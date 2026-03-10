【DAXEL20周年】新・公式キャラクターがついに始動！パチスロの枠を超えたブランド展開へ。特設サイト公開＆公式Xでの豪華フォローキャンペーンも本日開始！

ダイコク電機株式会社左からリニューアルしたレイちゃん、新規キャラクターのニコ＆ハレ、ニオちゃん

ダイコク電機株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：栢森 雅勝）のグループ会社であるDAXEL株式会社（以下、DAXEL）は、本日2026年3月10日（火）、設立20周年を記念した「DAXEL 20周年プロジェクト」を本格始動いたしました。

本プロジェクトの象徴として、特定の機種に属さない「DAXEL公式新規キャラクター」が本日デビュー。あわせて、公式ホームページ内に「20周年特設ページ」を公開し、20周年特別PVや新規キャラクター紹介などのコンテンツ展開を開始いたします。

3月10日、DAXELの“新しい顔”が始動

DAXEL リニューアルロゴ

DAXELは設立から20年、遊技機メーカーとして独自のエンターテインメントを追求してまいりました。この節目に、ブランドの“顔”を明確化し、継続的なファン接点を作るため、以下の施策を同時展開いたします。

プロジェクトの主要コンテンツ

■DAXEL公式新規キャラクター ＆ 専用Xアカウントの本格運用

これまでDAXELの広報支援を務めてきた「レイちゃん」が華麗にイメージチェンジ！新たに広報ユニットを組む「ニオちゃん」やマスコットの「ニコ」「ハレ」とともに、これからのDAXELを盛り上げていきます！

華麗なイメージチェンジを果たしたレイちゃん新たに広報ユニットを結成するニオちゃん2人をサポートするニコ＆ハレ

また、3月3日よりカウントダウン投稿を行ってきた「新規キャラクター専用Xアカウント」が、本日より本格始動！詳細は以下をご確認ください。

専用Xアカウント：【DAXEL公式】PRサポート部📣（@daxel_kouhou）さん / X(https://x.com/daxel_kouhou)

・アカウントの特徴

従来の企業公式アカウントとは異なり、キャラクター自身の言葉でDAXELの魅力を発信。

・今後の展望

パチスロ関連の情報にとどまらず、将来的には異業種連携や新ジャンルへの情報発信も見据え、DAXELブランドの資産化を目指します。

■DAXEL公式HP「20周年特設サイト」オープン

20周年施策を集約した特設サイトを公開いたしました。

注目TOPICSや最新情報を紹介します。

・掲載内容

20周年ロゴ / 20周年特別PV / 新規キャラクター紹介

・URL：DAXEL 20th Anniversary｜20年の軌跡と、未来へ。(https://www.daxel.co.jp/20th/)

DAXEL 20周年ロゴ

■「DAXEL 20周年特別PV」公開

DAXELの20年の歩みをコンパクトに凝縮。「DAXELのこれまでとこれから」を一本のストーリーで構成し、ファンの皆様と共に歩んできた軌跡と、これからのビジョンを伝えます。

詳細はDAXEL株式会社公式X(https://x.com/DAXEL_official_)をご確認ください。

■ SNSキャンペーン

DAXEL20周年を祝し、新アカウント（@daxel_kouhou）(https://x.com/daxel_kouhou)をフォロー＆対象ポストをリポストした200名様に総額20万円分のQUOカードPAYが当たるキャンペーンを行います。

DAXEL株式会社 代表メッセージ

DAXEL公式アカウント フォロー＆リポストキャンペーン（3/10～3/17）

おかげさまでDAXELは20周年を迎えました。これまでのパチスロ開発で培ったノウハウとキャラクターの力を活かし、これからは遊技機の枠を超えた新しいエンターテインメントの形を模索してまいります。新キャラクターと共に歩む、DAXELの新しい挑戦にご注目ください。

DAXEL株式会社について

社名： DAXEL株式会社（ダイコク電機株式会社 100％子会社）

所在地： 愛知県名古屋市

事業内容： パチスロ遊技機の開発・製造・販売

ダイコク電機株式会社について

詳細を見る :https://www.daxel.co.jp/

ダイコク電機株式会社は、「イノベーションによる新しい価値づくり」を経営理念に掲げ、パチンコ業界における情報システムおよびアミューズメント事業を展開しています。パチンコホール向けコンピュータシステムでは約4割のシェアを有し、業界をリード。膨大なビッグデータを活用し、新たな価値創出に取り組んでいます。

【お問い合わせ】https://www.daikoku.co.jp/contact/

詳細を見る :https://www.daikoku.co.jp/