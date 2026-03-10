「妖怪学校の先生はじめました！ミュージアム」グッズ第一弾公開！

株式会社スクウェア・エニックス

「妖怪学校の先生はじめました！ミュージアム」開催を記念した新作グッズ第一弾を本日公開いたしました。

田中まい先生描き下ろしイラストを元に制作した「まるますこっと」や、卓上サイズの「キャンバスボード」などが登場！

「妖怪学校の先生はじめました！ミュージアム」新作グッズ第一弾

■まるますこっと ５種

まんまるシルエットがとっても可愛い、まるますこっと。田中まい先生の描き下ろしイラストを元に、キャラクターらしさをギュギュっと詰め込んで仕上げました♪

■キャンバスボード ４種

キャンバスの風合いがイラストをより素晴らしく魅せる、卓上サイズのスペシャルボード。

また、ミュージアム開催に先駆けて「キャンバスボード」４種が3/28・29開催のAnimeJapan2026スクウェア・エニックスブースにて先行販売されることが決定。いち早くGETするチャンスをお見逃しなく。

◇AnimeJapan2026 スクウェア・エニックスブース

ブース番号：東7ホール A-25

特設HP：https://sqex.to/sqexAJ

ミュージアム開催を記念したアイテムは、他にも鋭意制作中です。続報をぜひお楽しみに！

▼新作グッズ写真

【妖怪学校の先生はじめました！ミュージアム 開催概要】「妖怪学校の先生はじめました！ミュージアム」メインビジュアル

◇会期・会場◇

■東京会場

開催期間：2026年5月22日（金）～5月31日（日）

開催場所：有楽町マルイ

■兵庫会場

開催期間：2026年6月19日（金）～7月5日（日）

開催場所：神戸マルイ

■福岡会場

開催期間：2026年7月31日（金）～8月9日（日）

開催場所：博多マルイ

※状況に応じてイベントが中止・延期・一部内容が変更になる場合がございます。

※会場により、販売商品のラインナップや展示内容が変更になる場合がございます。

◇入場方法◇

『入場無料』

※ただし、ご入場に際して、事前のWEB抽選やWEB予約・整理券などによる入場制限をさせていただく場合がございます。

ご来場前に必ず公式HPをご確認ください。

公式HP ：https://sqex.to/(https://sqex.to/YOHAJI_M)YOHAJI_M(https://sqex.to/YOHAJI_M)

公式X ：@SQEX_ComicGoods(https://x.com/SQEX_ComicGoods)

◇作品情報◇妖怪学校の先生はじめました！

田中まい

「妖怪学校の先生はじめました！」は 月刊「Ｇファンタジー」にて連載中。 コミックス最新20巻発売中。

■作品紹介ページ

https://magazine.jp.square-enix.com/gfantasy/story/youkaigakkou/

■作品公式X

https://x.com/yohaji_official