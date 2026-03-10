au PAY、韓国での利用でPontaポイント最大20％還元キャンペーンを実施
KDDIとauペイメントは、2026年3月10日から、au PAY（コード支払い）の海外利用を韓国から開始しました。韓国内のコンビニエンスストアや観光地の飲食店、屋台など、韓国の大手コード決済事業者「paybooc」の30万店舗以上ある加盟店で利用可能です。
利用開始を記念して、同日から、韓国での合計ご利用金額の最大20％のPontaポイントを還元するキャンペーンを実施します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343657/images/bodyimage1】
■最大20％還元!! au PAY韓国利用キャンペーン概要
適用条件
期間中に韓国でau PAY（コード支払い）を利用すること
特典
・期間中、韓国でau PAYを利用すると、合計ご利用金額の10％のPontaポイントを還元（上限1,500P）
・さらに、以下の条件のいずれかを満たすとPontaポイント還元上限が3,000Pになり、還元率もアップ
条件(1)：
対象加盟店でのご利用が含まれている場合、Pontaポイント還元率が5％アップ
【対象加盟店】
CU、EDIYA COFFEE、LOTTE DFS
条件(2)：
期間中にau PAY プリペイドカードを韓国でご利用の場合、Pontaポイント還元率が5％アップ
※au PAY プリペイドカードによるご利用金額は、還元対象にはなりません。韓国でのau PAY（コード支払い）ご利用金額のみが還元対象です。
※条件(1)(2)ともに最低利用金額の条件はありません。
※ご利用金額には海外決済手数料3.85%が含まれます。
※特典はPontaポイントとして2026年７月末頃までに加算します。
期間
2026年3月10日 14:00～5月10日 23:59
詳細はキャンペーンページ（https://aupay.auone.jp/contents/lp/outbound/koreacp.html）をご確認ください。
au PAY (コード支払い)の海外利用をご利用いただくことで外貨両替が不要になるほか、日本円・現地通貨での残高表示やリアルタイムな為替レートの表示機能により、金額の把握が容易になります。さらに日本での利用と同様に、Pontaポイントを200円ご利用ごとに1ポイント還元します。
au PAY (コード支払い)の海外利用についてはこちら（https://aupay.auone.jp/contents/lp/outbound）をご参照ください。
（参考）
■「au PAY」特長
(1) スマートフォンだけでおトクにお買い物
スマートフォンから「au PAY アプリ」1つで店舗、オンライン、請求書の支払いができ、au契約者でなくともご利用いただけます。支払い時にたまったPontaポイントはau PAY 残高にチャージできます。対象のPonta提携店でのお買い物ではポイントがダブルでたまり、さらにおトクです。
(2) 豊富なチャージ手段に対応
Pontaポイントやクレジットカード、銀行口座からのチャージ、ローソン銀行・セブン銀行のATMやローソン店頭などでの現金チャージ、au PAY ギフトカードやau PAY スマートローンなど、さまざまなチャージ方法が選択可能です。au/UQ mobileのお客さまはチャージした金額を月々の携帯料金と合算することもでき、残高が不足した際に自動でチャージする「オートチャージ」も設定可能です。
(3) 「au Ponta ポータル」で、たまったポイントを確認
「au Ponta ポータル」にアクセスいただくと、au PAYの利用でたまったポイント数や有効期限、利用可能場所などが確認できます。au PAY アプリやMy auアプリなど、普段お使いのアプリやウェブサイトからアクセスいただけます。
※表記の金額は特に記載のある場合を除きすべて税込です。
※会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
配信元企業：auペイメント株式会社
