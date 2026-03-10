大和ハウスグループ35社は、2026年3月9日、日本健康会議が認定する、保険者(※1)と連携して優良な健康経営を行う企業「健康経営優良法人2026」に選定されました。

なお、今回は4社が初めて選定されたことに加え、株式会社コスモスイニシアは、大規模法人部門の中の上位500位である「ホワイト500」に初認定され、大和ハウス・アセットマネジメント株式会社は、中小規模法人部門の中の上位500社である「ブライト500」に4年連続で認定されました。

※1. 健康保険事業の主体者のこと。健康保険組合など。

選定された大和ハウスグループ35社

今後も当社グループは従業員が安心して健康に働ける職場環境を醸成し、豊かな住生活の実現と企業価値の向上につなげることで、持続可能な社会発展に貢献していきます。

●「健康経営優良法人」認定制度

地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を認定する制度です。健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目標としています。





