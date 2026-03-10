AirTag不要。Apple「探す」対応の自転車用スマートリフレクター「RefleTag（リフレタグ）」がMakuakeで公開中駐輪場所の確認や、子どもの自転車の見守りにも自転車利用が増える中、「駐輪場所を忘れてしまう」「子どもの自転車の所在が気になる」といった声が多く聞かれます。こうした日常の不安に対応するため、自転車用スマートリフレクター RefleTag（リフレタグ） が開発されました。RefleTagは、Appleの「探す」ネットワークに対応した自転車用スマートリフレクターです。本体に位置情報機能を搭載しているため、AirTagなどを別途取り付ける必要はありません。スマートフォンの「探す」アプリを利用することで、自転車の位置情報の手がかりを確認することができます。本製品は現在、クラウドファンディングサイトMakuake にて公開中です。「日常の安心、もしもの時の備えに」 ー RefleTagは日常生活のさまざまな場面で役立ちます。● 駅前や大型駐輪場で自転車の置き場所を忘れてしまったとき ● 商業施設などで駐輪場所が分からなくなったとき● 保護者が子どもの自転車の位置情報を確認したいとき保護者と子どもで位置情報を共有することもでき、日常の安心につながります。「反射板＋スマート機能」 - RefleTagは、スマート機能だけでなく、自転車用アクセサリーとしての安全性にも配慮しています。 ●ISO規格の反射性能夜間走行時に車のライトを反射し、視認性を高めます。●IP67防水仕様雨天でも安心して使用できる防水設計です。●工具不要の簡単取り付けゴムバンドで固定するため、工具を使わず簡単に取り付けできます。製品概要製品名：RefleTag（リフレタグ）用途：自転車用スマートリフレクター対応：Apple「探す」ネットワーク防水性能：IP67取り付け方法：ゴムバンド式（工具不要）主な機能：反射板＋位置情報確認プロジェクト情報RefleTag（リフレタグ）は現在、クラウドファンディングサイト Makuake にて公開中です。日常の安心と、もしもの時の備えとして活用できる自転車アクセサリーです。makuake URLhttps://www.makuake.com/project/refle-tag/