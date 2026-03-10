2026年4月8日(水)「北海道どさんこプラザ」が、福岡三越 地下2階食品フロア内に、グランドオープン！
北海道にて全国百貨店へ道産品の卸販売や北海道どさんこプラザ(有楽町店以外の道外9店舗)の店舗運営などを行っている「株式会社 北海道百科(本社：札幌市中央区 代表取締役社長：桑折 功)」はこの度、2026年4月8日(水)に福岡三越地下2階食品フロアにおいて、「北海道どさんこプラザ福岡店」をグランドオープンいたします。
『北海道どさんこプラザ』は、株式会社北海道百科と株式会社札幌丸井三越とのコンソーシアムが北海道庁より委託を受け運営している、北海道の公式アンテナショップです。
2025年11月より福岡三越でのトライアル出店を続けてきましたが、いよいよ九州では初の「北海道どさんこプラザ」の常設店舗の誕生となります。
「北海道どさんこプラザ」では人気のソフトクリームの販売や北海道銘菓、食卓を彩るグローサリーなど、北海道産品の魅力を最大限にご提供いたします。
■店舗外観
店舗外観
■大人気のソフトクリーム
さっぱりとしていてまるで牛乳を飲んでいるかのような北海道ミルク味や、芳醇な香りが広がる夕張メロン味など、3種をご提供いたします。
・価格 ：各500円(税込)
・提供時間：午前11時～午後7時
人気のソフトクリーム
■新店舗概要
・名称 ： 北海道どさんこプラザ福岡店
・オープン： 2026年4月8日(水)
・所在地 ： 福岡県福岡市中央区天神2丁目1-1
福岡三越 地下2階
・運営会社： 株式会社 北海道百科
・営業時間： 午前10時-午後8時
■主な展開商品
・コクがありながらもすっきりとした味わいのソフトクリーム
・北海道内各地の人気のお菓子や老舗銘菓
・こだわりの道産素材から作られる農産・水産加工品
・北海道内各地の観光情報等を掲出するコーナーを設置
■オープニング企画
・「じゃがポックル」や「マルセイバターサンド」など、人気ブランドのお菓子を数量限定でご用意いたします。
じゃがポックル
マルセイバターサンド
赤いサイロ