「月刊ぎふとPREMIUM」3月号好評発売中！周年記念需要、ギフト・ショー

「東京インターナショナル・ギフト・ショー」（※1）などを展開する株式会社ビジネスガイド社は3月2日（月）、ギフトビジネスと小売・流通の専門誌「月刊ぎふとPREMIUM」2026年3月号を発売しました。

巻頭では「周年記念需要を掴む」を展開。帝国データバンクの調査（※3）で今年10年刻みの節目となる「周年」を迎える企業が14万5000社を超えることからも、今年は周年記念の企業活動が特に多く見込まれます。企業ギフトの分野において、この売上拡大チャンスをどう掴むべきか、百貨店やギフト問屋、そして記念品メーカーに取材周年記念の潮流と成功則を分析しました。

また、先月の東京ギフト・ショーレポート、3月11日（水）、12日（木）に開催される京都ギフト・ショーの詳細解説など見本市情報や、ワークマン、ハンズのトピックスなど、業界関係者必見の内容。ぜひご一読ください。

※1 日本最大級のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市（※2）

※2 自社調べ（調査年月：2026年2月）、前回（第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026、26年2月4日～6日開催）実績・・出展社数2789社、 来場者数22万6166人

※3 出典：帝国データバンク『全国「周年記念企業」調査（2026年）』（2025年12月11日）

3月号の主な特集

巻頭特集「周年記念需要を掴む」

14万5000社以上が10年刻みの節目となる周年を迎える2026年、「周年記念」は売上拡大に直結する戦略領域です。

百貨店、ギフト総合問屋、そして記念品を開発・製造する企業への取材をふまえ、周年記念のトレンドや直近の動き、そして、周年記念をビジネスに結びつけるための成功則を分析しました。

＜取材先（掲載順）＞

第1部百貨店編：大丸松坂屋百貨店、三越伊勢丹

第2部ギフト問屋編：アピデ、三喜、東栄産業、リンベル、ロワール

第3部開発・製造企業編：日興インターナショナル、フジプライズ、桂記章、富安金属印刷

第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026リポート

2月に開催され、22万6166人が来場した第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026を徹底リポート。注目の出展社紹介やコンテスト受賞商品も詳しく紹介しています。

その他

注目を集めるワークマンのリカバリーウエアを核とした成長戦略分析や、今年50周年を迎えるハンズの50周年プロジェクトについても深掘り。また、農林水産省のSAVOR JAPANや料理マスターズによる「地域の食」活性化の取り組みについても取材。ほか、今月開催の京都ギフト・ショー情報など、ギフト流通に携わる関係者必見です。

媒体情報

月刊ぎふとPREMIUM 2026年3月号

発売日：2026年3月2日（月）※電子版は2026年3月10日（火）

定価：1100円 (本体価格1000円)

販売形態：媒体サイト、大手書店、Fujisanマガジンサービス、Amazon kindleなど

次号以降の主な特集予定

・2026年4月号（2026年4月1日（水）発売予定）

販促の革新／プレミアム・インセンティブショー バイヤーズガイド、日本の良きもの、防災グッズ

・2026年5月号（2026年5月1日（金）発売予定）

ギフトショップ取材、PIショーレポート

購読対象

広義のギフトマーケットと流通に関わる方々にご購読いただいております。

・大手ギフト問屋・ギフトショップ経営者、経営幹部、営業担当者

・百貨店・量販店・専門店 店長、バイヤー、MD担当

・有力メーカー経営者、開発担当者、営業担当者

・販促・マーケティング・広告担当者

・建設・建築・不動産・リフォーム業

・大使館・行政・公共団体

