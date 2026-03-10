関東初！「VR BASE TOKYO」が東武動物公園に常設VR施設として3月28日（土）にオープン！

株式会社ダイナモアミューズメント

株式会社ダイナモアミューズメント（本社：東京都千代田区、代表取締役：小川直樹、以下「当社」）は、2026年3月28日（土）に関東初の常設VR施設として東武動物公園に「VR BASE TOKYO」をオープンいたします。

「VR BASE TOKYO」はPvPが楽しめる大型フリーロームVRシューティングを中心に、複数のコンテンツが楽しめるVRアトラクション施設です。誰もが気軽に最新かつ本格的なVR体験を楽しめる、まさに新次元の秘密基地。VRを日常の遊びへと変えます。「VR BASE TOKYO」は2025年1月~4月に東京タワーにて期間限定出店し、のべ約2万人の利用者数となりました。全国初の常設店舗を福岡に2025年12月にオープン。

今回は東武動物公園の45周年企画の一環で、2019年にオープンしたVR施設「HEAD ROCK VR」を「VR BASE TOKYO」へリニューアルオープンいたします。

VR BASE TOKYOの人気アトラクション「VR サバスポ INFINITY」,ライド型VRアトラクション「ウルトラ逆バンジー」、「VAR BOX」に加え、HEAD ROCK VRの「WILD IMMERSION」「EXTREME TRAIN（エクストリーム トレイン）」「STORM BLLIZARD」は、リニューアル後も引き続き遊ぶことが可能です。

■ダイナモアミューズメントとは

誰も感じたことがない「驚き」をプロデュースする会社です。

前身の会社時代を含めて「ロケーションベース・エンターテインメント」ビジネスにおいて25年の「知見」を有し、XR技術を用いてテーマパークや遊園地、イベント、ライブなどの企画立案からコンテンツ制作、ハードウェア運用、ビジネス展開まで一貫したサービスを行っています。

公式HP：https://dynamoamusement.jp/

公式X：https://x.com/DynamoAmusement

公式instagram：https://www.instagram.com/dynamoamusement.inc/