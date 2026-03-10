HYBE JAPAN CEO ハン・ヒョンロックが「2026 Billboard Global Power Players」に初選出

株式会社HYBE JAPANHYBE JAPAN 代表取締役兼CEO ハン・ヒョンロック





米国音楽専門メディアのビルボード（Billboard）は3月9日（現地時間）、公式サイトを通じて「2026 Billboard Global Power Players(https://www.billboard.com/pro/billboard-global-power-players-2026-list/)」を発表しました。本リストにおいて、日本市場における事業成長を牽引するHYBE JAPAN 代表取締役兼CEOのハン・ヒョンロックが初めて名を連ねました。

「Billboard Global Power Players」は、米国を除く全世界の音楽市場の成長と革新をリードするリーダーを選出するリストです。

ハン・ヒョンロックは2019年にBig Hit Entertainment（現HYBE）に入社、2020年にBig Hit Solutions Japan（現HYBE JAPAN）の代表に就任し、2021年より現職を務めています。世界第2位の音楽市場である日本において、音盤成績や公演事業、さらにはテクノロジーを融合させたファン体験の創出など、多角的な事業成長を力強く牽引したハン・ヒョンロックの功績が認められました。



■音盤・公演・IP・テクノロジーを融合した多角的な事業成長

HYBE JAPANは、日本国内における音楽、公演、IP関連など多角的な事業を展開しており、各領域を横断した取り組みが日本市場におけるプレゼンスの向上に繋がっています。

音楽面では、日本市場に最適化した戦略的なマーケティングを推進した結果、2025年のビルボードジャパン年間アルバム・セールス・チャート「Top Albums Sales」において、トップ20作品のうち30%をHYBE JAPANが手掛けるアーティストの作品が占めました。また、同年のビルボードジャパン年間アーティスト・チャート「Artist 100」においても、HYBE MUSIC GROUPから歴代タイとなる10組がチャートインするなど、多角的なアーティスト展開が実を結んでいます。

また、公演事業においても飛躍的な成長を遂げており、HYBEは米ビルボードの「2025年ボックススコア年次報告書」において、トッププロモーター（Top Promoters）部門で前年より5ランク順位を上げ、世界第4位（ビッグ4）へと躍進。このHYBE全体の世界的な躍進に、日本市場における動員力も大きく寄与しており、2025年の日本における総観客動員数は、12組のアーティストによる112公演で、前年比約40％増となる約180万人にのぼっています。

■「&TEAM」が証明した日本発アーティストのグローバルな可能性

この強固な事業基盤を背景に、HYBEの「マルチホーム・マルチジャンル」戦略を具現化しているのが、2022年12月にデビューしたHYBE初の日本現地化グローバルグループ「&TEAM」です。&TEAMは2025年に、日本のアーティストとして初めて日本・韓国の両市場でミリオンセラー（総出荷枚数100万枚）を達成するという歴史的な快挙を成し遂げました。日本国内でも日本レコード大賞での「特別国際音楽賞」受賞やNHK紅白歌合戦への出場を果たすなど地位を確立し、この支持を背景に、日本から世界へと活動の幅を広げる、アーティストの新しいロールモデルを提示しています。

また、2025年6月にデビューした次世代J-POPボーイズグループ「aoen」もデイリーオリコンランキングで1位を獲得するなど、日本独自の感性とHYBEのノウハウを融合させたIP創出が着実に実を結んでいます。

■多角的な「ファン体験の拡張」によるエンターテインメントの革新

あわせて、音楽を起点とした多角的な「ファン体験の拡張」も今回の躍進の大きな要因となりました。HYBE JAPANは『THE CITY』をはじめとした公演連動型イベントを企画・運営し、食事、買い物、観光といった様々な体験を通じてファンとアーティストの接点を創出しています。これらの取り組みは、地域社会への貢献とエンターテインメントの融合を象徴するモデルとして発展を続けています。

また、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとの大規模コラボレーションや、日本最大規模で展開するVRコンサートなどの「ファン体験の拡張」も、次世代のエンターテインメントモデルとしての実効性を広く示すものとなりました。

HYBE JAPANは今後も、テクノロジーとクリエイティビティを融合させ、日本のオーディエンスに新しい体験価値を提供し続けるとともに、グローバルな音楽産業の持続的な発展に寄与してまいります。





【参考リンク】

2026 Billboard Global Power Players：https://www.billboard.com/pro/billboard-global-power-players-2026-list/

【HYBE JAPANについて】

HYBE JAPANは、世界をリードするエンターテインメント・ライフスタイル・プラットフォーム企業であるHYBEの日本本社です。HYBE MUSIC GROUPレーベルおよび他レーベルのアーティストに対し、日本市場における戦略・マーケティング、音盤流通、公演、オリジナルコンテンツ、商品企画・制作・販売、ライセンスなどの多様なソリューションを提供しています。韓国のHYBE 360やHYBE IPXなどが展開するグローバルコンテンツ・サービスを日本向けに最適化して提供するほか、日本独自のデザイン・マーケティングに基づくコンテンツ企画やサービス開発を行い、事業のグローカリゼーションを推進しています。傘下レーベルには、YX LABELSおよびJCONICを擁しています。