“十人十色の焼肉体験を”をコンセプトに掲げる、東京・表参道の完全個室焼肉店「にくといろ」(運営：株式会社Amane、代表取締役：今泉 潤)は、店内で撮影した記念写真を独自の生成AI技術で動画化し、記念映像としてプレゼントする新サービス『AI焼肉』を2026年3月より開始いたします。

本サービスのプロモーションムービーには、俳優の遊馬 晃祐さん、声優の鷲見 友美ジェナさんをモデルとして起用。焼肉の時間が物語へと変わる瞬間を描いた映像を同時公開いたします。

動画URL： https://youtu.be/0QnDhO5XaKw





「にくといろ」の提供する『AI焼肉』

―「食べる」だけでなく「物語を持ち帰る」次世代の外食体験―









■『AI焼肉』サービス概要 -3ステップで思い出が物語に-

ご来店のお客様は、以下の3ステップで体験いただけます。

1. アクセス

店内の二次元バーコードから専用サイトへアクセス

2. オーダー

動画テーマや希望シチュエーションを入力

3. 撮影

個室で記念写真を撮影





撮影した1枚の写真をもとに、店舗独自の生成AIがオリジナル動画を制作いたします。

完成した動画は1日～1週間以内にお届け。

誕生日サプライズの余韻に浸ったり、旅の記録としてSNSでシェアしたりと、楽しみ方は十人十色です。

なお、使用した写真データは1ヶ月以内に削除。

動画生成は店舗内ローカル環境で処理されるため、外部への情報流出の心配はありません。









■新サービス『AI焼肉』開発の背景

表参道という土地柄、当店には多くのインバウンド(訪日外国人)のお客様がご来店されます。「日本の旅の思い出の一つに、美味しい焼肉を加えてほしい」――その想いが、本企画の出発点でした。

また、「にくといろ」は全席完全個室であり、接待、デート、女子会、記念日など、大切な方との“ご縁が集まる場所”としてご利用いただいております。だからこそ、その特別な時間を単なる写真として残すのではなく、“物語として心に刻まれる体験”として持ち帰っていただきたいと考えました。近年、外食は「食べる」だけでなく「体験する」場へと進化しています。

焼肉の時間を、その夜限りで終わらせない。

その想いから、『AI焼肉』は誕生しました。









■出演俳優コメント

遊馬 晃祐(あすま こうすけ)

1995年10月20日生まれ。岐阜県出身。

2015年、ハイパープロジェクション演劇「ハイキュー!!」の及川徹役にてデビュー。以降、舞台「ブルーロック」をはじめ、40作品以上の人気作品を中心に活躍。現在はアジアを中心に人気を誇り、毎年頻繁に海外へ足を運ぶなど、グローバルに活動の場を広げている。

また、自身が設立した「株式会社BT3」では、俳優業にとどまらず、FP事業や物販事業を手掛けるなど、多岐にわたる分野で手腕を発揮している。





遊馬 晃祐





＜コメント＞

焼肉って、上質なお肉を焼けば基本的には美味しいからこそ、お店の「個性」を出すのが難しいですよね。だからこそ、最新トレンドのAIを掛け合わせて「体験」をサービスするという発想がすごく面白いと感じました。美味しいお肉を味わった時間が、AIの力で特別なオリジナル動画になる。お腹を満たすだけでなく、その日の思い出を鮮やかに残してくれる、まさに次世代の焼肉体験だと思います。









鷲見 友美ジェナ(すみ ともみジェナ)

9月5日生まれ 京都府出身

ゲームやアニメの声優を中心に、歌手、役者としても幅広く活動。

主な出演作品は「ケムリクサ」りな、「戦隊大失格」萩野乃愛、「ブルーアーカイブ」仲正イチカ、「プロジェクトセカイ」白石杏 など。

「仮面ライダー鎧武外伝」では鈴鹿まさこ／仮面ライダーシルフィー役で出演。

また、「仮面ライダーGIRLS」のメンバーとして、仮面ライダー挿入歌も多数担当している。





鷲見 友美ジェナ





＜コメント＞

焼肉屋さんで撮った一枚の写真から、本当に旅をしているみたいな映像が出来上がって想像以上に驚きました。自分が楽しそうに世界中を巡っている姿は不思議なのに、見ているだけでワクワクしてきます。美味しい焼肉を味わえるだけでなく、特別な思い出まで残せるので、友達や家族、大切な人との誕生日や記念日にぴったりの素敵なサービスだと思いました。









■店舗情報

店名 ： にくといろ(nikutoiro)

所在地 ： 東京都港区北青山3-13-3 R's AOYAMA B1F(表参道駅 徒歩3分)

営業時間 ： 月・火・水・木・金 17:00～23:00

土・日・祝 ランチ12:00～15:00 ディナー17:00～23:00

席数 ： 全席完全個室8部屋30席

設備等 ： 電子タバコ可、撮影／配信可(SNS投稿歓迎)

公式サイト： https://nikutoiro.com/

Instagram ： https://www.instagram.com/nikutoiro/ (@nikutoiro)





メニュー写真(一例)





■運営会社概要

社名 ： 株式会社Amane

代表取締役： 今泉 潤

事業内容 ： 飲食事業・コンテンツ制作