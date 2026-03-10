『Yahoo!ショッピング』Best Store Awards ファッショングループ総合賞 3年連続1位受賞｜ギャレリア Bag&Luggage

株式会社ギャレリア・ニズム

株式会社ギャレリア・ニズムが運営する「ギャレリア Bag&Luggage Yahoo!店」は、Yahoo!ショッピングが主催する「Best Store Awards 2025」において、ファッショングループ総合賞 第1位を3年連続で受賞いたしました。

「Best Store Awards」は、Yahoo!ショッピングに出店する約120万店舗の中から、各ジャンルで最も優れた実績を収めた9店舗のみに贈られる年間表彰です。顧客評価や年間取扱高などをもとに総合的に審査されるもので、ECモール内でも特に優れたストアに与えられる栄誉ある賞となっています。

その中で当店は、レディース・メンズファッション、靴、バッグ、腕時計、アクセサリーなど幅広いカテゴリを含むファッショングループにおいて総合1位を獲得し、3年連続での受賞となりました。

さらに、姉妹店「ギャレリア Bag&Luggage Yahoo!ANNEX店」もバッグ・ファッション小物部門において部門賞2位を受賞。これにより、3年連続での複数店舗同時受賞を達成いたしました。

このたびの受賞は、日頃よりご愛顧いただいているお客様のおかげであり、スタッフ一同、心より感謝申し上げます。

「Yahoo!ショッピング Best Store Awards 2025」受賞の様子

ギャレリア Bag&Luggage Yahoo!店

https://shopping.geocities.jp/galleria-onlineshop/

LINE公式アカウント

https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/event/line_oa/?seller_id=galleria-onlineshop&oat_page=item_detail(https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/event/line_oa/?seller_id=galleria-onlineshop&oat_page=item_detail)

Yahoo!ショッピング「Best Store Awards 2025」特集ページ

https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/event/beststores/shp/shop_year/

【ギャレリア Bag&Luggageの取り組み】

当社が運営する「ギャレリア Bag&Luggage」は、バッグ・財布・服飾小物を中心に取り扱う専門店です。

「SCENEに彩りを 時間に豊かさを」というコンセプトのもと、日常からビジネス、旅行まで、さまざまなシーンに寄り添うアイテムを提案しています。

現在、約430ブランド・13,000種類以上の豊富なアイテムを取り揃え、丁寧な接客と迅速な物流体制を強みに、多くのお客様にご利用いただいています。

さらに、Yahoo!ショッピングをはじめ、楽天市場、Amazonなど17のECモールに出店し、幅広いチャネルを通じて商品をお届けしています。

今後も専門店としての商品提案力をさらに高めるとともに、サービス品質の向上や取扱ブランドの拡充に取り組み、より満足度の高いショッピング体験の提供を目指してまいります。



＜会社概要＞

社名：株式会社 ギャレリア・ニズム

英文表記：GALLERIA NISM Inc.

本店所在地：〒370-0073 群馬県高崎市緑町3-2-1

事業本部所在地：〒370-0035 群馬県高崎市柴崎町1883

TEL：027-381-8211

コーポレートサイト：https://www.galleria-nism.com

オフィシャルECサイト：https://www.galleria-mall.jp

Instagram：https://www.instagram.com/galleria.official/

設立：1990年4月10日

資本金：3,000万円

事業内容：バッグ・財布小物、服飾雑貨のEC販売および店舗販売

売上高：79億1,000万円 / 第36期(2025年8月期)

代表取締役：長野 哲士（NAGANO TETSUSHI）

＜店舗＞

店舗名：ギャレリア高崎柴崎店

所在地：〒370-0035 群馬県高崎市柴崎町1883

TEL：027-381-6992

営業時間：11：00～19：00

店舗名 ：ギャレリア高崎緑町店

所在地：〒370-0073 群馬県高崎市緑町 3-2-1 M3㌱

TEL：027-365-5220

営業時間：11：00～19：00

＜Eコマース受賞歴｜年間賞＞

楽天市場：ショップ・オブ・ザ・イヤー 7回受賞

Yahoo!ショッピング：ベスト・ストア・アワード 11回受賞

（内ファッショングループ総合賞1位を3回受賞）

au PAY マーケット：ベストショップアワード 7回受賞

Amazon：マケプレアワード受賞

※その他、月間賞・エリア賞などを多数受賞

▼過去の受賞歴

https://www.galleria-nism.com/about/