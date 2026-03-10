アクロニス、2025年ESGレポートを公開：サステナビリティ、従業員のエンゲージメント、責任あるテクノロジーに関する進捗をハイライト
～ 責任ある経営と持続的成長、デジタル社会の保護への継続的な取り組みを示す ～
※本リリースは3月9日にスイス・シャフハウゼンで発表されたプレスリリースの抄訳です。
サイバープロテクションのグローバルリーダーであるアクロニスは本日、2025 Environmental, Social, and Governance（ESG）Report（2025年における環境、社会、ガバナンス（ESG）レポート）を公開しました。本レポートでは、サイバープロテクションや人工知能（AI）を巡る急速な変化の中で、2025年におけるアクロニスのESG戦略、主要イニシアティブ、ならびにグローバルでの測定可能な進捗をまとめています。https://www.acronis.com/en/sustainability-governance/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343643/images/bodyimage1】
2024年版と比較すると、アクロニスは2025年に主要ESG指標の多くで定量的な進歩を遂げたことが示されています。アクロニスは、IT環境の保護・管理・自動化、従業員への投資、トレーニングと能力開発によるパートナーへの支援およびコミュニティ活動への参画促進、温室効果ガス（GHG）排出量算定の透明性向上、地域社会への支援、ならびにグローバルでの運用における環境負荷の削減を通じて、事業の中核にある「信頼」の土台を強化し続けています。https://www.acronis.com/ja/pr/2025/acronis-2024-esg-report-highlights-a-year-of-commitment-to-sustainability-growth-cybersecurity-leadership-and-social-impact/
アクロニスのビジネスオペレーション担当シニアバイスプレジデント兼チーフオブスタッフのアローナ・ゲックラー（Alona Geckler）は、以下のように述べています。
「アクロニスのESGレポートは、データだけでなく人・コミュニティ・環境を守る、レジリエントで倫理的かつサステナブルな組織を構築するという当社のコミットメントを示すものです。責任ある事業運営を企業戦略と日々の業務に組み込み、パフォーマンスの透明性を提供することでパートナーの長期的価値を創出し、アクロニスの持続可能な運営と事業の安定性への信頼につなげています。今後も信頼を強化し、より安全なデジタル社会の実現に貢献していきます。」
AIの責任ある利用とイノベーション
アクロニスは、ESGの優先課題においてAIが果たす役割を重視しています。製品、事業運営、開発プロセス全体でAI利用を促進する一方で、責任ある利用に対する強いコミットメントを維持します。AIが新たな機会とリスクの両方をもたらすことを認識し、既存の倫理的なセキュリティ基準に沿ってプライバシーやセキュリティ、誤用リスクに配慮したガバナンスを進化させています。これを支えるのは、組織全体における責任ある導入、データ保護、人による監督、適切なユースケースのための明確なガイドラインを定義する正式なAI利用ポリシーです。
ネイティブに統合されたアクロニスのプラットフォームにAI機能を実装し、エンドポイントセキュリティ、バックアップとリカバリ、エンドポイント管理を強化することにより、お客様とパートナーの運用効率とサイバーレジリエンスを高めています。社内ではAIツールを利用する従業員が週ベースで80％超に達し、営業、サポート、法務、オペレーションなどで活用が拡大しています。研究開発分野ではAI支援開発が大幅に拡大し、300人以上のエンジニアがAIコーディングツールを活用し、累計約200万行のコードを生成することで、開発およびテストワークフローの生産性向上に寄与しています。アクロニスは、安全な導入、透明性、ガバナンス監視、継続的な従業員のスキル向上に重点を置き、AIを活用したイノベーションへの投資を継続しています。
※本リリースは3月9日にスイス・シャフハウゼンで発表されたプレスリリースの抄訳です。
サイバープロテクションのグローバルリーダーであるアクロニスは本日、2025 Environmental, Social, and Governance（ESG）Report（2025年における環境、社会、ガバナンス（ESG）レポート）を公開しました。本レポートでは、サイバープロテクションや人工知能（AI）を巡る急速な変化の中で、2025年におけるアクロニスのESG戦略、主要イニシアティブ、ならびにグローバルでの測定可能な進捗をまとめています。https://www.acronis.com/en/sustainability-governance/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343643/images/bodyimage1】
2024年版と比較すると、アクロニスは2025年に主要ESG指標の多くで定量的な進歩を遂げたことが示されています。アクロニスは、IT環境の保護・管理・自動化、従業員への投資、トレーニングと能力開発によるパートナーへの支援およびコミュニティ活動への参画促進、温室効果ガス（GHG）排出量算定の透明性向上、地域社会への支援、ならびにグローバルでの運用における環境負荷の削減を通じて、事業の中核にある「信頼」の土台を強化し続けています。https://www.acronis.com/ja/pr/2025/acronis-2024-esg-report-highlights-a-year-of-commitment-to-sustainability-growth-cybersecurity-leadership-and-social-impact/
アクロニスのビジネスオペレーション担当シニアバイスプレジデント兼チーフオブスタッフのアローナ・ゲックラー（Alona Geckler）は、以下のように述べています。
「アクロニスのESGレポートは、データだけでなく人・コミュニティ・環境を守る、レジリエントで倫理的かつサステナブルな組織を構築するという当社のコミットメントを示すものです。責任ある事業運営を企業戦略と日々の業務に組み込み、パフォーマンスの透明性を提供することでパートナーの長期的価値を創出し、アクロニスの持続可能な運営と事業の安定性への信頼につなげています。今後も信頼を強化し、より安全なデジタル社会の実現に貢献していきます。」
AIの責任ある利用とイノベーション
アクロニスは、ESGの優先課題においてAIが果たす役割を重視しています。製品、事業運営、開発プロセス全体でAI利用を促進する一方で、責任ある利用に対する強いコミットメントを維持します。AIが新たな機会とリスクの両方をもたらすことを認識し、既存の倫理的なセキュリティ基準に沿ってプライバシーやセキュリティ、誤用リスクに配慮したガバナンスを進化させています。これを支えるのは、組織全体における責任ある導入、データ保護、人による監督、適切なユースケースのための明確なガイドラインを定義する正式なAI利用ポリシーです。
ネイティブに統合されたアクロニスのプラットフォームにAI機能を実装し、エンドポイントセキュリティ、バックアップとリカバリ、エンドポイント管理を強化することにより、お客様とパートナーの運用効率とサイバーレジリエンスを高めています。社内ではAIツールを利用する従業員が週ベースで80％超に達し、営業、サポート、法務、オペレーションなどで活用が拡大しています。研究開発分野ではAI支援開発が大幅に拡大し、300人以上のエンジニアがAIコーディングツールを活用し、累計約200万行のコードを生成することで、開発およびテストワークフローの生産性向上に寄与しています。アクロニスは、安全な導入、透明性、ガバナンス監視、継続的な従業員のスキル向上に重点を置き、AIを活用したイノベーションへの投資を継続しています。