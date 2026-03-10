15万人登録突破！『ドラゲナイ：竜騎士学園』卵からドラゴンを育てる機能を紹介。相棒を選んで冒険しよう

UjoyGames Ltd.

UJOYGAMES LIMITED.（以下Ujoy Games）は本日（2026年3月10日）、空と大地を駆ける冒険アクションRPG『ドラゲナイ：竜騎士学園』において、事前登録者数が15万人を突破したことを発表します。本作は、学園 × ドラゴン育成 × お手軽冒険が魅力の完全新作タイトル。プレイヤーは竜を率いる竜騎士となり、学友やかわいいペットと共に、魔法使いやドラゴンがひしめく幻想的な大陸を旅することになります。

■新公開の「卵孵化システム」&「古竜育成」

本作は独自の育成「卵孵化システム」を搭載で、あなた好みのドラゴンを卵の状態から育てることができます。冒険の途中で入手することになる「卵」。その卵は、普通のペットとは違い、ヘイムダル大陸に古くから伝わる「古竜」の卵です。さながら化石のようなその卵を、学園の研究所で、孵化装置にセットすると……。

３種類の姿から、進化先を選ぶことができます！炎、嵐、風の三属性の中からあなたにぴったりな古竜を選びましょう。

古竜が生まれたら、あとはあなたの采配次第。どんなスキル・ステータスにするかを自在にカスタマイズして、最強の古竜に育て上げられます。

本作では、古竜のレベルアップや、天賦の習得、属性の昇格、装備の鋳造などを鍛えることで、大幅な戦力アップが可能になります！

ドラゴンは強くなる度に姿が変化します。成長を重ねると、元からは考えられないような姿になることも！また、スキンも充実しているため、着飾りたい時はあなたと一緒に理想の姿になることができます。

■出会えるペットの種類は40種類以上！

ドラゴン以外にも、狐、猫にカエル、うさぎやタコ、スライム、ちまき、ザリガニや雀など、さまざまなものをモチーフにした可愛いペットがたくさん。また、「パンダ竜」など、驚きあふれるモンスターまで存在します。

ファンタジーな世界で仲間を増やして、一緒に冒険に飛び出しましょう！

ゲームの予約はこちらから！

iOS：https://jpdoragenai.onelink.me/neZo/8nrbcih8(https://jpdoragenai.onelink.me/neZo/8nrbcih8)

Android：https://jpdoragenai.onelink.me/neZo/3dzhkplf(https://jpdoragenai.onelink.me/neZo/3dzhkplf)

◆世界観◆

ここは、竜と共に生きる地、ヘイムダル大陸。あなたは名門「竜騎士学園」に入学したばかりの新米竜騎士候補生。学園では相棒の竜と絆を深めながら、仲間や先輩騎士との充実した日々を過ごしていた。だがその背後で、世界を蝕む「混沌の力」が人々へ混乱を引き起こした！竜騎士たちは、学園の門を飛び出し、空を駆ける冒険へと踏み出す。

タイトル： ドラゲナイ：竜騎士学園

ジャンル： 空と大地を駆ける冒険アクションRPG

公式サイト：https://dorganenai.ujoygames.com

対応OS： iOS / Android

運営会社：Ujoy Games Limited.

（本リリースの内容は開発中のものです。実際のゲーム内容と異なる場合があります。）

◆Ujoy Games Limited.について

Ujoy Gamesは「人生をもっと面白く」をテーマに、高品質なスマホゲームの研究開発と全世界への配信に取り組んでいます。日本ではリアルタイム戦略RPG『アッシュエコーズ』や迷宮探索RPG『ソウルタイド』など、複数のゲームタイトルをパブリッシングいたしました。韓国や日本、欧米など幅広い地域で事業を展開しており、世界中に経験豊富なスタッフが点在しています。Ujoy gamesの詳細については、公式ウェブサイト https://www.ujoygames.com/ （英語/中国語）をご覧ください。

(C) UjoyGames Limited.