農業ソリューション新規代理店募集 オンラインセミナー【参加無料】

FJD × XAG × NTT e-Drone Technology

株式会社 WorldLink & Company

販売から導入・運用までを見据えた事業モデル、地域に根ざした農業ソリューションを、持続的な収益基盤として共に構築するパートナー募集です。

01. SkyLink Japanとは

当社はロボティクス技術を基盤に、ドローン・自動操舵・データ活用を組み合わせた農業ソリューションを提供しています。

機体販売にとどまらず、導入支援・運用サポートまで一貫して対応しています。

02. スマート農業ソリューション フルラインナップ

・FJD 自動操舵

・XAG 農業ドローン

・NTT e-Drone ACシリーズ

これらを組み合わせ、地域に最適な事業モデルを構築可能です。

03. 総合ソリューション展開

XAGは追肥に適した大型ドローンを展開。

NTT e-Drone ACシリーズは可変施肥・データ活用基盤に更なる収量UPへ。

FJD既存トラクター後付け型、初期投資額の低さ。

機体販売＋設置＋サポート＋追加導入による複数収益機会からの横展開。

エリア戦略の観点から、各地域ごとにパートナー数を限定して募集予定。

04. スマート農業市場の現在地と地域機会

スマート農業は確実に拡大していますが、地域で導入から運用までを担える体制は

まだ十分に整っていませんが、市場は存在しています。

しかし、その価値を届け切れていない地域が多いのが現状です。

だからこそ今、地域で主導的なポジションを築くパートナーを募集しています。

05. 開催概要

2026年3月24日（火）14時～15時（オンライン開催・参加無料）

対象：農業ドローン・自動操舵システムを取り扱っていて商材を増やしたい業者様

ドローンビジネス新規参入や農業分野での事業展開をお考えの事業者様

農業資材(農機・農薬・肥料)販売店様

農薬散布業者様(無人ヘリ・ドローン)

ドローンスクール運営会社様

ドローン会社/ドローン事業部のある会社様

参加費：無料

セミナー内容：スマート農業

参加申込は下記URLより

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jXdNJPtSSJmCM86eUDyFMw

下記も同日開催！

2026年度SAS（スカイリンクアグリスクール） セミナー開催！

2026年3月24日（火）16時～17時（オンライン開催・参加無料）

参加申込は下記URLより

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ZpRFr0t4RNeXqrhy16_sTA