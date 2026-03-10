IC・非接触カード対応が鍵：カード製造機市場は2031年2.77億ドルへ、トップ5社シェア77%の寡占市場
カード製造機とは、銀行カード、身分証明書、会員カードその他のカードを大量に集中的に生産、個人化、交付（郵送）するために用いられる産業用機器である。
インパクト評価
長期的な市場見通しは楽観的だが、原材料価格の変動、半導体など?連部品の供給不安定、およびデジタル決済の普及による一部分野でのカード需要代替リスクが存在する。企業間の競争は、技術開発能力、製品品質、グローバルな販売・サービスネットワーク、価格?争力を中心に展?され、これらの要因が市場シェアの獲得に大きな影響を与える。
トレンド：世界的カード製造機市場の安定的成長
LP Information 調査チームの最新レポート「世界カード製造機市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/635971/curd-making-machine）によると、カード製造機市場は、金融業の普及、身分証明制度の強化、各種会員制度の拡大などによる主要用途の需要増加に支えられ、2026～2032 年は安定的な成長を続ける見込みだ。2024年の世界市場規模は2.22億 米ドルで、20265年には 2.29億米ドル、2031 年には 2.77 億米ドルに達すると予測され、市場の成長ポテンシャルが期待される。
図. カード製造機世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343722/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343722/images/bodyimage2】
図. 世界のカード製造機市場におけるトップ7企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：市場集中度が極めて高く、トップ 2 企業でシェア約 61％
LP Information のトップ企業研究センターによると、カード製造機の世界的主要製造業者には、Entrust、Muehlbauer、Emperor Technology、Matica、CIM、Atlantic Zeiser、Ulian Equipment などが含まれる。2025 年時点で世界トップ 2 企業の市場シェアは合計で約 61.30％を占め、トップ 5 企業のシェアは約 77.02％となっており、市場は高度に集中したオリゴポリ構造を呈している。
コア機会と代表的なアプリケーションシナリオ
2026～2032 年は、カード製造機市場のコア成長期であり、金融カード、身分証明カード、会員カードの三大用途分野が市場拡大を牽引する。特に IC チップ搭載型、非接触型、高セキュリティ型カードに対応した製造機の開発・供給は、企業の競争優位性を確保する上で最も重要な機会となる。代表的な応用シナリオとしては、銀行のクレジットカード・デビットカード発行、政府機関の国民 ID カード・パスポート付属カード製造、小売店・航空会社・ホテルなどの会員カード生産などが挙げられ、これらの分野における需要は中長期的に安定的に増加する見込みである。
カード製造機市場のリスクと成長見通し
カード製造機市場の主なリスクとしては、デジタル決済の急速な普及による物理カードの需要減少、原材料や?連部品の価格上昇による製造コスト増加、地政学的要因によるサプライチェーン混乱などが挙げられる。また、技術革新の遅れにより新たな市場ニーズに応じられないリスクも存在する。一方で中長期的な成長見通しは良好で、世界の金融包摂推進、身分証明制度の整備、各種会員制度の拡大が市場需要の基盤を強固にする。今後は、高機能化・高セキュリティ化技術の革新、省エネルギー・低環境負荷化への対応、グローバルなサービスネットワークの強化が企業の競争力を左右する鍵となり、市場はさらに成熟した競争構造へと進んでいくと予測される。
インパクト評価
長期的な市場見通しは楽観的だが、原材料価格の変動、半導体など?連部品の供給不安定、およびデジタル決済の普及による一部分野でのカード需要代替リスクが存在する。企業間の競争は、技術開発能力、製品品質、グローバルな販売・サービスネットワーク、価格?争力を中心に展?され、これらの要因が市場シェアの獲得に大きな影響を与える。
トレンド：世界的カード製造機市場の安定的成長
LP Information 調査チームの最新レポート「世界カード製造機市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/635971/curd-making-machine）によると、カード製造機市場は、金融業の普及、身分証明制度の強化、各種会員制度の拡大などによる主要用途の需要増加に支えられ、2026～2032 年は安定的な成長を続ける見込みだ。2024年の世界市場規模は2.22億 米ドルで、20265年には 2.29億米ドル、2031 年には 2.77 億米ドルに達すると予測され、市場の成長ポテンシャルが期待される。
図. カード製造機世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343722/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343722/images/bodyimage2】
図. 世界のカード製造機市場におけるトップ7企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：市場集中度が極めて高く、トップ 2 企業でシェア約 61％
LP Information のトップ企業研究センターによると、カード製造機の世界的主要製造業者には、Entrust、Muehlbauer、Emperor Technology、Matica、CIM、Atlantic Zeiser、Ulian Equipment などが含まれる。2025 年時点で世界トップ 2 企業の市場シェアは合計で約 61.30％を占め、トップ 5 企業のシェアは約 77.02％となっており、市場は高度に集中したオリゴポリ構造を呈している。
コア機会と代表的なアプリケーションシナリオ
2026～2032 年は、カード製造機市場のコア成長期であり、金融カード、身分証明カード、会員カードの三大用途分野が市場拡大を牽引する。特に IC チップ搭載型、非接触型、高セキュリティ型カードに対応した製造機の開発・供給は、企業の競争優位性を確保する上で最も重要な機会となる。代表的な応用シナリオとしては、銀行のクレジットカード・デビットカード発行、政府機関の国民 ID カード・パスポート付属カード製造、小売店・航空会社・ホテルなどの会員カード生産などが挙げられ、これらの分野における需要は中長期的に安定的に増加する見込みである。
カード製造機市場のリスクと成長見通し
カード製造機市場の主なリスクとしては、デジタル決済の急速な普及による物理カードの需要減少、原材料や?連部品の価格上昇による製造コスト増加、地政学的要因によるサプライチェーン混乱などが挙げられる。また、技術革新の遅れにより新たな市場ニーズに応じられないリスクも存在する。一方で中長期的な成長見通しは良好で、世界の金融包摂推進、身分証明制度の整備、各種会員制度の拡大が市場需要の基盤を強固にする。今後は、高機能化・高セキュリティ化技術の革新、省エネルギー・低環境負荷化への対応、グローバルなサービスネットワークの強化が企業の競争力を左右する鍵となり、市場はさらに成熟した競争構造へと進んでいくと予測される。