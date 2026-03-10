3月30日(月)発売の青木陽菜さんフォトブックのタイトルが「Nostalgia」に決定！

株式会社イマジカインフォス

『BanG Dream! It’s MyGO!!!!!』要楽奈役、『カードファイト!! ヴァンガード will+Dress Season2』ハロナ・ウォーカー役などを務めるほか、アーティストとしても活動し、2025年10月1日には1stアルバム『Letters』をリリースした声優・アーティストの青木陽菜さん。

ますます活躍の場を広げる青木陽菜さんの自身初のフォトブックが３月30日に発売されることが決定！ タイトルがこの度「Nostalgia」（ノスタルジア）に決定した。

青木さんの出身地である宮城県を中心に撮り下ろしを行った今作。本人とゆかりのあるスポットや思い出の地などで、浴衣姿や部屋着でのナチュラルな表情や、学校の制服姿、そして黒いドレスを身にまとった、これまでにあまり見たことのないオトナな表情も見せている。撮影中の随所で懐かしさをにじませていた青木さん。今回本人が考案したこのタイトルからも、故郷を思う気持ちが反映された一冊であることがうかがえる。フォトブックの編集・制作は声優グランプリが担当している。

また、表紙・特典画像も一挙解禁！ 通常版表紙は夕陽の中、青木さんのふとした表情を切り取った一枚。かわいらしさと大人の美しさが共存する、彼女の魅力が満載の写真となっている。

インフォスクエア限定版表紙は、松島の旅館で布団にくるまるナチュラルな一枚。“ひなぴよと一緒に旅をしている気分に”という本人のコメントを体現するような、距離の近いカットだ。

『青木陽菜フォトブック Nostalgia』通常版表紙『青木陽菜フォトブック Nostalgia』インフォスクエア限定版表紙

青木さんコメント

地元・宮城県でのフォトブック撮影ということで、私にとって縁のある場所を提案させていただきました！高校時代に友達と通っていたカフェや、ひなぴよオススメの観光スポット「松島」、見慣れた仙台駅など……！ 思い入れのある場所を巡りながら、おいしいものを食べたり観光を楽しんだりと、撮影とはいえ、ほぼ旅行気分で過ごしていました。ページをめくりながら、ひなぴよと一緒に旅をしているような気分で楽しんでもらえたらうれしいです。ぜひ宮城県にお立ち寄りの際は、フォトブック片手にお店や観光地を巡ってみてくださいね♪

先行イメージカット先行イメージカット先行イメージカット先行イメージカット

撮影／カノウリョウマ

その他、各専門店特典絵柄も一挙解禁！ 4月25日(土)はアニメイト仙台にて、4月26日(日)には都内某所にて、発売記念イベントも開催。現在応募受付中なので、要チェックだ。

イベント情報

アニメイト、ゲーマーズで写真集をご予約・ご購入いただいた方を対象に、発売記念イベントを開催！

イベント概要

アニメイト・ゲーマーズ予約者対象イベント

【対象法人】アニメイト・ゲーマーズ

【応募方式】抽選

【応募期間】2026年3月30日（月）まで

【日程・会場・イベント内容】

4月25日(土)＠アニメイト仙台

…フォトブックサイン会

（好きなページに宛名＆サイン）※イベント限定特典ブロマイドお渡し付き

4月26日(日)＠都内某所

…イベント限定特典ブロマイドお渡し会

【当選通知】

2026年4月中旬頃予定

アニメイト イベント詳細▼

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114714

ゲーマーズ イベント詳細▼

https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7195

特典情報

アニメイト特典

共通特典

複製サイン&コメント入りブロマイド2種（ランダム）

アニメイト特典複製サイン&コメント入りブロマイド2種（ランダム）※こちらに複製サインとコメントが入ります。アニメイト特典複製サイン&コメント入りブロマイド2種（ランダム）※こちらに複製サインとコメントが入ります。

アニメイトセット：アクリルスタンドA付き 5,610円（税込）

アニメイトセットご予約はこちら

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3376713/

アニメイト特典アクリルスタンド

通常版 3,850円（税込）

ご予約はこちら

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3376711/

ゲーマーズ特典

共通特典

複製サイン&コメント入りブロマイド2種（ランダム）

ゲーマーズ特典複製サイン&コメント入りブロマイド2種（ランダム）※こちらに複製サインとコメントが入ります。ゲーマーズ特典複製サイン&コメント入りブロマイド2種（ランダム）※こちらに複製サインとコメントが入ります。

ゲーマーズ限定版：アナザーフォトブック～ナチュラルひなぴよ～

＆アクリルスタンドB付き（アニメイトとは別絵柄） 6,820円（税込）

ゲーマーズ限定版ご予約はこちら

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10866842/

ゲーマーズ限定版特典アナザーフォトブック～ナチュラルひなぴよ～ゲーマーズ限定版特典アクリルスタンド

通常版 3,850円（税込）

ご予約はこちら

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10866840/

※AKIHABARAゲーマーズ本店・通販でご予約・ご購入のお客様には上記特典に加えて、それぞれ絵柄の異なる複製サイン＆コメント入りブロマイドをプレゼント！

AKIHABARAゲーマーズ本店特典ブロマイド（※こちらに複製サインとコメントが入ります。）ゲーマーズオンライン特典ブロマイド（※こちらに複製サインとコメントが入ります。）

インフォスクエア特典

共通特典

・インフォスクエア限定表紙（通常表紙はつきません）

・ステッカー

※早期予約キャンペーン期間中にご予約のお客様には、もれなくステッカーに宛名＆サインを入れてお届け！（キャンペーン期間は終了しました）

『青木陽菜フォトブック Nostalgia』インフォスクエア限定版表紙インフォスクエア特典ステッカー

インフォスクエア限定版内容

●早期予約対象限定セット（2月11日(水)まで）

※早期予約期間は終了いたしました

・ボイス入り目覚まし時計（完全受注生産）

・メイキングDVD（4Pミニ冊子封入パッケージ仕様)

・B2タペストリー

・アナザーフォトブック～クール＆ビューティひなぴよ～

…22,000円（税込）

●通常限定セット

・メイキングDVD（4Pミニ冊子封入パッケージ仕様)

・B2タペストリー

・アナザーフォトブックB

…13,200円（税込）

インフォスクエア限定版ご予約はこちら

https://infosquare.shop/?pid=190185142

インフォスクエア限定版早期予約限定特典ボイス付き目覚まし（※受注は終了しました）インフォスクエア限定版特典メイキングDVDインフォスクエア限定版特典B2タペストリーインフォスクエア限定版特典アナザーフォトブック～クール＆ビューティひなぴよ～

通常版 3,850円（税込）

通常版ご予約はこちら

https://infosquare.shop/?pid=190185125

『青木陽菜フォトブック Nostalgia』

発売日：2026年3月30日（月）

価格：3,850円（税込）

仕様：B5判 112ページ オールカラー

発行：イマジカインフォス

発売：主婦の友社

※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。