パラレルリンクロボットの世界市場2026年、グローバル市場規模（3軸、4軸、5軸、6軸）・分析レポートを発表
2026年3月10日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「パラレルリンクロボットの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、パラレルリンクロボットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界のパラレルリンクロボット市場規模は2024年に4623百万ドルと評価されています。市場は高い成長局面にあり、2031年には10140百万ドルへ再調整された規模に拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は12.0%と見込まれており、産業用ロボット領域の中でも成長性が大きい市場です。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策対応をあわせて評価し、それらが競争環境、地域経済の動向、サプライチェーンの強靭性に与える影響を分析しています。ロボットは主要部品の調達や生産拠点が国際的に分散しやすいため、通商政策の変化が価格、納期、供給安定性、そして企業の地域戦略に影響する点が重視されています。
________________________________________
パラレルリンクロボットはデルタロボットとも呼ばれます。デルタロボットは高速動作と高加速度に強みがあり、その構造設計により他の産業用ロボットよりも高速化しやすい特徴があります。そのため、組立、塗布、ピックアンドプレース、搬送、部品移載、包装などの用途に適しており、高スループットが求められる工程で導入が進んでいます。
市場拡大の背景としては、生産現場の自動化需要の拡大、作業者不足への対応、品質の均一化、そして高速処理による生産性向上の追求が挙げられます。特に小物部品の高速搬送や整列、包装工程の自動化などでは、デルタロボットの特性が導入効果につながりやすいと考えられます。
________________________________________
市場分析と調査内容
本レポートは、世界のパラレルリンクロボット市場について、詳細かつ包括的に分析した市場調査資料です。メーカー別、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の観点から、定量分析と定性分析の両面で市場を整理しています。市場が継続的に変化していることを踏まえ、競争状況、需給動向、需要変化に影響を与える主要因を多面的に検討しています。
分析期間は2020年から2031年であり、消費額、販売数量、平均販売価格といった指標を用いて市場規模の推移と将来予測を提示しています。地域別および国別にも同様の指標で予測が示され、どの地域で需要が伸びるか、どの地域で競争が強まりやすいかを把握できる構成です。
また、選定企業の企業情報や製品事例が掲載され、2025年時点の主要企業について市場シェア推計も提示されています。加えて、市場の促進要因、制約要因、機会、新製品投入または承認に関する示唆など、事業計画に活用しやすい論点が整理されています。
________________________________________
主要企業の動向
本レポートでは、世界のパラレルリンクロボット市場における主要企業を対象に、企業概要、販売数量、売上高、価格水準、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業動向などの観点でプロファイル化しています。これにより、企業ごとの競争力の源泉や市場内での位置付けを比較しやすくしています。
主要企業として、FANUC、ABB、Yaskawa、Schneider Electric、Kawasaki、Omron Adept、GSK CNC Equipment Co、Asyril SA、WEISS UK Ltd、KUKA が取り上げられています。これらの企業は産業用ロボットの実績、制御技術、周辺機器やシステム統合力などを背景に、幅広い地域と用途で存在感を持っています。
