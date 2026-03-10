「フレンズ・オブ・ディズニー ミュージック・フェスティバル 2026」JO1 から河野純喜・與那城奨が出演決定

株式会社KOA CREATIVE

2026年4月29日（水・祝）に東京国際フォーラム ホールAにて開催する「フレンズ・オブ・ディズニー ミュージック・フェスティバル 2026」(https://koacreative.co.jp/friends-of-disney-music-festival/) において、JO1から、河野純喜、與那城奨の出演が決定したことをお知らせいたします。また、あわせて追加チケットの予約抽選受付を開始いたします。

■ フレンズ・オブ・ディズニー ミュージック・フェスティバル 2026 とは

新しいディズニー音楽体験の幕開け。

「フレンズ・オブ・ディズニー ミュージック・フェスティバル 2026」は、１０年続いたコンサートから一歩進み、よりカジュアルでポップな誰もが楽しめる“フェスティバル”体験へ進化します。

名称新たに、会場全体で楽しめる躍動感や立体的なサウンド、意外性あるコラボなど、これまでとは

違う自由で開放的なディズニー音楽の時間をお届けします。

河野純喜（JO1） 與那城奨(JO1)

■出演アーティスト 発表第3弾

河野純喜（JO1）

與那城奨（JO1）

河野純喜（JO1）は、実写映画『白雪姫』のプレミアム吹替版でジョナサン役の声優を務め、劇中歌の

歌唱でも注目を集めています。ディズニー作品の世界観に寄り添った歌声で、多くのディズニーファンに感動を届けています。

與那城奨（JO1）も河野とともに『白雪姫』USプレミアムイベントに参加するなど、ディズニー作品に親しみ、ストーリーや音楽への愛情を公言してきたアーティスト。

今回のフェスティバルでは、JO1からメインボーカルの2名が歌唱力と表現力で「フレンズ・オブ・ディズニー ミュージック・フェスティバル 2026」をさらに盛り上げます。

■ステージ内容も一部発表！

出演アーティスト第3弾発表に加え、本フェスティバルならではのステージ内容の一部も明らかとなります。

2026年は、「ディズニー・チャンネル」を特集したスペシャルコーナーを展開予定。

日本での放送開始から20周年を迎える『ハイスクール・ミュージカル』をはじめ、世代を超えて愛されてきたディズニー・チャンネルの名作の数々を、音楽と映像とともに華やかに振り返ります。

さらに、毎年多くの感動を生み出してきた物語の世界を“声”で描く朗読コーナーも実施予定です。

本公演では、初めてとなるピクサー映画『リメンバー・ミー』を題材に、圧倒的な台詞描写とキャラクターの心情を伝える音楽で作品の余韻を豊かに広げます。

そのほかにも、映画、アニメーション、舞台などから選りすぐったディズニーの名曲を多数披露予定。ポップでカジュアルな空気感の中、ここでしか体験できないステージが次々と展開されます。

ディズニーの音楽、物語、そしてアーティストの歌声で楽しむ「フレンズ・オブ・ディズニー ミュージック・フェスティバル 2026」。

フェスティバルとして進化し今年のステージへ期待が高まります。

会場では、昨年日本に初上陸し好評を博している、ディズニーの音楽商品だけを取り扱う特別な

オンラインストア「ディズニー・ミュージック・エンポーリアム」(https://dme.universal-music.co.jp/)（DME）が初めてリアル出店することが決定 しました。

実際にCDやレコードを手に取ってご覧いただける貴重な機会となり、ステージで体験いただく音楽を

ご自宅でもお楽しみいただけます。

◆第3弾オフィシャル先行チケット販売抽選予約受付開始！

本発表とあわせて、第3弾となる予約抽選を発表、受付開始いたしました。

- 抽選予約受付期間2026年3月10日（火）12:00 ～ 3月16日 (月) 23:59- チケット料金S席：12,000円S席（注釈付き）：12,000円A席：9,000円（全席指定・税込）- プレイガイドローソンチケット オフィシャル先行 https://l-tike.com/st1/fodc2026-official3ディズニー★JCBカード先行 https://dcc.disney.co.jp/tokuten/bf-friendsconcert2026-pre.html

※3歳以上のお客様はチケットが必要です。また、3歳未満のお客様はご入場いただけません。

※本オフィシャル先行販売では、注釈付きのお席は発売されません。

※本先行では、お一人様1公演につき 4枚まで のお申し込みとなります。

※そのほか予約にあたりまして、オフィシャル先行専用画面にある、注意事項をご一読の上お申し込みいただけますようお願いいたします。

◇公演概要

タイトル： フレンズ・オブ・ディズニー ミュージック フェスティバル 2026

公演日： 2026年4月29日（水・祝）

［昼公演］13:00開場／14:00開演

［夜公演］17:00開場／18:00開演

会 場： 東京国際フォーラム・ホールA

演出 ： TETSU（Bugs Under Groove）

指揮 ： 高井優希

演奏 ： フレンズ・オブ・ディズニー・バンド＆シンガーズ

出演者： 海宝直人／吉柳咲良／河野純喜（JO1）／こっちのけんと／

斎藤司（トレンディエンジェル） 佐藤隆紀（LE VELVETS）／

月城かなと／中村麗乃／濱田めぐみ／丸山礼／屋比久知奈／

山寺宏一／與那城奨（JO1） ※五十音順

公式ページ・詳細はこちら：https://koacreative.co.jp/friends-of-disney-music-festival/

主催 ： KOA CREATIVE／ソニー・ミュージックソリューションズ

主管 ： Disney Concerts

協力 ： ディズニー★JCBカード

チケットお問合せ： DISK GARAGE URL https://info.diskgarage.com/

◇会社概要

株式会社KOA CREATIVE



代表取締役：飯島則充

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-6-1 銀座風月堂ビル5F

設立：2025年4月16日

資本金：1,000万円

取引先銀行：三菱UFJ銀行

事業内容：コンサート、イベントの企画・制作・興行及び受託遂行

URL：https://koacreative.co.jp/

代表の飯島則充は、日本におけるシネマコンサートのパイオニア。株式会社プロマックス代表取締役社長として数多くの大型公演を手がけたのち、同職を退任し、2025年4月にKOA CREATIVEを設立しました。

今後の公演について：

◆2026年3月14日（土）・15日(日) 『3大クラシックの響演』として『3大ピアノ協奏曲』『３大ヴァイオリン協奏曲』『３大交響曲』を一堂に楽しめる2日間にわたるコンサートを東京芸術劇場にて予定しています。

本公演は、文化庁子供芸術支援事業により、18歳未満のお子様を無料でご招待（数量限定）いただけます。

＜好評発売中＞公演詳細はこちら(https://koacreative.co.jp/classical-big-3-series/)https://koacreative.co.jp/classical-big-3-series/