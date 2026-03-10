伝説のチェリスト パブロ・カザルスとスズキ・メソードの深い縁　【カザルスの生誕150年記念】トップ奏者を輩出するスズキ・メソード チェロ科の草創期を「カザルスの孫弟子」が語り合う対談を公開

公益社団法人才能教育研究会

世界各国でスズキ・メソード音楽教室を展開する公益社団法人才能教育研究会（理事長：早野龍五、以下「スズキ・メソード」および「スズキ」）は、今年創立80周年を迎えました。

これを記念して2026年3月27日(金)に、2,000名の子どもたち（含むOBOG）が演奏する「グランドコンサート」を開催しますが、今回お知らせする卒業生へのインタビュー「私もスズキでした」も、この記念企画のひとつです。

「カザルスの孫弟子対談」

2026年はパブロ・カザルスの生誕150年記念の年です。

カザルスとその弟子であるチェロ科創始者の佐藤良雄について、チェロ科草創期に学んだ佐藤満氏と福田坦子氏が語り合う「カザルスの孫弟子対談」を開催し、その様子を卒業生インタビュー「私もスズキでした」第３回として、このたび公開しました。

URL：https://grandconcert.suzukimethod.or.jp/oboginterview_3/(https://grandconcert.suzukimethod.or.jp/oboginterview_3/)

スズキ・メソードのチェロ科は、カザルス直伝の指導内容

カザルスを敬愛するチェリスト佐藤良雄は、カザルスの住むプラードに留学して指導を受け、その素晴らしい音楽観と奏法に基づいて、幼児から学ぶことに適したチェロ科の指導内容を構築しました。

世界のチェロ界を席巻する勢いで活躍している、日本人チェリスト勢。なかでもスズキ出身者は多く存在します。カザルスはチェロ現代奏法の開発者であり、直弟子が創設したスズキに先行するチェロの幼児教育法はなかったため、スズキはチェロの幼児教育において世界の先駆者となりました。

カザルスがいなかったら、世界をリードする日本のチェロ界の躍進はありえません。海外でも、スズキのチェロ科で学んだ生徒たちがコンクールで多数受賞しています。

「世界は音楽で救われるでしょう」

カザルスが初来日した1961年4月、東京・文京公会堂で400人のスズキの子どもたちの合奏を聴き、感動さめやらぬままスピーチをしました。

客席でカザルスの隣に座る男性は佐藤良雄、カザルスに肩を抱かれているのは鈴木鎮一

カザルスの有名なメッセージ「世界は音楽で救われるでしょう」は、このスピーチの一節です。

前後のメッセージも実にすばらしいもので、日本人に向けて尊敬のこもった言葉も贈られています。

ぜひ動画で全編をご覧ください。

カザルスin文京公会堂

https://www.youtube.com/watch?v=5kVI7GGBy0c(https://www.youtube.com/watch?v=5kVI7GGBy0c)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5kVI7GGBy0c ]

卒業生インタビュー「私もスズキでした」について

多方面で活躍する卒業生から、それぞれの経験や考察を教えていただき、80年の歴史を経た現在だからこそ見えるスズキ・メソードの価値を新たに発見し、未来に繋げていきます。

連載第1回 ピアノ科卒業生

相澤美智子さん（一橋大学大学院法学研究科教授）

「スズキ・メソードの本質をつかめば、人生の挑戦はほぼクリアできる」生徒としての経験、ヴァイオリン科に在籍するお子さんを育てる親としての経験、その経験に対する考察と見解。

URL：https://grandconcert.suzukimethod.or.jp/oboginterview1-1/(https://grandconcert.suzukimethod.or.jp/oboginterview1-1/)

連載第２回 フルート科卒業生

新山乃登花（にいやまのどか）さんは、スズキ・テンチルドレンツアーのメンバーとして日本各地での演奏会に出演するなど、充実した音楽経験を積んだフルーティスト。「フルートの魅力と楽器特性」と「スズキで幼少期からフルートを学ぶ良さ」に対する経験、考察と見解。

URL：https://grandconcert.suzukimethod.or.jp/oboginterview_2/(https://grandconcert.suzukimethod.or.jp/oboginterview_2/)

グランドコンサートについて

スズキの子どもたち＆OBOGの2000名超えで演奏する世界最大級＆国内最大のクラシックコンサート

1961年カザルスが感銘を受けたスズキの生徒たちによる大規模な合奏を、

2026年カザルスの大切な節目に、グランドコンサートの会場で、あなたも聴いてみませんか？

グランドコンサートの最大の魅力は、桁外れの規模による大合奏。壮大な響きの渦を会場で体験してください。- 1951年の第1回から、これまでの延べ演奏者数はおよそ14万人を数えます。- 出演者全員が楽器（ヴァイオリン、チェロ、フルート等）を持つ形式としては、国内で群を抜く規模です。- 通常の音楽ホールには収まりきらないため、日本武道館や両国国技館といった巨大アリーナを会場としてきました。

【イベント概要】

名称：スズキ・メソード創立 80 周年記念 第55回グランドコンサート

日時：2026年3月27日(金) 開演14:00 終演16:40（予定）

会場：TOYOTA ARENA TOKYO（東京都江東区青海1丁目3-1）

公式サイト：https://grandconcert.suzukimethod.or.jp/(https://grandconcert.suzukimethod.or.jp/)

【チケット】

A席 ＜3階席＞ 5,000円 (全自由席)

B席 ＜4階席＞ 3,500円 (全自由席)

チケットぴあ Pコード：308617

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2533307

【卒業生の演奏参加について】

「奏でる人にかえろう」をコンセプトに、卒業生（ヴァイオリン科チェロ科フルート科）の皆さまへ、コンサートへの出演を提案しております（3月上旬現在で約300名の参加登録）

グランドコンサートの象徴である壮大な響きの渦を創り出すためにも、ぜひご参加ください。

参加申込方法：公式サイト内、参加登録フォームより登録してください。締切：2026年3月25日(水)

【グランドコンサートを寄付で応援】

グランドコンサート専用寄付サイト：https://congrant.com/project/suzukimethod/18955

【公益社団法人才能教育研究会について】

才能教育研究会（スズキ・メソード）は、鈴木鎮一（1898～1998）によって1946年に長野県松本市で設立されました。「どの子も育つ 育て方ひとつ」という理念のもと、ヴァイオリン、チェロ、フルート、ピアノの教育を行い、現在では世界74カ国・地域で約40万人の子どもたちが学んでいます。

