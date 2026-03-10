＜Qoo10「ローファー・フラット」販売数ランキング＞新生活は足元からアップデート！ローファー＆フラットシューズで楽しむプレッピー

eBay Japan合同会社

インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」を運営するeBay Japan合同会社（本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン）は、新生活向け、進化したプレッピーコーデと、Qoo10の「ローファー・フラット」の販売数TOP5*を発表いたします。

春気分高まるローファーコーデで楽しむ、進化系プレッピースタイル

気温が暖かくなり始める新生活の季節に注目されているのが、プレッピースタイル。フォーマルにもカジュアルにもなじむ着こなしとして人気を集め、今年はさらに進化したプレッピーコーデが主流になりつつあります。フレンチ×プレッピーを掛け合わせた“フレッピー”スタイルに合わせるシックなスクエアローファーや、ガーリーな“テト女”コーデに映える厚底ローファー、そしてブラウンで統一したフラットシューズで楽しむ80年代風プレッピーなど、足元次第で個性を表現できるのも魅力です。

今回は、それら最旬シューズを合わせたプレッピーコーデをご紹介します。

スクエアローファー／ショップ名：minkymeee

“フレッピー”スタイルには、黒のシックなスクエアローファーが好相性。青シャツと合わせれば、スマートで爽やかな印象に。

URL： https://www.qoo10.jp/su/1459233542

スクエア ローファー／ショップ名： minkymeee

厚底シューズとフリル付きのブラウンワンピで仕上げるガーリープレッピー。甘めのコーデで春の暖かなムードを表現。

URL：https://www.qoo10.jp/su/1459233393

フラットシューズ／ショップ名：Kristin Company

ハーフパンツ×ローファーで作る、レトロな80年代風プレッピーが今年らしい。ブラウン系でまとめて洗練されたこなれ感を演出。

URL： https://www.qoo10.jp/su/1459233571

Qoo10「ローファー・フラット」人気ランキング

新年度を迎えるこれからの時季は、フォーマルなシーンにも重宝するローファーやフラットシューズが活躍。今季トレンドのプレッピースタイルに取り入れやすく、シックな装いからガーリーな着こなしまでマッチする万能アイテムです。Qoo10での販売数ランキングの調査結果を発表いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22933/table/913_1_87729fdafabbdb58b72629d4f4eb5528.jpg?v=202603100151 ]

*データ抽出期間：2026年1月23日（金）～2月23日（月）

Qoo10（https://www.qoo10.jp/）サイト上、「ローファー・フラット」カテゴリーの各販売個数に基づいたランキングです。

オンオフ活躍！クラシックなヒール付きシューズがランクイン

今回のQoo10の調査では、新生活にふさわしいフォーマル対応のクラシックなローファーが上位に多くランクインしました。いずれも安定感のある約5cmのヒール付きで、幅広いコーデに合わせやすい汎用性の高さが支持を集めています。また、歩きやすさと愛らしいデザインを兼ね備えたフラットシューズも注目されています。

【1位】PINKELEPHANT スクエア ローファー／ショップ名：pinkelephant(公式)

クラシックなスクエアトゥとゴールドの装飾が上品な一足。安定感のあるヒールと快適なクッション性で、様々なスタイルにマッチ。

URL：https://www.qoo10.jp/su/1459234667

【3位】GIO&GIA ヒールアップ ローファー／ショップ名：Monstyle

お手入れが楽な合皮素材と滑りにくいソールで雨の日も安心。シンプルなデザインで、通学からオフのプレッピースタイルまで、幅広く活躍。URL：https://www.qoo10.jp/g/648992530

【4位】le mouton ラウンド フラットシューズ／ショップ名：LeMouton[公式]

可愛くて歩きやすいメリージェーンスタイル。柔軟性に富んだ天然のメリノウールが足を優しく包み込み、軽くて快適な履き心地。

URL：https://www.qoo10.jp/su/1459235250

