葬儀花を葬儀社任せではなく“ネットで自分で購入”の流れが加速 花祭壇「フラベル」昨対比125％増、家族葬・直葬ニーズに対応
葬儀花の卸売およびネット販売を手がける株式会社フレシード(代表取締役社長：土田淳也、本社：東京都江戸川区北葛西1-22-19)は、WEB上で直接購入できる花祭壇・供花サービス「フラベル」の売上が前年比125％に拡大したことをお知らせします。多死社会の進行とともに、家族葬・直葬・お別れ会など小規模かつ自由度の高い葬送形式が広がる中、「葬儀社任せではなく、自分で花を選びたい」というニーズが増加しており、ネット完結型の葬儀花購入モデルとして利用が広がっています。
豊富なバリエーション
【多死社会と葬儀の小規模化が同時進行】
日本では高齢化の進行により、年間死亡者数は160万人規模で推移しており、過去最多水準が続いています(厚生労働省 人口動態統計)。葬儀関連市場は緩やかな拡大傾向にある一方、葬儀形式は一般葬から家族葬・一日葬・直葬・お別れ会へと多様化しています。
業界調査では家族葬の比率は全体の約6割前後に達しており、参列者規模の縮小とともに「必要なものを選択して準備する」スタイルが主流になりつつあります。
これに伴い、葬儀花についても
・価格を事前に把握したい
・内容を比較して選びたい
・自分たちの意向で決めたい
という消費行動の変化が見られます。
【サービス概要】WEBで直接購入できる「フラベルの花祭壇」
「フラベル」は、喪主やご家族がWEBサイトから直接、花祭壇・供花・お別れ花を注文できるサービスです。従来は葬儀社経由での手配が中心だった葬儀花を、利用者自身が用途・規模・予算に応じて選択できる仕組みを提供しています。
●主な特長
・花祭壇、供花、会場装花をオンラインで直接注文可能
・価格帯と商品内容を事前明示
・完成イメージを写真で確認可能
・用途別、規模別の商品ラインアップ
・葬儀社を通さない個人直接発注に対応
・対応エリア：東京・埼玉・横浜・名古屋
・家族葬、直葬、お別れ会などに対応
価格帯は供花1基2万円台から、花祭壇は規模別設定となっています。
メモリーフォトフレーム
直葬のお別れ花
お供えアレンジメント
【実績データ】利用件数125％増、WEB経由が拡大
フラベルの花祭壇サービスは前年比125％増を記録しました。WEB経由の直接購入比率も前年比約103％に伸長しています。自社アンケートでは、利用理由として「価格と内容が事前に分かる安心感」、「短時間で比較できる利便性」、「写真で確認できる分かりやすさ」が上位を占めました。
利用者層は主に40～60代の喪主・ご家族で、
「時間が限られる中でも納得して選べた」
「形式に縛られない花の準備ができた」
といった声が寄せられています。
【今後の展開】WEB選択とCG可視化を強化
今後はWEB上で選択できる花祭壇デザイン数を拡充予定です。
あわせて、CGによる祭壇シミュレーション機能を強化し、会場規模に応じた完成イメージの事前可視化を進めます。小規模葬儀の増加に対応し、3年以内にWEB直販比率を現在比約180％まで拡大することを目標としています。葬儀花においても「比較できる・理解できる・直接選べる」環境整備を進めてまいります。
CGによるご提案と実際の施行
【会社概要】
会社名 ： 株式会社フレシード
代表者 ： 代表取締役社長 土田淳也
所在地 ： 東京都江戸川区北葛西1-22-19
事業内容 ： 葬儀花の卸売事業、ネットでの葬儀花販売、花祭壇の企画・制作
対応エリア ： 東京・埼玉・横浜・名古屋
フラベルの花祭壇： https://www.flabel-hanasaidan.com/
会社HP ： https://www.fleceed.com/business/business.html