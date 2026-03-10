三枝匡名誉会長退任と特別顧問就任のお知らせ

株式会社ミスミグループ本社

株式会社ミスミグループ本社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大野龍隆）は、このたび、当社名誉会長・第2期創業者三枝匡から名誉会長退任の申し入れがあり、退任ならびに特別顧問・第2期創業者への就任を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12100/table/334_1_c9629ebe768e38ceedc0361365836857.jpg?v=202603100251 ]

2. 略歴

一橋大学卒業、スタンフォード大学MBA。20代で三井系企業を経て、ボストン・コンサルティング・グループの国内採用第1号コンサルタントになる。32歳の時、財閥系企業と外資の合弁会社の常務、翌年社長に就任。次いで大塚製薬が救済した倒産ベンチャーの再生、およびベンチャーキャピタル会社の立ち上げをそれぞれ社長として手掛ける。41歳で株式会社三枝匡事務所を設立。事業再生専門家として16年間不振事業の再生に当たる。

2002年、ミスミCEOに就任。同社を340人の商社からグローバル1万人超の国際企業に成長させ、取締役会議長などを経て2021年から現職。一橋大学ビジネススクール客員教授など教壇にも立ち、著書に『決定版 閉塞企業を甦らせる』の他、『決定版 戦略プロフェッショナル』『決定版V字回復の経営』（シリーズの出版累計100万部）などがあり、米国、中国、台湾、韓国の現地語版も出ている。

3. 就任予定日

2026年4月1日

以上

