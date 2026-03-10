葬儀花の卸売およびネット販売を手がける株式会社フレシード(代表取締役社長：土田淳也、本社：東京都江戸川区北葛西1-22-19)は、WEB上で直接購入できる花祭壇・供花サービス「フラベル」の売上が前年比125％に拡大したことをお知らせします。多死社会の進行とともに、家族葬・直葬・お別れ会など小規模かつ自由度の高い葬送形式が広がる中、「葬儀社任せではなく、自分で花を選びたい」というニーズが増加しており、ネット完結型の葬儀花購入モデルとして利用が広がっています。





豊富なバリエーション





【多死社会と葬儀の小規模化が同時進行】

日本では高齢化の進行により、年間死亡者数は160万人規模で推移しており、過去最多水準が続いています(厚生労働省 人口動態統計)。葬儀関連市場は緩やかな拡大傾向にある一方、葬儀形式は一般葬から家族葬・一日葬・直葬・お別れ会へと多様化しています。

業界調査では家族葬の比率は全体の約6割前後に達しており、参列者規模の縮小とともに「必要なものを選択して準備する」スタイルが主流になりつつあります。

これに伴い、葬儀花についても

・価格を事前に把握したい

・内容を比較して選びたい

・自分たちの意向で決めたい

という消費行動の変化が見られます。









【サービス概要】WEBで直接購入できる「フラベルの花祭壇」

「フラベル」は、喪主やご家族がWEBサイトから直接、花祭壇・供花・お別れ花を注文できるサービスです。従来は葬儀社経由での手配が中心だった葬儀花を、利用者自身が用途・規模・予算に応じて選択できる仕組みを提供しています。





●主な特長

・花祭壇、供花、会場装花をオンラインで直接注文可能

・価格帯と商品内容を事前明示

・完成イメージを写真で確認可能

・用途別、規模別の商品ラインアップ

・葬儀社を通さない個人直接発注に対応

・対応エリア：東京・埼玉・横浜・名古屋

・家族葬、直葬、お別れ会などに対応





価格帯は供花1基2万円台から、花祭壇は規模別設定となっています。





メモリーフォトフレーム

直葬のお別れ花

お供えアレンジメント





【実績データ】利用件数125％増、WEB経由が拡大

フラベルの花祭壇サービスは前年比125％増を記録しました。WEB経由の直接購入比率も前年比約103％に伸長しています。自社アンケートでは、利用理由として「価格と内容が事前に分かる安心感」、「短時間で比較できる利便性」、「写真で確認できる分かりやすさ」が上位を占めました。

利用者層は主に40～60代の喪主・ご家族で、

「時間が限られる中でも納得して選べた」

「形式に縛られない花の準備ができた」

といった声が寄せられています。









【今後の展開】WEB選択とCG可視化を強化

今後はWEB上で選択できる花祭壇デザイン数を拡充予定です。

あわせて、CGによる祭壇シミュレーション機能を強化し、会場規模に応じた完成イメージの事前可視化を進めます。小規模葬儀の増加に対応し、3年以内にWEB直販比率を現在比約180％まで拡大することを目標としています。葬儀花においても「比較できる・理解できる・直接選べる」環境整備を進めてまいります。





CGによるご提案と実際の施行





【会社概要】

会社名 ： 株式会社フレシード

代表者 ： 代表取締役社長 土田淳也

所在地 ： 東京都江戸川区北葛西1-22-19

事業内容 ： 葬儀花の卸売事業、ネットでの葬儀花販売、花祭壇の企画・制作

対応エリア ： 東京・埼玉・横浜・名古屋

フラベルの花祭壇： https://www.flabel-hanasaidan.com/

会社HP ： https://www.fleceed.com/business/business.html