“SCANDAL”のプロデュースブランド「FEEDBACK TOKYO」とZOZOTOWNのコラボ第2弾！メンバー来場予定の展示イベントも開催

株式会社ZOZO

“SCANDAL”がプロデュースするアパレルブランド「FEEDBACK TOKYO」とZOZOTOWNがコラボレーションしたコレクション「FEEDBACK × ZOZOTOWN Vol.2」を、3月13日（金）よりZOZOTOWN限定で販売します。

今回のコレクションでは、SCANDALのメンバーがデザインを監修したTシャツやバッグなど計7型のアイテムを受注販売するほか、ジャケットやパンツなど計3型のアイテムを販売（※）します。

また、3月21日（土）と3月22日（日）の2日間、Gallery H TOKYOにて本コレクションの全アイテムが展示されます。期間中は、メンバーが日替わりで店頭に来場する予定です。詳細は、ZOZOTOWN公式X（@zozojp(https://x.com/zozojp)）にてお知らせします。

（※）在庫販売、予約販売のアイテムがございます。

・発売日：2026年3月13日（金）正午

※受注販売のアイテムは、2026年3月13日（金）正午 ～ 2026年3月30日（月）正午の期間で販売します。また、受注販売期間終了後に再度販売する可能性がございます。

※予約販売アイテムはご注文が予定数に達し次第、販売を終了する可能性がございます。

※在庫販売のアイテムは、在庫が無くなり次第、販売を終了します。

※詳しくは商品ページをご確認ください。

・販売ページURL：https://zozo.jp/search/?p_gtagid=2209987

※3月13日（金）正午より商品公開

・お届け時期（受注販売・予約販売アイテム）：2026年5月下旬 ～ 7月中旬予定

※アイテムごとに異なります。詳しくは各アイテムの商品ページにてご確認ください。

＜アイテムについて（一部）＞

（左上から）

SETUP JACKET：22,000円（税込）※予約販売

SETUP SLACKS：19,800円（税込）※予約販売

ORIGINAL PACK TEE：8,800円（税込）※受注販売

BI-COLOR FB CAP（2色展開）：5,280円（税込）※画像は「dark brown」ver. ※受注販売

CROSSBODY BAG：9,900円（税込）※受注販売

RIMLESS GLASSES：4,400円（税込）※在庫販売

＜SNSキャンペーン＞

ZOZOTOWN公式X（@zozojp(https://x.com/zozojp)）をフォローし、3月13日（金）18:00に投稿されるポストにハッシュタグ「#FEEDBACK_ZOZOTOWN」を付けて引用リポストしていただいた方の中から、抽選で3名様に「ORIGINAL PACK TEE」と「RIMLESS GLASSES」のセットをプレゼントします。応募方法を含むキャンペーンの詳細および注意事項は、3月13日（金）18:00以降にZOZOTOWN公式X（@zozojp(https://x.com/zozojp)）にてご確認ください。