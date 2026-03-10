注目のTUNEXXが初登場！スペシャルMCにはHearts2Heartsのステラ＆イアンを迎えてお届け！『SBS人気歌謡』最新回が 「Music K」にて日本最速・独占配信中

株式会社インタラクティブメディアミックス

株式会社IMXC（IMXC、本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：小宮之子）は、韓国で3月8日(日)に生放送された『SBS人気歌謡』の最新回を、翌日3月9日(月)18時よりPrime Videoのサブスクリプション「Music K」にて日本最速・独占配信を開始いたしました。

(C) SBS

『SBS人気歌謡2026 日本最速・独占配信』:視聴はこちら(https://amzn.to/4rsIIeF)

3月2週目の放送には、TUNEXX、KiiiKiii、NCT JNJM、IVE、Hearts2Hearts、H1-KEY、WOODZ、キム・ソンギュ、パク・ジヒョン、DAILY:DIRECTION、SAEM、ASC2NT、EVERGLOW、X:INの総勢14組の豪華アーティストが集結。

(C) SBS

今月3日、韓国のISTエンターテインメントから誕生した7人組ボーイズグループ“TUNEXX”。昨年の夏、韓国のMnetにて放送された大型グローバルオーディション番組「BOYS II PLANET」に出演し注目を浴びたドンギュ、インフ、シファン、アークティックの4人とタイラ、ソンジュン、ジェオンで構成され、韓国、日本、タイ出身メンバーによる多国籍グループです。

(C) SBS

そんな彼らが、デビュー同日にリリースした1ST MINI ALBUM『SET BY US ONLY』から、収録曲＜100%＞とタイトル曲＜I’m Alive＞を引っ提げて、「SBS人気歌謡」に初登場。来月17日から19日にかけて、アルバム発売を記念した来日イベントが開催予定など、デビュー直後から国内外で話題沸騰中の“TUNEXX”による、洗練されたパフォーマンスをお楽しみください。

(C) SBS

さらに、大人気4人組ガールズグループ“H1-KEY”が、今年1月にリリースしたデジタルシングル＜Not Like a Movie＞以来、約2カ月ぶりのカムバック。今月5日に発売した5thミニアルバム『LOVECHAPTER』のタイトル曲であり、青春の甘酸っぱい思い出を感じさせる＜To. My First Love＞を通して、清涼感あふれるステージを披露しました。

(C) SBS

そしてこの日は、スペシャルMCとして“Hearts2Hearts”のステラとイアンが登場。レギュラーMCのイヒョン(Baby DONT Cry)と共に息の合ったトークで番組を盛り上げ「今回、『RUDE!』の活動中にスペシャルMCを務めることができて、とても楽しい時間を過ごせました。隣で応援してくれたイヒョンさん、メンバーのステラ、そしてS2U(ファンダム名)の皆さん、本当にありがとうございます。」(イアン)、「初めてスペシャルMCを務めさせていただき、感謝しています。とても楽しい時間を過ごすことができました。ぜひまた呼んでいただけたら嬉しいです。」(ステラ)とコメントを残し、番組を締めくくりました。

(C) SBS

さらに！現在、Music Kご登録者様、及び公式Xのフォロワー様を対象に、3月29日(日)の「SBS人気歌謡」生放送番組観覧へ、抽選で6名様をご招待する特別なキャンペーンを実施中。ご応募は3月12日(木)までとなりますので、公式サイト掲載のイベント詳細、及び注意事項を必ずお読みの上、ぜひ奮ってご応募ください。

(C) SBS

※韓国の放送スケジュールに伴い変更・中止となる可能性がございます。予めご了承ください。

イベント詳細はこちら :https://music-k.com/event/?pageid=4&mod=document&uid=55

「Music K」では、韓国で毎週日曜日に放送されるエピソードを、翌日月曜日18時より日本最速・独占配信。配信から一週間後の月曜には、日本語字幕も追加いたします。字幕がなくてもいいから早く観たいという方は翌日から、字幕付きでじっくり観たいという方は翌週から、「Music K」で韓国の国民的音楽番組『SBS人気歌謡』をお楽しみください。

番組詳細はこちら :https://music-k.com/news/?uid=36&mod=document「Music K」公式サイト配信ページはこちら :https://amzn.to/4ulrmmEPrime Videoのサブスクリプション「Music K」

≪ 配信概要 ≫

(C) SBS

番組名：『SBS人気歌謡2026 日本最速・独占配信』

配信媒体：Prime Videoのサブスクリプション「Music K」

配信日時：毎週月曜日18時00分 最新話更新（前日韓国放送分）

※一週間後より日本語字幕付きで配信。

※韓国の放送スケジュールの都合等により、配信が休止になる週もございます。また、システムの都合上、配信開始時刻が前後する可能性もございます。予めご了承ください。

≪ 注意事項 ≫

※日本最速配信をご視聴いただくには、Prime Video内のサブスクリプション「Music K」へのご登録が必要です。

※Music Kに初めてご登録される方は最初の14日間無料でお試しいただけます。無料期間以降は、月額550円(税込)の登録料が発生いたします。

●概要

「Music K」とはPrime Videoのサブスクリプションで、韓国を代表する歌番組や音楽系バラエティ番組など、人気アイドルたちが多数出演する韓国コンテンツを約150タイトル以上お楽しみいただけるK-POP専門チャンネルです。

“SEVENTEEN”のステージ裏の姿を描いたドキュメンタリー番組『マジックアワー ザ・SEVENTEEN』や、“i-dle”ウギ、“Billlie”つき、“今月の少女”出身Chuuの3人が宇宙スターを目指して能力アップデートに挑むバラエティ番組「スタ→ガールズ ＃アプデちゅう!?」、さらにはデビューを迎えた新人アイドルたちの練習室での様子を中心に知られざる姿をお届けするオリジナル番組『Music Kへようこそ！』など、K-POP好きにご満足いただけるコンテンツを続々と配信中。どなたでも14日間無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご体験ください。

Prime VideoのK-POP専門チャンネル「Music K」

・月額料金：550円(税込)

※新規ご登録で最初の14日間無料お試し視聴が可能



・公式サイトはこちら(https://music-k.com/)

・公式X：@MusicK_PR(https://x.com/MusicK_PR)

・公式TikTok：musick.pr(https://www.tiktok.com/@musick.pr)

・ご登録はこちら(https://amzn.to/4baAnpS)