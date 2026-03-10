【大ヒットふぇち×ピュアBL】「好きなら脱がせて。2」（著：佐倉リコ）が本日発売！

株式会社リブレ

株式会社リブレ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝由美子）は、コミックス「好きなら脱がせて。2」（著：佐倉リコ）を2026年3月10日(火)に発売いたします。

大ヒット!! ふぇちピュア女装BL、待望の恋人編♪



特設サイトはこちら :https://www.b-boy.jp/special/suki-nuga/

◆特典情報◆

アニメイト

描き下ろしマンガ入り12P小冊子付きアニメイトセット

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3365097/

晃佑が貴音にメイド服と"ある物"を用意して…？

コミコミスタジオ

描き下ろしアクリルスタンド付きコミコミスタジオセット

https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0103540004000202003

クラシカルメイドの貴音＆執事の晃佑は描き下ろし♪

コミコミスタジオ

クリアイラストカード

https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0103540004000202002

クリアカードはSNS風デザイン！

TSUTAYA

描き下ろしマンガ入りリバーシブルカード

https://tsutaya.tsite.jp/

とらのあな

描き下ろしマンガ入り4Pリーフレット

https://ecs.toranoana.jp/joshi/ec/item/200012763183/

電子書店共通

電子限定描き下ろしマンガ1P

https://www.b-boy.jp/pages/ebook_list

◆アニメイト渋谷店限定キャンペーン開催決定◆

新刊発売を記念して、期間中にアニメイト渋谷店で「好きなら脱がせて。」「好きなら脱がせて。2」をご購入の方に抽選で「販促用拡材」をプレゼント！

⇒ https://x.com/animateshibuya/status/2022128592889455080

◆アニメイト限定キャンペーン開催決定◆

新刊発売を記念して、期間中に下記画像に記載の店舗で「好きなら脱がせて。」「好きなら脱がせて。2」をご購入の方に抽選で「佐倉リコ先生直筆サイン入り複製原画」をプレゼント！

⇒ https://x.com/bboy_editor/status/2024665309685424557

◆ドラマCD&コミックス2巻連動購入キャンペーン開催決定◆

ドラマCD＆コミックス2巻同時発売を記念して、期間中に通販含む全国アニメイトでドラマCD＆コミックス2巻をご購入の方に「クリアカード」をプレゼント！

⇒ https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114635

◆コミックス情報◆

好きなら脱がせて。2

著：佐倉リコ

定価：823円（税込）

ずっと我慢してた分 いっぱい貴音に触れたい――。

幼なじみから恋人になった貴音と晃佑。

疎遠だった反動で隙あらばイチャイチャする状況に貴音はキャパオーバー！

さらに、晃佑が過去に同じ学年の可愛い女の子と付き合っていた噂を耳にして…。この先

も晃佑と一緒にいられるよう、自分から愛情表現できるように変わりたいと頑張る貴音だ

けど――？

「今日は 俺が晃佑を気持ちよくさせるから」

大ヒット！ふぇち×ピュアBL 恋人編♪

◆公式WEB＆SNS◆

●コミックス「好きなら脱がせて。2」WEBサイト

⇒ https://www.b-boy.jp/special/suki-nuga/

●佐倉リコ先生SNS @ricosakura000

⇒ https://x.com/ricosakura000

★ビーボーイ編集部公式X @bboy_editor

⇒ https://x.com/bboy_editor

★ビーボーイ公式サイト

⇒ https://www.b-boy.jp/

◆権利表記◆

(C)Rico Sakura/libre

◆株式会社リブレとは◆

「世界中のオトメに夢と希望と癒しを届けたい」私たちは、コンテンツを通して、世界中のオトメの心を持つすべての人に夢と希望をお届けする事を使命と考え、日々進化し続けます。

https://libre-inc.co.jp/