伊・エミリア・ロマーニャ州　FOODEX JAPAN2026　初ブース出展

在日イタリア商工会議所

エミリア・ロマーニャ州、イタリア・エミリア＝ロマーニャ州は、2026年3月10日から13日まで東京ビッグサイトで開催されるアジア最大級の国際食品・飲料展示会「FOODEX JAPAN 2026」において、同州として初めて独自ブースを出展します。日本向け農産食品輸出でイタリア第1位を誇るエミリア・ロマーニャ州。州のDOP・IGP製品を日本市場へ発信することをミッションとしており、FOODEX JAPAN 2026には、初のエミリア・ロマーニャ州独自ブース出展35団体（エミリア＝ロマーニャ州から30社の企業、（3つの食品コンソーシアム、2つの保護コンソーシアム体）が参加します。

エミリア＝ロマーニャ州は、日本への農産食品輸出においてイタリア国内で第1位の地域であり、同州の対日農産食品輸出額は**イタリア全体の17.7％**を占めています。同州の出展テーマは、「伝統・品質・持続可能性」。伝統的な製造技術、厳選された原材料、地域との強い結びつき、そして革新を取り入れる姿勢など、エミリア＝ロマーニャ州の農業食品文化と日本の食文化に共通する価値を紹介します。FOODEX JAPANは、世界74カ国・地域から約2,900社が出展し、7万人以上が来場する国際的な食品展示会であり、同州にとって日本およびアジア市場に向けた重要なプロモーションの機会となります

会期初日の3月10日には、エミリア＝ロマーニャ州ブースの開会式がエミリア＝ロマーニャ州関係者の出席のもと開催されます。同州は、ヨーロッパ有数の食の生産地として知られ、イタリア最多となる44のDOP・IGP認証製品を有しています。会場では、料理文化施設カーサ・アルトゥージによるクッキングショーをはじめ、テーマ別トークセッション、試食イベント、企業と日本の業界関係者とのネットワーキングなど、さまざまなプログラムが予定されています。

これらの取り組みを通じて、エミリア＝ロマーニャ州の農産食品サプライチェーンの品質と地域ブランドを紹介するとともに、日本およびアジア市場でのプレゼンス強化を目指します。エミリア＝ロマーニャ州と日本の経済関係はすでに非常に強固です。2025年の最初の9か月間における同州から日本への輸出額は18億1,000万ユーロに達し、エミリア＝ロマーニャ州はイタリアの州の中で対日輸出額第1位の地位を維持しています。農産食品分野においても、輸出額は1億3,580万ユーロに達しています。日本市場は、食品の品質、安全性、有機生産、トレーサビリティ、そして地域との結びつきに高い関心を持つ市場であり、これらはエミリア＝ロマーニャ州の農業食品モデルの重要な特徴でもあります。

今回のミッションは、イタリアと日本の外交関係樹立160周年を記念する取り組みの一環として実施され、パートナーであるカーサ・アルトゥージとともに、ユネスコ無形文化遺産登録を目指すイタリア料理文化の価値を発信する機会にもなります。

エミリア＝ロマーニャ州ブースの主な内容展示ブースでは、以下の代表的なDOP・IGP製品を紹介

・パルミジャーノ・レッジャーノDOP

・グラナ・パダーノDOP

・モデナ産伝統的バルサミコ酢DOP

・レッジョ・エミリア産伝統的バルサミコ酢DOP

・モデナIGPバルサミコ酢

・フォルマッジョ・ディ・フォッサDOP

・モルタデッラ・ボローニャIGP

・スカローニ・ディ・ロマーニャIGP

このほか、有機食品、トマト製品、加工野菜・果物、ワイン、冷凍食品、農業食品分野の革新的企業も出展します。

●伊・エミリア・ロマーニャ州（FOODEX JAPAN）公式ウェブサイト

https://emilia-romagna.jp

伊・エミリア・ロマーニャ州FOODEX JAPAN2026初ブース出展のためにイタリア語・日本語の専用ウェブサイトも開設され、イベントプログラムや会議情報が随時公開されています。会期中、エミリア＝ロマーニャ州ブースではクッキングショー、トークセッション、試食、ネットワーキングなど計15のイベント開催予定です。これらはカーサ・アルトゥージ、イタリア人シェフ、日本人シェフの協力により実施されます。日本でイタリア料理文化の普及に貢献する 家庭料理探究家人気YouTuber けんた食堂、YouTubeチャンネル「ファビオ飯 /イタリア料理人の世界」を主宰する、人気シェフ・料理研究家・Chefファビオ氏、人気俳優兼料理スペシャリスト・速水もこみち氏などが特別ゲストとして参加決定。さらに、輸出入事業に携わる稲垣亜紀子氏も登壇し、エミリア＝ロマーニャ州と日本の食文化・ビジネスのつながりについて語ります。

●エミリア＝ロマーニャ州

エミリア＝ロマーニャ州は、イタリア北東部に位置する州で、州都はボローニャです。西部・中部の「エミリア地方」と東南部の「ロマーニャ地方」から成り、食文化や歴史的な都市で有名です。ヨーロッパで最も豊かな地域の一つとして、パルメザンチーズ、プロシュット、バルサミコ酢などの食品生産をはじめ世界的に名高い美食の地・イタリアの「FOOD VALLEY」としても知られています。またエンジニアリングやモーターバレーとも称される世界的な自動車産業製造業において卓越した実績を誇っている。

●カーザ・アルトゥージ（Casa Artusi）

イタリア・エミリア＝ロマーニャ州フォルリンポーポリにある、イタリア料理の伝統を継承・研究する体験型ガストロノミー文化センターです。「現代イタリア料理の父」ペッレグリーノ・アルトゥージの精神を体現し、料理教室や図書館を備え、家庭料理の文化を世界に伝えています。