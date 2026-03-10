チームスピリット、SAPジャパン主催「SAP Appreciation for Partner Excellence 2026」に選出

株式会社チームスピリット

統合型クラウドサービス Team Success Platform「TeamSpirit」を提供する株式会社チームスピリット（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：道下和良、以下チームスピリット）は、SAPの戦略に沿ったプロジェクトの推進およびその優れた成果が評価され、SAPジャパン株式会社主催の「SAP Appreciation for Partner Excellence 2026」に選出されたことをお知らせします。

■「SAP Appreciation for Partner Excellence 2026」について

「SAP Appreciation for Partner Excellence 2026」は、SAPビジネスへの貢献度や顧客満足度向上への取り組みなどを踏まえ、各SAPソリューション分野における実績や導入プロジェクトを通じて創出された価値を総合的に評価し、優れた成果を挙げたパートナー企業を表彰するプログラムです。本年で第29回目を迎えます。

チームスピリットは、勤怠管理ソリューションとして国内で初めて「SAP(R) Store」に公開された「TeamSpirit」の提供を通じ、多くのSAPユーザー様へ「SAP SuccessFactors(R)」と連携したソリューションをご提供してまいりました。このたび「Partner Innovation」部門において、これら一連の製品展開や導入プロジェクトなどの取り組みと実績を高く評価いただき、選出されました。

■ 代表取締役CEO 道下 和良のコメント

このたび、SAPジャパン様より「SAP Appreciation for Partner Excellence 2026」をいただき、大変光栄に存じます。今回の授与は、当社の提供する『TeamSpirit』が、SAPソリューションとの連携を通じて多くのお客様に価値を認めていただいた結果であると感謝申し上げます。今後もSAPジャパン様との強固なパートナーシップのもと、人的資本の生産性向上を支援し、企業の持続的な成長に貢献してまいります。

【Team Success Platform「TeamSpirit」について】

TeamSpiritは、勤怠・工数・経費精算などの社内業務を一元化し、業務効率化を実現するクラウドサービスです。さらに、タレントマネジメントや出勤から退勤までの1日の活動情報であるワークログの取得・活用機能が加わり、組織を強化する「Team Success Platform」へと提供価値を拡張しています。高いセキュリティと安定性を誇るSalesforceプラットフォーム上で稼働し、個人とチームの活動データを掛け合わせることで、生産性向上とチームの成功を支援します。

サービスサイト：https://www.teamspirit.com/ja-jp/

【株式会社チームスピリットについて】

チームスピリットは、クラウド勤怠管理の先駆者としての知見を礎に、チーム力の最大化の観点から人的資本の生産性向上を実現するSaaS企業です。統合型クラウドサービスTeam Success Platform「TeamSpirit」の提供を通じて、目指す経営戦略に直結した最適な働き方や人材活用、人とAIが協働し、チームの生産性向上や人的資本経営の実現に向けた支援に取り組んでいます。個の成長と組織全体の成果を両立し、企業の持続的な成長に貢献いたします。



・「チームスピリット」および「TeamSpirit」は株式会社チームスピリットの登録商標です。

・SAP、記載されているすべてのSAP製品およびサービス名はドイツにあるSAP SEやその他世界各国における登録商標または商標です。

■会社名：株式会社チームスピリット

■所在地：東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント19F

■代表取締役CEO：道下和良

■証券コード：4397（東証グロース）

■コーポレートサイト：https://corp.teamspirit.com/