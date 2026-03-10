ISR、従業員のIDセキュリティを強化する「リスク評価の可視化（RAV）」機能を発表 ～複雑な認証リスクを「見える化」し、情報システム部門の負担を劇的に軽減～
株式会社インターナショナルシステムリサーチ（所在地：東京都中野区、代表取締役：メンデス・ラウル／以下、ISR）は、クラウド認証プラットフォーム「CloudGate UNO（クラウドゲート ウノ）」の新たな機能拡張として、セキュリティ管理機能「リスク評価の可視化（RAV：Risk Assessment Visualization）」の2026年9月14日（月）にリリースすること発表いたします。この新機能により、IT部門は刻一刻と変化する脅威に対し、「今どこを修正すべきか」という具体的な判断を下すための明確な指針を手にすることが可能になります。
現代のITチームが直面する「守りの限界」
昨今の急激なデジタル化に伴い、情報システム担当者は、クラウドから社内システムまで多岐にわたる環境において、IDやアクセス制御、セキュリティすべてを管理し、進化し続けるサイバー攻撃から企業を守らなければなりません。しかし、多くの現場では人員不足や予算の制約に直面しており、限られたリソースをどこに優先投入すべきかという困難な判断を迫られています。日々の運用から従業員の問い合わせ対応、コンプライアンス対応から緊急時のトラブル対応まで、ITチームの業務負荷は限界に達しており、わずかな設定ミスや確認漏れが、組織全体を揺るがす重大な事故につながるリスクを孕んでいます。
「リスク評価の可視化（RAV）」が実現する、直感的なリスク管理
ISRが提供を開始する「リスク評価の可視化（RAV）」機能は、IDにまつわるリスクを直感的に把握し、即座に対策を打てる環境を作ることで、過負荷なITチームを救うために開発が進められています。この機能により、組織内の全ユーザーグループのリスク状態を、一目で把握できる直感的な形式で可視化できるようになります。
具体的には、認証設定の安全性を「脆弱」「許容」「良好」の3段階で評価する仕組みを採用します。これにより、担当者は数百、数千という従業員のアカウントを管理している場合でも、「どの設定に潜在的なリスクがあり、どこを優先的に見直すべきか」を一目で判断できるようになります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343691/images/bodyimage1】
この可視化により、ITチームは膨大なログの分析や推測に頼ることなく、最も危険な脆弱性への対策にリソースを集中させることができます。これにより、RAVはチームの規模を問わず、あらゆる組織が確信を持って効率的にセキュリティ体制を強化できるよう支援します。
ISRは、今後も新たな機能を通じて情報システム部門の負担を軽減し、あらゆる組織において潜在的なリスクを把握し、より強固で効率的なサイバーセキュリティを提供し続けてまいります。
弊社は株式会社インターナショナルシステムリサーチ様の15年来のパートナーとして多くの現場を見てきましたが、全社のアカウントの中から危険な設定になっている部分を網羅的に把握することに課題を感じるお客様は少なくありません。そのため、見えないリスクを可視化して対策の優先順位を直感的なUIで明確にしてくれる今回の新機能は、管理者の負担を軽減するだけでなく、自社のセキュリティレベルを高めるうえでも大いに役立てられるものと考えます。
今後もさらに多くのお客様の大切な情報資産を守るために協力させて頂きたいと思っております。
株式会社電算システム
専務取締役執行役員 渡邉裕介
＊本プレスリリース内の商品名、会社名、団体名は、各社の商標または登録商標です。
