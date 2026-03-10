【水戸プラザホテル】2026年11月22日、水戸プラザホテルは開業25周年を迎えます

株式会社伊勢甚本社 水戸プラザホテル

水戸プラザホテルは、2026年11月22日に開業２５周年を迎えます

2001年11月22日の開業以来、この水戸の地で多くの出会いに恵まれ

さまざまなかけがえのない時間に寄り添ってまいりました

結婚式という人生のはじまりの日

大切な人と集う祝宴のひととき

地域の文化や交流が生まれる場としての時間

この場所で紡がれてきた、数えきれない想い出が重なり

それらすべてが、今日の水戸プラザホテルを形づくっています

皆さまと共に歩み、２５周年という節目を迎えられましたことに、心より御礼申しあげます

■この場所が大切にしてきたこと

私たちが守り続けてきたのは単なる滞在やサービスの提供ではありません

訪れる方の人生の時間に寄り添い

安心と誇りを感じていただける空間であること、人と人がつながる舞台であり続けること

その想いは開業以来変わることなく、これから先も変わることはありません

■開業２５周年を記念した、結婚式プレミアム特典が登場

特別な一年に、特別な結婚式を

水戸プラザホテル開業２５周年を記念し、限定特典付きのウエディングプランをご用意しております



この節目の年だからこそ叶う、特別な価値をお届けします

詳細はこちら :https://www.mito-plaza.jp/info/11846-2/

■祝福の日も、何気ない滞在も、この森とともに

２５年の感謝とともに、これからの未来へ

水戸プラザホテルは人生の節目を祝う場所であり続けることを誓います

水戸プラザホテル

2024年10月1日に創業300周年を迎えた(株)伊勢甚本社が所有・運営する“森の中の迎賓館”がコンセプトのホテル。

発明家として有名なエジソンの曾孫にあたる「ジョン・デビッド・エジソン」が手がけたインテリアデザインで2001年にオープン。

【所在地】〒310-0851 茨城県水戸市千波町2078-1

【TEL】029-305-8111(代表)

【WEB】ホームページはこちらから(https://www.mito-plaza.jp/)