うるとらブギーズ・八木、めぞん・吉野、からし蓮根・青空、溝上たんぼ ら率いる若手芸人HIPHOP同好会3rdアルバム配信決定!!

うるとらブギーズ・八木がDJを務め、からし蓮根・青空、めぞん・吉野おいなり君、ピュート・ポイント、軟水・つるまる、ビューティフルトーキョーマンズ・笹本はやて、アケガラス・King Boy、オッパショ石・広田ハヤト、オッパショ石・蒲谷ユウキ、ガクヅケ・木田、溝上たんぼ、作家のなんぶの12名で結成されたHIPHOPクルー【若手芸人HIPHOP同好会】。

事務所や芸歴の垣根を越え、HIPHOPへの愛で繋がる彼らが、2026年4月15日(水)に3rdアルバム『若ヒ同Sampler Vol.3「バチバチバースツアー」』を配信リリースすることが決定しました。

さらに、本アルバムのリリースを記念し、5月21日(木)に渋谷WWW Xにて「若ヒ同Sampler Vol.3『バチバチバースツアー』RELEASE PARTY」を開催。特別ゲストには【梅田サイファー】の参戦が決定しました。

若手芸人HIPHOP同好会は所属事務所や芸歴の枠を超え、HIPHOPを愛してやまない芸人12名によって結成されたHIPHOPクルーです。毎月、自分たちの好きな楽曲について熱く語り合うトークライブを開催するかたわら、月1本のペースで自主制作したミュージックビデオを公開するなど、芸人の枠に留まらない精力的な活動を続けています。

2024年に１stアルバム「若ヒ同Sampler Vol.1『全員銀河』」、2025年に2ndアルバム「若ヒ同Sampler Vol.2『金ピカ宣言』」を配信リリース。2025年3月には2ndアルバムのリリースを記念したリリースパーティーを下北沢BASEMENT BARで開催し、約180人を動員し会場を熱狂させました。

そして、2026年5月、満を持して開催する今回のライブは、特別ゲストとして日本を代表するHIPHOP集団【梅田サイファー】を交えた初のライブで、グループ史上最大規模の600キャパでの公演となります。また、本プロジェクトのさらなる盛り上げを目指し、クラウドファンディングの実施も決定。詳細は追って公式SNS等で発表します。

ビートメーカー作家なんぶからのコメント

僕たち若手芸人HIPHOP同好会は、ラップやヒップホップが好きな芸人たちが集まり、事務所や芸歴の垣根なく、誰からの束縛も援助もなく活動しているクルーです。

特に大事にしているのは「リアル」という言葉。様々な解釈があると思いますが、これを僕たちは「等身大」という意味で捉え、ムダに格好つけず、嘘をつかず、ありのままを表現してきました。

だからこそ今、本気の言葉を聞いてほしいんです。マジで良いアルバムができました。出来る限り多くの皆さんに届いてほしい。

そして、デカい箱でライブがやりたい。絶対に皆を楽しませる自信があるから！

前作のリリースパーティーは200人キャパの場所でやりました。

今回抑えた会場のキャパ、600人！3倍！！会場代も（僕たちからしたら）高い！！

クラファンやります！！力を貸してください！！そして、ゲストも呼びます。梅田サイファー！！！やばい！！！

僕が敬愛してやまないRHYMESTER宇多丸さんの歌詞に、以下の一節があります。

「ヒップホップのどこがリアル？それは現場、つまりここにある」僕たちのリアルを浴びにきてくれ！！！！

3rdアルバム「若ヒ同Sampler Vol.3『バチバチバースツアー』」配信リリース情報

■アーティスト名

若手芸人HIPHOP同好会

■タイトル

バチバチバースツアー

■配信リリース日

2026年4月15日(水)

■レーベル

YOSHIMOTO MUSIC CO.,LTD.

5月21日(木)リリースパーティー概要

■公演タイトル

若ヒ同Sampler Vol.3 バチバチバースツアー RELEASE PARTY

■日時

2026年5月21日(木)

18:00 開場

19:00 開演

■出演

若手芸人HIPHOP同好会

梅田サイファー

※R-指定さんの出演はございません。

■場所

渋谷WWWX

（〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町13-17 ライズビル 2F）

■チケット料金

グッズ付き整理番号付きスタンディング \6,000(税込)

整理番号付きスタンディング \5,000(税込)

※当日ドリンク代別途

※入場の順番はグッズ付きチケットをご購入のお客様からとなります

※チケット形態・・・紙チケのみ

※年齢制限・・・未就学児童入場不可

■公演概要

グループ史上最大規模の「渋谷WWWX」で開催！

初ゲストに梅田サイファーの参戦も決定し、活動の集大成となるステージを敢行！



■チケット販売スケジュール

〇FANYチケット先行

受付期間：3/10（火）11:00～3/16（月）11:00

当落発表：3/18（水）18:00

〇プレイガイド先行

受付期間：3/19（木）11:00～3/23（月）11:00

当落発表：3/25（水）18:00

〇一般発売・発券開始

4/8（水）10:00

若手芸人HIPHOP同好会 クラウドファンディング

■公演タイトル

若手芸人HIPHOP同好会リリースパーティーを成功させたい！

■リターン内容

１.若ヒ同をただただ応援したい

２.ランダムサイン入りロゴステッカー2枚セット

３.MVクレジットに名前を載せる権

４.2024年全員銀河リリパ映像

５.2025年金ピカ宣言リリパ映像

６.若ヒ同ライブ稽古動画

７.アフタートーク配信

８.サイン入りL版生写真（宛名入り）

９.ライブリハ、舞台裏メイキング映像

１０.5月21日ライブ映像本編（一部）

１１.全員直筆サイン入りA2ポスター

１２.リハ見学・宛名入りサイン色紙

※リターン内容は変更となる可能性がございます。

■実施期間

3月30日(月)19:00～5月29日(金)23:59

■目標金額

\1,500,000-

若手芸人HIPHOP同好会 プロフィール

■プロフィール

HIPHOPが好きな芸人が集まったHIPHOPクルー。フリースタイルティーチャー(テレビ朝日)などラップバトルへの出演経験もあるメンバーも多数。2025年はキングオブコント決勝にうるとらブギーズ、M-1グランプリ決勝にめぞんが進出し、芸人としての活躍の場も広げている。

■メンバー

笹本はやて(ビューティフルトーキョーマンズ)

ポイント(ピュート)

吉野おいなり君(めぞん)

つるまる(軟水)

青空(からし蓮根)

King Boy(アケガラス)

溝上たんぼ

蒲谷ユウキ(オッパショ石)

広田ハヤト(オッパショ石)

木田(ガクヅケ)

八木崇(うるとらブギーズ)

なんぶ

■楽曲

１stアルバム「若ヒ同Sampler Vol.1『全員銀河』」

https://lnk.to/Zeninginga(https://lnk.to/Zeninginga)

2ndアルバム「若ヒ同Sampler Vol.2『金ピカ宣言』」

https://lnk.to/wakahidou_kinpikasengen(https://lnk.to/wakahidou_kinpikasengen)

