。

https://endless-inc.jp/pages/inquiry

●ご郵送でもご寄付を承ります

店頭の不用アクセサリー回収BOXへお品物をお持ち込みいただくことが困難なお客様から多くのお問合せをいただいており、この度、2022年3月1日より不用なアクセサリーのご寄付につきまして、ご郵送でのお承りを開始いたしました。

【不用アクセサリーご寄付 送付先】

〒111-0052 東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル 6F

株式会社 エンドレス

不用アクセサリー回収係

※フロア数が変更となりました。

【ご送付いただく場合のご注意】

・回収可能なアイテム/不可能なアイテムにつきましては下記をご参照ください。

・弊社の商品に限らず、お持ちの様々なアクセサリー類を回収いたします。

・ご郵送にご使用される外箱につきましては、お客様でご用意をお願い致します。

・アクセサリー毎の個包装は不要です。一つの袋にまとめて詰め込んでいただいて構いません。

・ご郵送いただく際、事前のご連絡・ご予約は不要ですのでそのままお送りください。

・送料につきましては、お客様ご負担となります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61261/table/837_1_14462ef2ed3acc456c0a9cc0067238c7.jpg?v=202603100251 ]

● この件に関するお問合せ先

株式会社 エンドレス

TEL:0120-468-290（フリーダイヤル）

(受付/9:30~17:00（12:00～13:00・土日祝を除く））

URL：https://endlessmode.jp/