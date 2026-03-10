農業ソリューション新規代理店募集 オンラインセミナー【参加無料】
FJD × XAG × NTT e-Drone Technology
販売から導入・運用までを見据えた事業モデル、地域に根ざした農業ソリューションを、持続的な収益基盤として共に構築するパートナー募集です。
01. SkyLink Japanとは
当社はロボティクス技術を基盤に、ドローン・自動操舵・データ活用を組み合わせた農業ソリューションを提供しています。
機体販売にとどまらず、導入支援・運用サポートまで一貫して対応しています。
02. スマート農業ソリューション フルラインナップ
・FJD 自動操舵
・XAG 農業ドローン
・NTT e-Drone ACシリーズ
これらを組み合わせ、地域に最適な事業モデルを構築可能です。
03. 総合ソリューション展開
XAGは追肥に適した大型ドローンを展開。
NTT e-Drone ACシリーズは可変施肥・データ活用基盤に更なる収量UPへ。
FJD既存トラクター後付け型、初期投資額の低さ。
機体販売＋設置＋サポート＋追加導入による複数収益機会からの横展開。
エリア戦略の観点から、各地域ごとにパートナー数を限定して募集予定。
04. スマート農業市場の現在地と地域機会
スマート農業は確実に拡大していますが、地域で導入から運用までを担える体制は
まだ十分に整っていませんが、市場は存在しています。
しかし、その価値を届け切れていない地域が多いのが現状です。
だからこそ今、地域で主導的なポジションを築くパートナーを募集しています。
05. 開催概要
2026年3月24日（火）14時～15時（オンライン開催・参加無料）
対象：農業ドローン・自動操舵システムを取り扱っていて商材を増やしたい業者様
ドローンビジネス新規参入や農業分野での事業展開をお考えの事業者様
農業資材(農機・農薬・肥料)販売店様
農薬散布業者様(無人ヘリ・ドローン)
ドローンスクール運営会社様
ドローン会社/ドローン事業部のある会社様
参加費：無料
セミナー内容：スマート農業
参加申込は下記URLより
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jXdNJPtSSJmCM86eUDyFMw
下記も同日開催！
2026年度SAS（スカイリンクアグリスクール） セミナー開催！
2026年3月24日（火）16時～17時（オンライン開催・参加無料）
参加申込は下記URLより
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ZpRFr0t4RNeXqrhy16_sTA