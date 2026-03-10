HENNGE One、クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」と連携し、MDMを使用したデバイス証明書の発行・インストールを効率化

HENNGE株式会社

HENNGE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小椋 一宏）は、SaaS利用時のセキュリティリスクを低減しテクノロジーの活用を後押しする企業向けクラウドセキュリティサービスHENNGE Oneが、Ｓｋｙ株式会社が提供する、クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」と連携したことをお知らせします。本連携により、デバイス証明書の効率的な発行・インストールが可能となります。

働き方の多様化・効率化にともない、社内外を問わず様々な場所から、多様なデバイスで業務システムへアクセスすることが当たり前になっています。そういった状況下でセキュリティを強化するためには、デバイス認証機能を用いて、アクセス可能な端末を識別する方法が有効です。しかし、デバイス証明書は各端末へのインストールが必要なため、数百台を超えるような大規模な運用の際には、情報システム担当者に大きな業務負荷がかかります。

HENNGE OneがSKYSEA Client Viewと連携することで、SKYSEA Client Viewのモバイル機器管理（MDM）機能を通じた、デバイス証明書の一括配布が可能になりました。情報システム担当者の業務負荷軽減はもちろんのこと、効率的で抜け漏れのないデバイス証明書配布を通じてセキュリティの向上を実現します。

HENNGEは今後も、HENNGE Oneと連携する製品・サービスを拡充し、企業のIT活用や変革を支援してまいります。

※ 本連携機能は、HENNGEにて開発・検証・提供されているものです。Ｓｋｙ株式会社側での動作確認は行っておりません。

■SKYSEA Client Viewについて

SKYSEA Client Viewは、組織の情報セキュリティ対策を支援するクライアント運用管理ソフトウェアです。

組織内のIT機器を把握し、IT資産管理からセキュリティ対策、柔軟な機能制限、ログ管理まで、高度な情報セキュリティ対策を実現する多様な機能とソリューションを提供します。

URL：https://www.skyseaclientview.net/cloud/

■HENNGE Oneについて

HENNGE Oneは組織の生産性向上を実現する国内シェアNo.1（※）のクラウドセキュリティサービスです。 生産性向上にはSaaSをはじめとする最新テクノロジーの活用が不可欠ですが、一方でそこにはセキュリティをはじめとする様々な課題が存在します。

テクノロジー活用を妨げる課題を解決するため、HENNGE Oneでは3つのEditionを提供。複数のシステムIDをまとめて保護し、安全で効率的な働き方を実現する「Identity Edition」、組織内に散在するデータの意図せぬ情報漏えいを防止する「DLP Edition」、そして、テクノロジー、人、プロセスの全方位で組織をサイバー攻撃から守る「Cybersecurity Edition」です。

あらゆる組織の課題を、機能と導入しやすさを兼ね備えたセキュリティサービスで解決し、テクノロジーの解放を実現します。

URL： https://hennge.com/jp/service/one/

■Ｓｋｙ株式会社について

Ｓｋｙ株式会社は、業務系システム開発をはじめ、自動車やデジタル複合機などの製品に組み込まれるソフトウェアの開発や検証業務に携わっています。AI・画像認識技術など、先進技術を活用したソリューションも開発・提供しており、提案から保守までシステム構築を一貫してサポートするSI事業も展開しています。また、自治体や民間企業向けの情報漏洩対策ソフトウェアや営業名刺管理サービス、文教市場向けのICT活用教育を支援するソフトウェアなど、自社商品の企画・開発・サポートおよびICT環境整備なども行っており、幅広い分野でソフトウェア技術を提供しています。さらに、社内でのAIの活用や技術向上に向けた取り組みなども積極的に進めています。

会社名：Ｓｋｙ株式会社

所在地：

＜東京本社＞ 東京都港区港南2丁目18番1号 JR品川イーストビル 9階

＜大阪本社＞ 大阪府大阪市淀川区宮原3丁目4番30号 ニッセイ新大阪ビル 20階

代表者：代表取締役 大浦 淳司

URL： https://www.skygroup.jp/

■HENNGE株式会社（へんげ）について

1996年11月に設立。「テクノロジーの解放で、世の中を変えていく。」を理念に、テクノロジーと現実の間のギャップを埋める独自のサービスを開発・販売しているSaaS企業です。シングルサインオン（SSO）、アクセス制御、メールセキュリティ、セキュアなファイル共有など、多岐にわたる機能を備えた国内シェアNo.1のクラウドセキュリティサービスHENNGE Oneや、クラウド型メール配信サービス「Customers Mail Cloud」を提供しています。2019年10月、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）に上場。

社名の「HENNGE（へんげ）」は「変化（HENNKA）」と「チャレンジ（CHALLENGE）」を組み合わせ、あらゆる変化に挑むとの決意を表しています。

会社名：HENNGE株式会社

証券コード：4475

所在地：東京都渋谷区南平台町16番28号 Daiwa渋谷スクエア

代表者：代表取締役社長CEO 小椋 一宏

URL： https://hennge.com/

※ ITR「ITR Market View：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2025」IDaaS市場：ベンダー別売上金額シェアにて2021年度、2022年度、2023年度、2024年度予測の4年連続で1位を獲得

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

HENNGE株式会社

Corporate Communication Division

TEL：03-6415-3660

E-mail：hennge-pr@hennge.com 担当：市嶋・矢野

本プレスリリースに記載されている会社名、製品名、サービス名は、当社または各社、各団体の商標もしくは登録商標です。