【3月13日は「世界睡眠デー」】81％の女性がよく知らない「睡眠と女性ホルモン・基礎体温の関係性」。睡眠に満足していない女性は６４％！

株式会社宝島社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長：関川誠)が発行する女性誌10誌（※1）と男性誌2誌の12媒体によるフェムテック・フェムケア啓発プロジェクト「もっと話そう！Fem＆（フェムアンド）」は、 ３月13日の「世界睡眠デー」を前に、20代から60代までの女性読者2714名を対象に「睡眠と女性ホルモン」に関するアンケートを実施しました。

本調査では、「睡眠」と「女性ホルモン」、そして「基礎体温」の関係性に着目し、平均睡眠時間や睡眠の質、女性特有の不調との関連、睡眠の悩み、さらに基礎体温計測に関する認知度まで多角的に意識調査行いました。

その結果、20代から60代女性の平均睡眠時間は「5～7時間」で、世界平均に比べて約１～2時間も短い傾向にあることが判明しました（※2）。また、全体の64％が現在の睡眠に満足していないと回答。さらに生理中や生理前・排卵期など、女性ホルモンの変化が起こる時期に睡眠の質の変化を感じたことがある人も64％にのぼりました。

一方で、「睡眠不調の原因としてホルモンの影響を考えたことがある人」は45％にとどまり、さらに、「睡眠への影響や体調変化を把握する手段として基礎体温計測が有効であることを知っている人」はわずか19％という結果に。 多くの女性がホルモン変動による睡眠への影響を実感している一方で、その背景の理解や具体的なセルフケア手段の認知は十分とはいえない現状が明らかになりました。

（※1)女性誌10誌のうち、otona ROSYはWEBメディアです

（※2)OECD調査（2021年）より

「もっと話そう！ Fem&」プロジェクト 「睡眠」に関する意識調査サマリー

● 20代～60代女性の平均睡眠時間は「5～7時間」が最多

● 睡眠に満足していない女性は64％と、約3人に2人が睡眠に課題

● 生理中や生理前後、排卵期、妊娠期など、女性ホルモンの変化に伴い睡眠の質の悪化を感じたことがある人は64％● 睡眠不調の原因としてホルモンの影響を考えたことがある人は45％にとどまる

● ホルモンバランスの変動が睡眠や体調に影響することを理解している人は36％にとどまり、理解は十分に浸透せず● 基礎体温計測が睡眠への影響把握に有効と知る女性はわずか19％

【調査概要】

調査名：睡眠に関する実態調査

調査手法：インターネット調査

調査エリア：全国

調査期間： 2026年2月2日～2月8日

回答者数： 2714名

宝島社「もっと話そう！Fem＆」プロジェクト 「睡眠と女性ホルモン」に関する意識調査

低温期と高温期のリズムを知ることが女性にとって睡眠の鍵に!?～ホルモンバランスと睡眠の関係について～

～睡眠評価研究機構代表・医学博士 白川 修一郎氏コメント～

日本の女性の睡眠は、先進国の中でも最も短いことが報告されています。

そのため、睡眠負債が蓄積し日常生活に影響を受けている女性も多いと推定されます。

さらに女性には月経周期があり、卵胞期の低体温の時期と黄体期の高体温の時期で睡眠の状態が異なります。排卵後の黄体期では、夜間の睡眠中に深部体温（体の中の体温）が下がらず睡眠が不安定になりやすいことが知られています。

基礎体温をはかることで、睡眠が悪くなりやすい黄体期と月経の時期を知ることができ、その時期こそ、積極的に睡眠の改善をはかるよう心がけるとよいでしょう。

Q.知りたいこと、伝えたいことがありましたら自由にご記載ください

〈20代〉 初めてホルモンと睡眠について考えるきっかけになった/産後、PMSや、排卵痛の対処法/筋トレによるホルモンの影響が知りたい

〈30代〉 更年期と睡眠の関係が知りたい/ホルモンが多くなる方法について知りたい/短時間睡眠でも睡眠の質を上げる方法を知りたい/年代別ホルモン量について知りたい/男性にも関連があるのか、どこから病院にいくべきなのかが知りたい

〈40代〉 ホルモンが睡眠に影響するプロセスをもっと知りたい/会社にはこのような話がしづらいのでもう少し広めてほしい/大人の女性の周期のアプリが欲しい/閉経になるとホルモンバランスはどうなるのか知りたい/質の良い睡眠を促すコンテンツなどあったら知りたい

〈50代〉 更年期障害の予防などを知りたい/ 50代になってから不調だなと思うようになったが、だんだん慣れてきた/夜勤をしていても基礎体温測定は意味があるのか？/更年期の睡眠障害は本当につらかったけれど、漢方医に処方してもらった薬で改善した

〈60代〉 漢方やハーブティーの効能について知りたい/お手頃な枕の選び方を知りたい/自律神経失調症と更年期障害の違いが知りたい ほか

宝島社「もっと話そう！ Fem＆」プロジェクトの活動

◆「もっと話そう！ Fem&」プロジェクトとは

宝島社の女性誌10誌（※）、男性誌2誌の合計12媒体によるフェムケア・フェムテック啓発プロジェクト。長らくタブー視されてきた女性の健康問題について知る機会や話すきっかけを提供することで、女性がより活躍できる社会に繋げ、ひいては男女に関係なくヒトが生きやすい社会を目指すための活動です。年齢・性別問わず言葉にして話すことを大切に考えています。

※女性誌10誌のうち、otona ROSYはWEBメディアです