ファナティクス・ジャパンオリジナル　2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)日本代表お茶たてポーズTシャツが登場！

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジング・ディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)のオフィシャルグッズを取りそろえる「World Baseball Classicオフィシャルオンラインストア（ファナティクス・ジャパン公式ストア内）」（https://www.fanatics.jp/）にて、日本代表選手が得点時などに塁上でお茶を点てるような仕草で喜びを表す、「お茶点てポーズ」のオリジナルイラスト、「日本代表お茶たてポーズTシャツ」の販売を、本日3月10日（火）19時頃より開始いたします。

数量限定で早期にご注文いただいた場合、最短で本大会期間中のお届けとなります。

白熱した試合中に披露される「お茶たて」セレブレーション。北山投手が日本の伝統を象徴する所作として考案したこのポーズを1枚のイラストに込めました。グラフィックには、お茶をたてる茶筅の動きと、試合中に巡るプレーの躍動を重ねた渦のモチーフを採用。北山投手の願いでもある、「日本らしさが世界で注目される瞬間」を切り取り、大会の記憶に残るワンシーンを表現しました。試合の興奮や選手たちの躍動を思い出せるような、大会の記念となる１枚として楽しんでいただける、ファナティクス・ジャパン完全オリジナルのイラストTシャツを是非お楽しみください。

※予定数量に達し次第、お届け予定時期は3月下旬以降となります

※最短のお届け時期は、在庫商品との買い合わせに限ります

※天候や配送状況により、お届け時期が前後する場合がございます

■WORLD BASEBALL CLASSICオフィシャルオンラインストア

ファナティクス・ジャパン公式ストア（https://www.fanatics.jp/）

MLB SHOP（https://www.mlbshop.jp/）

■商品ページ

https://www.fanatics.jp/ja/o-37+c-18223(https://www.fanatics.jp/ja/o-37+c-18223?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2026-03-10)

※3/10（火） 19時頃より販売開始

■商品情報

Fanatics 2026 World Baseball Classic 日本代表お茶たてポーズ Tシャツ

サイズ｜S／M／L／XL／2XL／110／130／150

カラー｜ライトグリーン、ネイビー

価格 ｜6,000円（税込）／キッズ4,500円（税込）

ライトグリーンネイビー

※画像はイメージです。

※商品の販売方法やお届け時期の詳細は、各商品ページをご確認ください。

※価格は全て税込み表記です。

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】

本社：本社：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー 45階

代表（マネジング・ディレクター）：川名 正憲

事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球4球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ3クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。

会社ホームページ：https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト ：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note ：https://note.com/fanatics_japan

Trademarks, copyrights, names, images and other proprietary materials are used with permission of World Baseball Classic, Inc.